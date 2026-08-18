160 MC nhí vào 'Ngôi nhà chung' với thử thách hiện trường bất ngờ

'Chị Kính Hồng' Thanh Hằng trầm trồ khả năng dẫn chương trình của thí sinh MC nhí GĐXH - “Điều tôi ấn tượng là các thí sinh nhí không máy nhắc chữ, không đọc kịch bản vẫn dẫn vẫn trôi, biết kiểm soát vừa vặn, giữ được sự dễ thương đúng với độ tuổi”, MC Thanh Hằng chia sẻ về thí sinh MC nhí 2026.

Trải qua những phần thi đòi hỏi khả năng làm chủ sân khấu, tư duy ngôn ngữ và bản lĩnh trước ống kính tại vòng Tứ kết "Ngôi sao MC nhí truyền hình", 160 thí sinh đã giành quyền bước tiếp vào Vòng Bán kết của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026.

Với tên gọi "Ngôi nhà chung – Thanh âm đồng dao", Vòng Bán kết sẽ diễn ra ngày 22 - 23/8 tại Ba Vì, đánh dấu một chặng thi có nhiều đổi mới trong hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng MC nhí. Nếu ở những vòng trước, các thí sinh nhí tập trung nhiều vào khả năng trình bày, xây dựng nội dung và thể hiện phong thái trước sân khấu, thì tại "Ngôi nhà chung", yêu cầu được mở rộng sang những kỹ năng mang tính thực tế hơn.

Theo Ban Tổ chức, các thí sinh sẽ được thử sức với ứng tác hiện trường, xử lý tình huống, tương tác và làm chủ những diễn biến bất ngờ. Đây là những kỹ năng đòi hỏi người dẫn không chỉ có chất giọng tốt hay khả năng ghi nhớ nội dung mà còn phải biết quan sát, phản xạ và thích nghi nhanh với hoàn cảnh.

MC Thanh Mai - Giảng viên Khoa Văn hoá Nghệ thuật, trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ, trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Nhiều phần thi ấn tượng của các thí sinh nhí tại Vòng Tứ kết "Ngôi sao MC nhí truyền hình".

Điều đặc biệt, Ngôi nhà chung không chỉ là nơi diễn ra những phần thi căng thẳng mà còn là không gian để các bạn nhỏ học hỏi, khám phá và trải nghiệm thông qua những hoạt động thực tế, những thử thách sáng tạo và những giờ phút kết nối cùng bạn bè.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của Vòng Bán kết không chỉ là tìm kiếm những gương mặt có khả năng đi tiếp. Mỗi hoạt động trong "Ngôi nhà chung" được kỳ vọng trở thành một bài học theo cách tự nhiên: trẻ học cách quan sát kỹ hơn, phản xạ nhanh hơn, giao tiếp linh hoạt hơn và biết phối hợp với tập thể.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để các thí sinh dám bước ra khỏi vùng an toàn. Với một em nhỏ, việc đứng trước máy quay đã là thử thách. Nhưng việc phải xử lý một tình huống không báo trước, phối hợp với những người bạn mới hay chủ động dẫn dắt một hoạt động thực tế lại đặt ra những yêu cầu hoàn toàn khác.

Chính quá trình ấy giúp các em nhận ra điểm mạnh, điểm còn hạn chế và những khả năng mà trước đó có thể chính các em cũng chưa từng khám phá.

2 MC nhí Bảo Anh - Bảo Nghi cho thấy sự trưởng thành khi bước ra từ cuộc thi MC nhí toàn quốc mùa trước.

Vòng Bán kết “Thanh âm đồng dao” sẽ diễn ra tại Ba Vì trong 2 ngày 22 & 23/8/2026.

Hai mô hình thư viện đồng hành cùng cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 GĐXH - Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn phát triển văn hóa đọc thông qua hai mô hình: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói.



