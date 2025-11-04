3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

Trong đó, ba vị trí quan trọng nhất được các chuyên gia phong thủy nhà ở đặc biệt lưu ý là phòng bếp, phòng khách và phòng làm việc.

1. Bếp vắng lạnh: Tài lộc hao tán

Theo quan niệm phong thủy nhà ở, bếp tượng trưng cho tài khố, tức là nơi chứa của cải và vận khí. Bếp càng đầy đủ, ngũ cốc dồi dào thì vận may càng hanh thông. Ảnh minh họa

Người xưa có câu "Bếp ấm thì nhà vượng", đủ để thấy vai trò của gian bếp trong phong thủy nhà ở quan trọng đến mức nào.

Bếp không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn là nơi lưu giữ hơi ấm, tình cảm và sự sung túc của gia đình.

Một căn bếp thường xuyên nổi lửa, có mùi thức ăn thơm phức, có tiếng cười nói khi sum họp chính là biểu tượng của hạnh phúc, thịnh vượng.

Ngược lại, bếp lạnh, vắng người, tủ gạo trống không, chạn bát phủ bụi… lại là dấu hiệu báo trước sự hao tài, tán lộc.

Theo quan niệm phong thủy nhà ở, bếp tượng trưng cho tài khố, tức là nơi chứa của cải và vận khí. Bếp càng đầy đủ, ngũ cốc dồi dào thì vận may càng hanh thông.

Ngược lại, nếu bếp luôn trống rỗng, thiếu lửa, lâu ngày sẽ khiến năng lượng tích cực tiêu tan, gia đạo dễ lục đục, sức khỏe sa sút.

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người vì bận rộn mà thường xuyên ăn ngoài, bỏ quên gian bếp. Dù tiện lợi, nhưng lâu dài lại khiến không khí gia đình nguội lạnh, tình cảm nhạt phai, thậm chí ảnh hưởng đến đường công danh, sự nghiệp.

Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, mỗi tuần hãy cố gắng thắp lửa một vài lần, duy trì hơi ấm trong nhà để "giữ lộc" và "giữ phúc".

2. Phòng khách trống trải: Gia đạo lạnh lẽo

Trong phong thủy nhà ở, phòng khách cần có sinh khí, có ánh sáng, có sự cân đối hài hòa giữa vật dụng, màu sắc và không gian. Ảnh minh họa

Nếu bếp là "nguồn lộc", thì phòng khách chính là "bộ mặt" của cả ngôi nhà. Đây là nơi đón tiếp khách khứa, bạn bè, nơi tụ hội của các luồng năng lượng từ bên ngoài.

Trong phong thủy nhà ở, phòng khách cần có sinh khí, có ánh sáng, có sự cân đối hài hòa giữa vật dụng, màu sắc và không gian.

Một phòng khách ngăn nắp, sáng sủa, có điểm nhấn là cây xanh, vật phẩm phong thủy hoặc bộ bàn ghế ấm cúng sẽ giúp tăng cường dương khí, mang đến cảm giác thân thiện và mời gọi tài lộc.

Ngược lại, phòng khách trống trơn, ít đồ đạc hoặc bày biện lộn xộn lại khiến khí vận ngưng trệ, gia chủ dễ gặp khó khăn trong giao tiếp, làm ăn. Người đến nhà cảm thấy lạnh lẽo, thiếu thiện cảm, còn chủ nhà lại mất dần các mối quan hệ tốt đẹp.

Phong thủy cho rằng, phòng khách thông thoáng, đủ sáng và có sự chuyển động của năng lượng, chẳng hạn qua những buổi tụ họp, trò chuyện chính là biểu hiện của gia đình hòa thuận, công danh phát đạt.

Vì vậy, hãy đầu tư chăm chút cho không gian này: bày biện vừa đủ, có điểm nhấn, thường xuyên dọn dẹp và giữ cho không khí luôn tươi mới.

Một phòng khách "có hồn" sẽ giúp gia chủ thu hút quý nhân và giữ được vận khí tốt lành.

3. Phòng làm việc rỗng không: Tri thức cạn kiệt, vận khí sa sút

Một phòng làm việc được bố trí khoa học, có giá sách, vài vật phẩm biểu tượng cho tri thức như quả địa cầu, bút, đồng hồ hay cây phong thủy, sẽ giúp không gian thêm sinh động và thu hút năng lượng tích cực. Ảnh minh họa

Phòng làm việc hay phòng đọc sách là nơi thể hiện trí tuệ, gu thẩm mỹ và tầm nhìn của gia chủ. Không gian này càng được chăm chút, càng phản ánh sự cầu tiến và năng lượng học hỏi – hai yếu tố quan trọng để duy trì vận may lâu dài.

Theo phong thủy nhà ở, phòng làm việc rỗng không, thiếu sách vở, vật dụng học tập là dấu hiệu của sự trì trệ, thiếu phát triển. Người sống trong môi trường như vậy dễ mất đi động lực, thiếu sáng tạo, sự nghiệp khó thăng tiến.

Thậm chí, điều đó còn ảnh hưởng đến con cháu, thế hệ kế cận có thể thiếu tinh thần học hỏi, không duy trì được phúc khí của gia đình.

Ngược lại, một phòng làm việc được bố trí khoa học, có giá sách, vài vật phẩm biểu tượng cho tri thức như quả địa cầu, bút, đồng hồ hay cây phong thủy, sẽ giúp không gian thêm sinh động và thu hút năng lượng tích cực.

Dù không phải người mê đọc sách, gia chủ cũng nên trưng bày vài cuốn sách về lĩnh vực yêu thích để "kích hoạt" vận khí, giúp bản thân và con cháu hứng thú với tri thức hơn.

Giữ năng lượng sống để giữ phúc khí

Phong thủy nhà ở không chỉ nói về việc đặt đồ vật sao cho hợp hướng, mà sâu xa hơn là duy trì năng lượng sống trong từng không gian. Một ngôi nhà "đầy đủ" không có nghĩa là xa hoa, mà là nơi ấm áp, có người chăm sóc, có hơi người, có tình cảm.

Khi bếp không còn lạnh, phòng khách luôn sáng sủa, phòng làm việc gọn gàng và tràn đầy năng lượng, đó chính là lúc tài lộc và phúc khí được khơi thông.

Ngược lại, nếu ba không gian này trống rỗng, u ám, sẽ khiến gia chủ mất dần vận may, mối quan hệ rạn nứt, công việc trì trệ và con cháu khó thành đạt.

Vì vậy, hãy để ngôi nhà của bạn luôn "có hồn" – nơi chứa chan hơi ấm, ánh sáng và tri thức. Bởi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là chiếc tổ nuôi dưỡng phúc khí cho cả gia đình.

Nuôi rùa vàng có tốt cho phong thủy nhà ở không? GĐXH - Rùa vàng là một trong những linh vật được nhiều người ưa chuộng trong phong thủy, đặc biệt là khi nói đến việc cải thiện tài lộc và vận khí cho gia đình.

Theo Sohu