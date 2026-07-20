17 giờ xé sóng biển đêm: Hành trình vượt giới hạn của kình ngư khuyết tật và thông điệp 'Không gì là không thể'

Hành trình bơi liên tục 35km suốt 17 giờ giữa biển đêm không chỉ là chiến thắng của một vận động viên khuyết tật mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống, lan tỏa thông điệp: không gì là không thể khi con người dám bước qua giới hạn của chính mình.

Từ cậu bé mặc cảm đến vận động viên quốc gia

Ba tuổi mắc bệnh bại liệt, Hán Quang Thoại phải sống cùng đôi chân không lành lặn suốt nhiều năm. Khi bạn bè vô tư chạy nhảy, anh tập làm quen với ánh mắt tò mò và những lời trêu chọc.

Có những ký ức đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Đó là quãng thời gian anh bị gọi bằng những biệt danh khiến bản thân chỉ muốn thu mình lại. Nhưng khó khăn lớn hơn lại đến khi trưởng thành.

Kình ngư Hán Quang Thoại: 17 tiếng xé sóng biển đêm và sự đồng điệu của những "tinh thần thép"

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thoại mang hồ sơ xin việc đến nhiều doanh nghiệp. Hết lần này đến lần khác, anh đều nhận về cái lắc đầu vì khiếm khuyết cơ thể.

"Tôi từng nghĩ mình đã cố gắng nhưng cuộc đời vẫn không cho cơ hội", anh nhớ lại.

Điểm tựa lớn nhất khi ấy là lời động viên của mẹ: "Nếu mười nơi không nhận thì con hãy đến nơi thứ mười một."

Câu nói giản dị ấy trở thành động lực để anh tiếp tục bước đi.

Đến năm 37 tuổi, sau đại dịch COVID-19, Thoại tìm đến bơi lội với mong muốn cải thiện sức khỏe. Không ai nghĩ rằng từ những buổi tập đầu tiên ấy, anh lại mở ra một hành trình hoàn toàn mới.

Chỉ sau một tháng luyện tập, anh giành hai Huy chương Bạc tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc và được gọi vào đội tuyển quốc gia. Sau đó là tấm Huy chương Bạc tại ASEAN Para Games – khoảnh khắc anh xúc động hát Quốc ca trên bục trao giải.

17 giờ giữa biển đêm và cuộc chiến với chính mình

Nếu hồ bơi giúp Hán Quang Thoại tìm lại sự tự tin thì biển khơi mới là nơi thử thách ý chí đến tận cùng.

Tại giải bơi biển dài 35km từ Vĩnh Hy đến Bình Sơn, anh bước vào hành trình kéo dài từ 5 giờ chiều hôm trước đến gần 10 giờ sáng hôm sau.

Suốt 17 giờ liên tục, trước mắt anh chỉ là màn đêm, sóng lớn và những dòng hải lưu liên tục đổi hướng. Không có ánh đèn thành phố. Không có tiếng reo hò của khán giả. Chỉ có tiếng sóng, nhịp thở và từng sải tay chống chọi với sự mệt mỏi.

Giải bơi biển 35km từ Vĩnh Hy đến Bình Sơn đưa anh vào một hành trình mà ranh giới giữa thể thao và sinh tồn trở nên mong manh.

Có thời điểm khi còn cách đích khoảng 15km, cơ thể gần như cạn kiệt năng lượng. Vai đau rát, lưng trầy xước vì ma sát với nước biển, đôi tay nặng như chì sau hàng chục nghìn nhịp quạt nước. Ý nghĩ bỏ cuộc từng thoáng qua.

Nhưng rồi ánh đèn từ chiếc thuyền dẫn đường cùng tiếng động viên của đồng đội phía sau đã giúp anh tiếp tục tiến lên. Sau 17 giờ không nghỉ, Hán Quang Thoại đặt chân lên bờ trong sự vỡ òa của những người chứng kiến.

Đó không chỉ là chiến thắng của một vận động viên khuyết tật, mà còn là minh chứng rằng giới hạn lớn nhất của con người nhiều khi không nằm ở thể chất mà ở chính ý chí.

Không chỉ chinh phục thử thách, còn lan tỏa yêu thương

Với Hán Quang Thoại, thể thao chưa bao giờ chỉ là những tấm huy chương.

Nhiều năm qua, anh lặng lẽ dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo, thực hiện các thử thách bơi 24 giờ, 48 giờ để gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi từng nhận được sự giúp đỡ nên muốn tiếp tục trao cơ hội cho người khác", anh chia sẻ.

Chính những giá trị nhân văn ấy đã đưa câu chuyện của Hán Quang Thoại đến với chương trình "Nối trọn yêu thương" trên VTV1.

Thanh Vũ Đại sứ thương hiệu Number 1 - Tập đoàn Tân Hiệp Phát trò chuyện và tặng quà kình ngư Hán Quang Đạt.

Tại đây, anh có dịp gặp vận động viên Thanh Vũ – Đại sứ thương hiệu Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, người từng chinh phục nhiều giải siêu ba môn phối hợp khắc nghiệt trên thế giới.

Một người vượt biển suốt 17 giờ. Một người nhiều lần bơi trong làn nước lạnh dưới 16 độ C.

Hai hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở điểm chung là tinh thần không khuất phục trước giới hạn.

Thanh Vũ chia sẻ rằng nỗi sợ không phải điều cần loại bỏ mà là dấu hiệu cho thấy thử thách đủ lớn để con người trưởng thành hơn.

Đó cũng chính là điều Hán Quang Thoại đã chứng minh bằng hành trình của mình.

Kình ngư miệt mài dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo.

Khi những câu chuyện đẹp được tiếp thêm sức mạnh

Không phải ngẫu nhiên những nhân vật như Hán Quang Thoại xuất hiện trong chương trình "Nối trọn yêu thương".

Đằng sau mỗi câu chuyện là mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần vượt khó và truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng.

Đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát lựa chọn cách góp sức bằng việc tiếp sức cho những câu chuyện tử tế thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động tài trợ đơn thuần.

Qua gần 60 nhân vật được giới thiệu, chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần phụng sự xã hội.

Có lẽ điều khiến người xem nhớ nhất sau mỗi chương trình không phải là những thành tích đặc biệt, mà là niềm tin rằng, khi có ý chí và sự đồng hành của cộng đồng, mỗi con người đều có thể viết nên câu chuyện phi thường của chính mình.

Lan tỏa tinh thần "Không gì là không thể" Với định hướng phụng sự cộng đồng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng chương trình "Nối trọn yêu thương" (VTV1) từ những ngày đầu phát sóng. Đến nay, chương trình đã giới thiệu gần 60 nhân vật truyền cảm hứng, lan tỏa những câu chuyện về nghị lực sống, khát vọng vươn lên và tinh thần sẻ chia. Đây cũng là cách doanh nghiệp góp phần khuyến khích các giá trị tích cực, tiếp thêm động lực để nhiều người vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tân Hiệp Phát



