15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Không ít người nghĩ rằng, làm giúp việc cho gia đình giàu có nhiều năm, thứ nhận lại cuối cùng thường là một khoản tiền hậu hĩnh. Bà Lý (68 tuổi, An Huy, Trung Quốc) cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng khoảnh khắc mở chiếc túi trước khi rời đi, bà mới hiểu có những giá trị không thể đo đếm bằng tiền bạc.

Quyết định rời quê đi làm giúp việc năm 53 tuổi

Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bà Lý lại bắt đầu một hành trình mới. Quê nhà ở An Huy nghèo khó, chồng mất sớm, các con đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống vẫn chật vật.

Bà không muốn trở thành gánh nặng, nên chọn cách lên Thượng Hải tìm việc.

Cơ hội đến khi bà được nhận vào làm giúp việc cho gia đình ông Trương, một doanh nhân bận rộn, có hai con nhỏ cần người chăm sóc.

Ngày đầu bước chân vào căn biệt thự rộng lớn, bà hiểu rằng cuộc sống của mình từ đây sẽ hoàn toàn thay đổi.

Không đơn giản chỉ là người giúp việc

Hai đứa trẻ khi ấy còn quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân.

Một đứa hiếu động, ngang bướng. Một đứa lại nhút nhát, dễ tủi thân. Chúng cần nhiều hơn một người giúp việc, chúng cần một người đủ kiên nhẫn và đủ yêu thương.

Và bà Lý đã làm điều đó theo cách rất tự nhiên.

Bà dậy sớm chuẩn bị từng bữa ăn, tối đến ngồi kèm từng bài tập. Khi một đứa khóc, bà dỗ dành. Khi đứa kia giận dỗi, bà kiên nhẫn giải thích.

Năm tháng trôi đi, bà dần quên mất ranh giới giữa "làm thuê" và "chăm sóc". Trong lòng bà, hai đứa trẻ ấy chẳng khác gì cháu ruột.

Ảnh minh họa

15 năm âm thầm, đổi lại một gia đình

Người ta thường nói, tiền bạc có thể mua được dịch vụ, nhưng không mua được sự tận tâm. Gia đình ông Trương hiểu điều đó.

Họ không đối xử với bà như người làm, mà như một người thân. Những dịp lễ Tết, bà luôn có mặt trong mâm cơm gia đình. Những chuyến đi xa, bà cũng được mời đi cùng.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm thừa nhận: bà Lý là một phần của ngôi nhà này.

Ngày chia tay không ai muốn đến

Rồi cũng đến lúc mọi thứ phải khép lại. Hai đứa trẻ đã trưởng thành. Một đứa chuẩn bị đi du học, đứa còn lại cũng sắp bước vào cuộc sống riêng.

Còn bà Lý, sức khỏe không còn cho phép bà tiếp tục công việc như trước. Bà xin nghỉ.

Quyết định ấy khiến không khí trong nhà chùng xuống. Không ai ngăn cản, nhưng ai cũng hiểu, đây là một cuộc chia tay không dễ dàng.

Ông Trương chỉ nói một câu: "Bà hãy ở lại thêm một ngày."

Chiếc túi và sự thật ngoài sức tưởng tượng

Ngày hôm sau, cả gia đình cùng có mặt. Không còn những lời khách sáo. Chỉ có ánh mắt đỏ hoe và những cái ôm siết chặt. Ông Trương đưa cho bà một chiếc túi lớn, nói đó là món quà cuối cùng.

Bà Lý đón lấy, trong lòng thoáng nghĩ đến tiền hoặc một món quà giá trị nào đó. Sau 15 năm, điều đó cũng không có gì lạ. Nhưng khi mở ra, tay bà run lên.

Không có tiền.

Không có vàng.

Chỉ có giấy tờ một căn nhà, một hợp đồng bảo hiểm y tế dài hạn và một lá thư viết tay.

Món quà không thể mua bằng tiền

Trong lá thư, từng dòng chữ hiện lên chậm rãi: "Bà không chỉ chăm sóc chúng cháu, bà đã nuôi dưỡng chúng cháu trưởng thành. Với chúng cháu, bà là người mẹ thứ hai".

Căn nhà được mua ngay gần quê bà, nơi bà luôn muốn trở về. Hợp đồng bảo hiểm đảm bảo bà có thể an tâm chữa bệnh khi tuổi già.

Tất cả đều được chuẩn bị từ trước, như một sự biết ơn âm thầm mà gia đình này đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Bà Lý không nói được gì. Nước mắt rơi lúc nào không hay.

Khi rời đi, thứ mang theo không phải là tài sản

Trở về quê, bà bắt đầu cuộc sống mới trong căn nhà mà bà chưa từng dám mơ tới. Nhưng điều khiến bà ấm lòng hơn cả, là những cuộc gọi đều đặn từ hai đứa trẻ năm nào.

Chúng kể về cuộc sống, về những khó khăn, về những niềm vui. Và trong mỗi câu chuyện, luôn có hình bóng của bà.

15 năm làm giúp việc, thứ bà nhận được không chỉ là một mái nhà mà là một gia đình.

Theo Toutiao