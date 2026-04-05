2 tuần về quê chăm bố bệnh, ngày trở lại tôi chết lặng khi biết chồng cũng 'biến mất' và không ai thấy có gì bất thường
Khi tôi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ...
Tôi rời thành phố về quê sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ báo bố nhập viện. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi thu xếp vài bộ quần áo, dặn chồng trông nom nhà cửa, đưa đón con đi học, rồi đi vội. 2 tuần ở quê trôi qua trong mùi thuốc sát trùng, tiếng máy thở đều đều và những đêm tôi ngồi tựa lưng vào tường bệnh viện mà ngủ gật.
Suốt thời gian đó, chồng tôi chỉ nhắn vài tin hỏi thăm qua loa. Tôi cũng không để ý nhiều, nghĩ anh bận công việc. Mọi thứ lúc ấy với tôi chỉ xoay quanh một điều duy nhất là bố có qua được đợt này không?
Đến khi bố ổn hơn, tôi mới thu xếp quay lại thành phố. Tôi nhớ nhà, nhớ con, và cả cảm giác được trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng khi mở cửa bước vào, căn nhà lại có một mùi lạ, như mùi ẩm của nhà đóng cửa lâu ngày.
Mọi thứ gần như nguyên vẹn nhưng lại thiếu hơi người, thiếu ánh nắng mặt trời, dường như lâu rồi không được mở cửa. Tôi gọi điện cho chồng, anh nói đang ở công ty, giọng bình thản như không có gì. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy lạ.
Tôi dành cả buổi chiều để dọn dẹp lại nhà, bụi bẩn bám khắp nơi, sàn nhà cũng thế, cứ như thể lâu rồi không ai bước vào. Rõ là lạ, chẳng lẽ 2 đứa con tôi không nghịch ngợm chạy ra chạy vào sao?
Đến khi chồng tan ca, tiện đường đón con về luôn, mẹ con gặp nhau mừng rối rít, đứa út nói nhớ cơm mẹ nấu, ăn suốt ở nhà bà nội toàn món lặp đi lặp lại khiến con ngán quá.
Lúc này, tôi vẫn cứ nghĩ chồng lười nấu nên bữa tối đưa con sang nhà nội ăn nên an ủi con, để mẹ nấu món ngon cho. Trong lúc tôi đang nấu cơm, con trai đầu của tôi đi vào bếp, thì thào bên tai tôi rằng 2 tuần vừa rồi bố gửi các con ở nhà bà nội, còn bố đi đâu đấy.
Tôi nghe mà giật mình, vì tôi không hề biết chuyện xảy ra trong 2 tuần qua. Tôi cứ tưởng mọi việc vẫn diễn ra bình thường như khi tôi ở nhà.
Tối đó khi nằm lên giường, thấy chồng cứ né tránh mình, tôi liền hỏi về việc anh đã đi đâu 2 tuần qua. Chồng trả lời thẳng thừng là đi du lịch giải khuây vì công việc căng thẳng. Tôi hỏi đi với ai, anh trả lời qua loa là bạn bè, nhưng không nói cụ thể. Cách anh né tránh khiến tôi thấy khó chịu. Tôi nói nếu chỉ là đi với bạn bè bình thường thì có gì mà không nói rõ, với lại bạn bè gì mà lại đi du lịch cùng những 2 tuần? Anh bắt đầu gắt lên, bảo tôi vừa về đã gây chuyện, nghi ngờ linh tinh.
Tôi thấy mình như bị đẩy vào thế sai hoàn toàn. Tôi không có bằng chứng gì để khẳng định điều mình nghĩ. Nhưng cảm giác bất an trong tôi lại không phải là thứ có thể tự nhiên mà có.
Rõ ràng không thể nào có chuyện bạn bè bình thường đi du lịch với nhau 2 tuần trời được. Huống chi bạn bè thân thiết của anh thì tôi cũng biết, đều là người đã có gia đình, lấy đâu ra thời gian rảnh thế. Tôi cảm giác anh có nhân tình nhưng không có chứng cứ. Làm ầm lên trong khi không có chứng cứ thì khác gì mình sai.
Tôi không biết nên tin vào những gì mình thấy hay những gì mình cảm nhận?
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãiTâm sự - 33 phút trước
Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâuTâm sự - 15 giờ trước
Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?
Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chungTâm sự - 16 giờ trước
GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.
Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rờiTâm sự - 20 giờ trước
Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.
Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"Tâm sự - 23 giờ trước
Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'Tâm sự - 1 ngày trước
Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.
Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.
Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi điTâm sự - 1 ngày trước
Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.
Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rểTâm sự - 2 ngày trước
Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.
Khi tuổi già ập đến bất ngờ, tôi chỉ làm đúng một điều nàyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa: khi tụ họp cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đang trò chuyện rôm rả, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại lặng lẽ rẽ sang chủ đề “già đi”.
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấyTâm sự
GĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.