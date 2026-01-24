Mới nhất
Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Thứ bảy, 19:59 24/01/2026 | Đời sống

Tối hôm trước, người đàn ông này đến phòng trọ tìm người yêu. Nghe giọng anh, nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ không mở cửa...

Ngày 24-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong ở khu nhà trọ tại phường Dĩ An. Nạn nhân là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An phát hiện anh B. tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của dãy trọ. 

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã đến hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng. 

Được biết, tối 23-1, anh B. đến phòng trọ tìm người yêu. Tuy nhiên, nghe giọng anh B. và nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ này không mở cửa. Đến sáng hôm sau, người dân xung quanh phát hiện vụ việc nêu trên.

Phát hiện thi thể nam giới trong tư thế treo cổ, đang phân huỷ trong rừngPhát hiện thi thể nam giới trong tư thế treo cổ, đang phân huỷ trong rừng

Vào rừng hái măng, một số người dân phát hiện một chiếc xe máy không biển số phủ bụi. Tìm kiếm xung quanh thì phát hiện thi thể nam giới trong tư thế treo cổ, đang trong tình trạng phân hủy.

Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025

Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025

Đời sống

GĐXH - Chuyên gia đã dự báo những bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025. Cùng tìm hiểu về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong tháng cuối cùng của năm này.

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Đời sống
Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Đời sống
Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộn

Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộn

Đời sống
Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Đời sống

