2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới
Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).
Lễ trao bằng công nhận do GS.TS Quarraisha Abdool Karim, Chủ tịch TWAS, thực hiện trước sự chứng kiến của hơn 300 nhà khoa học quốc tế tại hội nghị lần thứ 17 của TWAS tổ chức tại Brazil (diễn ra từ 29/9 đến 2/10).
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành Hóa học tại Trường Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM). Bà được phong Phó Giáo sư năm 2014, Giáo sư năm 2020.
Bà là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển thuốc từ dược liệu Việt Nam. Nhóm nghiên cứu của bà đã phát triển thành công hai sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp từ thảo dược trong nước. Đến nay, bà đã công bố hơn 80 công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đã được trao nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, Giải thưởng Kovalevskaia danh giá dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Thế Hoàng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y (1987), bảo vệ Tiến sĩ Y khoa tại Đại học Tổng hợp Munich, CHLB Đức (1997). Ông được phong Phó Giáo sư năm 2006, Giáo sư năm 2018.
Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện 108, phụ trách lĩnh vực ngoại khoa, an toàn phẫu thuật và thủ thuật. Với vai trò lãnh đạo, ông cùng Ban Giám đốc xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện theo định hướng “Chuyên sâu - Chuyên tâm - Vươn tầm quốc tế”.
Là chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình và vi phẫu, GS.TS Nguyễn Thế Hoàng đã công bố hàng chục công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời nhận nhiều giải thưởng khoa học quan trọng.
Ông từng được trao nhiều giải thưởng, tiêu biểu nhất là giải thưởng nghiên cứu khoa học Friedrich Wilhelm Bessel của Quỹ Hàn lâm Khoa học CHLB Đức Alexander von Humboldt (2012).
TWAS (The World Academy of Sciences) là tổ chức khoa học quốc tế thuộc UNESCO, thành lập năm 1983, tập hợp hơn 1.400 nhà khoa học xuất sắc từ hơn 100 quốc gia. Tổ chức này được Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1985 và hiện là thành viên liên kết của Hội đồng Khoa học Quốc tế (ISC).
Năm 2025, TWAS bầu chọn 74 viện sĩ mới - con số lớn nhất trong lịch sử. Brazil và Trung Quốc dẫn đầu (10 viện sĩ mỗi nước), tiếp theo là Ấn Độ (9), Malaysia (7), Nam Phi (4). Việt Nam, Cuba, Ai Cập và Mỹ đều có 2 viện sĩ mới được công nhận. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, nâng tổng số Viện sĩ TWAS lên 1.444 người.
