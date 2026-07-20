Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

| Pháp luật
Vũ Đồng
Vũ Đồng
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GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án NA 126.3, hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 20/7, Đồn Biên phòng Na Loi (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và các lực lượng liên quan tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra Chuyên án NA 126.3 nhằm làm rõ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp qua biên giới Nghệ An năm 2023 - Ảnh 1.

Đối tượng Xồng Nhìa Xênh bị bắt cùng tang vật. ẢNH: A. Bách.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 18/7, tại bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An do Đồn Biên phòng Na Loi và Phòng Nghiệp vụ đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý phát hiện, bắt quả tang Xồng Nhìa Xênh (SN 1995, trú tại bản Huồi Pá, xã Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 16 gói chứa 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Xồng Nhìa Xênh khai nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để giao cho người khác tiêu thụ nhằm hưởng tiền công. Khi vừa đưa số ma túy vào khu vực bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án NA 126.3, truy xét các đối tượng liên quan và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp qua biên giới Nghệ An năm 2023 - Ảnh 2.Mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng lĩnh hơn 40 năm tù

GĐXH - Tại phiên tòa lưu động, TAND khu vực 1 - Huế tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng hình phạt hơn 40 năm tù.

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