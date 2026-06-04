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Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy

Thứ năm, 07:02 04/06/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.

Dù có lương hưu đều đặn mỗi tháng, cuộc sống của tôi vẫn đầy áp lực. Trong khi đó, người em họ không có bất kỳ khoản lương hưu nào lại sống thong dong, vui vẻ và không phải lo nghĩ nhiều.

Cả đời làm việc chăm chỉ để đổi lấy lương hưu và tuổi già an nhàn

Tôi kết hôn khi còn trẻ và chỉ có duy nhất một người con trai. Vì sinh con muộn nên vợ chồng tôi càng dồn nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con.

Trong suy nghĩ của chúng tôi, muốn tuổi già hạnh phúc thì phải có hai điều: con cái được chăm sóc đầy đủ và bản thân sở hữu một khoản lương hưu ổn định. 

Chính vì vậy, suốt nhiều năm liền, cả hai vợ chồng đều làm việc không ngơi nghỉ để tích lũy tài sản.

Chúng tôi luôn nghĩ rằng khi về hưu, có tiền tiết kiệm và lương hưu hàng tháng thì sẽ không còn phải lo lắng về bệnh tật, sinh hoạt hay những thú vui tuổi già như du lịch, gặp gỡ bạn bè.

Nhưng cuộc đời lại không diễn ra như những gì tôi từng tính toán.

Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy - Ảnh 1.

Người có lương hưu là tôi lại đang lo toan từng ngày. Người không có lương hưu lại sống ung dung và hạnh phúc. Ảnh minh họa

Có lương hưu nhưng vẫn phải gồng gánh cho con cháu

Sau khi tốt nghiệp và đi làm được vài năm, con trai tôi kết hôn. Để hỗ trợ các con ổn định cuộc sống, vợ chồng tôi dành toàn bộ khoản tích lũy nhiều năm để giúp mua nhà.

Khi các con muốn mua ô tô nhưng chưa đủ khả năng tài chính, chúng tôi tiếp tục vay mượn người thân để hỗ trợ.

Tôi từng nghĩ rằng hoàn thành những trách nhiệm đó là có thể thảnh thơi nghỉ ngơi. Thế nhưng từ khi con dâu sinh cháu, những khoản chi mới thực sự bắt đầu.

Do thu nhập của các con không cao, tháng nào vợ chồng tôi cũng phải gửi thêm tiền phụ giúp. Ban đầu chỉ là một khoản nhỏ, sau đó số tiền tăng dần theo nhu cầu sinh hoạt của cháu nội.

Ngoài hỗ trợ tài chính, chúng tôi còn thường xuyên mua sữa, bỉm và nhiều vật dụng khác cho cháu.

Khoản lương hưu khoảng 4.200 NDT mỗi tháng (khoảng 16,3 triệu đồng) của tôi tưởng chừng đủ sống, nhưng cuối tháng hầu như không còn dư đồng nào. Để trang trải thêm các khoản chi, chồng tôi thậm chí phải tiếp tục đi làm dù đã nghỉ hưu.

Có thể nói rằng kể từ khi con trai lập gia đình, khoản lương hưu mà tôi từng tự hào chưa bao giờ thực sự được dùng cho bản thân.

Cuộc gặp gỡ khiến tôi thay đổi suy nghĩ về lương hưu

Cách đây không lâu, tôi có dịp về quê và gặp lại người em họ sau nhiều năm xa cách.

Trong ký ức của tôi, gia đình em từng rất khó khăn. Hai vợ chồng làm nông, không có lương hưu, cũng không có nguồn thu nhập ổn định khi về già.

Thế nhưng thực tế trước mắt khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Không còn phải lao động vất vả như trước, vợ chồng em sống rất thoải mái. Họ nuôi vài con gà, trồng ít rau sạch quanh nhà, thỉnh thoảng đi chợ, gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch khi thích.

Nhìn cách họ tận hưởng cuộc sống, tôi không khỏi chạnh lòng.

Người có lương hưu là tôi lại đang lo toan từng ngày. Người không có lương hưu lại sống ung dung và hạnh phúc.

Bí quyết giúp người không có lương hưu vẫn sống an nhàn

Sau nhiều ngày trò chuyện, tôi dần hiểu lý do. Em họ tôi có hai người con rất biết nghĩ cho cha mẹ.

Người con gái lớn sau khi lập gia đình đã mở cửa hàng kinh doanh riêng. Công việc thuận lợi nên đều đặn hàng tháng đều gửi tiền phụng dưỡng bố mẹ.

Người con trai út học nghề sửa chữa ô tô. Nhờ chăm chỉ và có tay nghề tốt, cậu nhanh chóng có vị trí ổn định trong công việc và thu nhập ngày càng cao.

Khi lập gia đình, người con trai không yêu cầu bố mẹ hỗ trợ tài chính. Nhà cửa, xe cộ hay các chi phí khác đều tự mình lo liệu.

Không những vậy, anh còn sửa sang lại căn nhà cũ và mua xe mới cho bố mẹ sử dụng.

Nhờ các con trưởng thành, tự lập và hiếu thảo, vợ chồng em họ tôi không phải lo lắng về tiền sinh hoạt, thuốc men hay những chi phí phát sinh khi tuổi cao sức yếu. Dù không có lương hưu, họ vẫn có cuộc sống đủ đầy và thanh thản.

Lương hưu không phải yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc tuổi già

Khi nhìn lại cuộc sống của chính mình, tôi nhận ra khoảng cách lớn nhất giữa hai gia đình không nằm ở tiền bạc.

Vợ chồng tôi có lương hưu nhưng vẫn phải gánh vác phần lớn trách nhiệm tài chính cho con cháu. Nhiều năm qua, chúng tôi gần như không dám chi tiêu cho bản thân.

Một bộ quần áo mới cũng phải cân nhắc. Những buổi gặp mặt bạn bè thường xuyên bị hủy bỏ vì phải ở nhà trông cháu.

Ngược lại, em họ tôi không có lương hưu nhưng được các con quan tâm, chăm sóc và sẻ chia trách nhiệm.

Sự khác biệt ấy khiến tôi hiểu rằng lương hưu quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống khi về già.

Bài học sâu sắc sau những năm tháng tuổi già

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng tiền bạc vẫn cần thiết để duy trì cuộc sống. Một khoản lương hưu ổn định giúp người cao tuổi có thêm sự chủ động và cảm giác an tâm.

Tuy nhiên, lương hưu không thể thay thế sự hiếu thảo của con cái, cũng không thể bù đắp cho những áp lực kéo dài trong gia đình.

Tuổi già hạnh phúc không chỉ được đo bằng số tiền trong tài khoản hay mức lương hưu hàng tháng. Điều quan trọng hơn là có những người con biết tự lập, biết yêu thương và chia sẻ với cha mẹ.

Đó mới là tài sản quý giá nhất mà bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn có được khi bước vào những năm tháng cuối đời.

* Dì Đổng Bích Ngọc (56 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện thực tế của mình trên nền tảng Toutiao.

Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy - Ảnh 2.Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

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