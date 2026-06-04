52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!

Nghe có vẻ buồn. Nhưng đó là cảm giác rất thật của nhiều người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Khi con cái trưởng thành, có gia đình riêng, những người mẹ bắt đầu đối diện với một khoảng trống rất lớn, là cảm giác không còn ai cần đến mình...

Phụ nữ sau tuổi 50: Muốn tuổi già an yên, hãy học cách buông bỏ 3 điều này GĐXH - Người ta thường nói, tuổi 50 là ngưỡng cửa đặc biệt của cuộc đời người phụ nữ. Sau nửa đời người bận rộn vì chồng con, vì gia đình, đây cũng là lúc nhiều phụ nữ nhìn lại và tự hỏi: Mình đã sống cho bản thân được bao nhiêu?