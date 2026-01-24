Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường
Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Huấn , trú tại phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục (Bắc Ninh) cho biết, trưa 23/1, anh cùng anh Đồng Văn Cường và một người bạn tên Hai đi ăn tất niên tại một công ty xi măng ở Hà Nam, nơi anh Huấn là đối tác làm ăn.
Khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, khi xe di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cả ba nhìn thấy một bao tải nằm sát ven đường. Anh Huấn xuống xe, mở bao tải đưa lên kiểm tra.
“Lúc đó anh em còn đùa với nhau không biết có phải bao tiền không, vì bao được buộc rất vuông vắn”, anh Đồng Văn Cường kể lại. Tuy nhiên, trước khi mở ra, cả ba cũng không khỏi lo lắng, bởi sợ bên trong có thể là hàng cấm.
Khi mở bao tải, họ thấy trong bao chứa toàn tiền mệnh giá 50 nghìn đồng, trị giá 1 tỷ đồng.
Ít giờ sau, người phụ nữ đánh rơi số tiền đã liên hệ được với anh Cường và anh Huấn. Trước đó, người này nhờ trạm thu phí kiểm tra camera giao thông và phát hiện chiếc ô tô của anh Cường dừng lại tại vị trí có bao tải. Do xe đăng ký chính chủ và có số điện thoại, việc liên lạc diễn ra thuận lợi.
Đến khoảng 17h cùng ngày, người phụ nữ đã gặp anh Huấn và anh Cường tại một quán cà phê ở phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục (Bắc Ninh), để nhận lại toàn bộ số tiền trước sự chứng kiến của người dân địa phương. Người nhận tiền là một phụ nữ kinh doanh ô tô ở Hà Nội. Khi nhận lại tài sản, người này nói chính xác số tiền, mệnh giá trong bao tải, đồng thời viết cam kết, quay video và cung cấp thông tin căn cước công dân.
“Tôi đi trên đường mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nhặt được số tiền lớn như vậy”, anh Huấn chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng thôn Bằng Nguộn xác nhận có việc anh Huấn, anh Cường trao trả lại 1 tỷ đồng nhặt được trong bao tải cho người bị mất. Anh Huấn trao trả lại tiền cho người bị mất có người dân địa phương chứng kiến. Các anh này là người địa phương, làm trong lĩnh vực xây dựng.
Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp MãoĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo về sự thay đổi trong tháng cuối năm – tháng Chạp 2025 với con giáp Mão về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cũng như cách khai tài vượng vận cho con giáp này dưới đây.
Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AIĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau 1 tuần áp dụng cơ chế "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống Camera AI, gần 300 trường hợp vi phạm đã bị Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bàn giao cho công an cấp xã xác minh, xử lý.
Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn QuốcĐời sống - 6 giờ trước
Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.
Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tụcĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều chuyển biến tích cực về sự nghiệp và tài chính cho một số con giáp.
Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhấtĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.
Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành côngĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Tối 23/1, Thủ đô Hà Nội bừng sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.
Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trườngĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Tình trạng bụi bặm tại tuyến tỉnh lộ 259, đoạn nối Thanh Mai đi phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) đã cơ bản được khắc phục, song tình trạng bụi bặm, nước thải bê tông và đổ đất thải bừa bãi vẫn diễn ra, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.
Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểmĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm sáng 23/1, một sản phụ bị vỡ ối, thai ngược nguy kịch đã được CSGT Hà Nội hỗ trợ bằng cách kích hoạt hệ thống đèn tín hiệu ưu tiên "Làn sóng xanh", đưa đến bệnh viện an toàn.
Quy định mới nhất về mức phạt dừng, đỗ xe trái phép năm 2026Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Dừng, đỗ xe không đúng quy định lái xe có thể bị xử phạt theo luật định đã ban hành. Các mức vi phạm được quy định cụ thể thế nào, bạn đọc có thể tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây.
Dự báo công việc và tài lộc con giáp tuổi Dần tháng Chạp 2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tháng Chạp 2025, con giáp tuổi Dần cần chú ý đến sự nghiệp và tài lộc. Khám phá các dự báo về công việc, tình duyên và cách khai tài cho những ngày cuối năm.
Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025Đời sống
GĐXH - Chuyên gia đã dự báo những bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025. Cùng tìm hiểu về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong tháng cuối cùng của năm này.