Phát hiện thi thể nam thanh niên sau hơn một ngày mất tích

| Đời sống
Hùng Trần
Hùng Trần
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GĐXH - Nam thanh niên rời nhà rồi mất liên lạc, người dân phát hiện xe máy người này dùng để di chuyển đậu trên cầu Gianh (Quảng Trị). Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới sông.

Ngày 20/7, lãnh đạo UBND phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên trên sông Gianh sau hơn 1 ngày mất tích.

Phát hiện thi thể thanh niên sau hơn một ngày để lại xe máy trên cầu - Ảnh 1.

Thi thể nam thanh niên được tìm thấy dưới sông, cách khu vực đậu xe máy không xa. Ảnh: T.H.

Trước đó, em T.G.H. (SN 2009, trú TDP Thổ Ngọa, phường Bắc Gianh) rời khỏi nhà rồi mất liên lạc từ rạng sáng 19/7. Quá trình tìm kiếm, mọi người phát hiện xe máy H. dùng để di chuyển để trên cầu Gianh.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo, đồng thời huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị và người dân tổ chức tìm kiếm dọc sông Gianh.

Đến khoảng 11h30 ngày 20/7, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực bờ Nam sông Gianh (thuộc địa bàn xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị). Vị trí phát hiện thi thể cách nơi em H. để lại xe máy khoảng 200m về phía hạ du.

Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Phát hiện thi thể thanh niên sau hơn một ngày để lại xe trên cầu - Ảnh 2.Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu ở Huế

GĐXH - Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Huế tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy từ cầu Hòa Xuân xuống sông vào sáng 13/7.

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