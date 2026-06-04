52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
GĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Nghe có vẻ buồn. Nhưng đó là cảm giác rất thật của nhiều người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Khi con cái trưởng thành, có gia đình riêng, những người mẹ bắt đầu đối diện với một khoảng trống rất lớn, là cảm giác không còn ai cần đến mình...
Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấyTâm sự - 2 giờ trước
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Hè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.
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Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳnTâm sự - 1 ngày trước
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Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúcTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
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Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đấtTâm sự
GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...