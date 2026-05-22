Một lần 'ga lăng' ở họp lớp, tôi nhận lại hàng trăm tin nhắn cay nghiệt
GĐXH - Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp bạn bè cũ ngồi với nhau để nhớ về thời thanh xuân vô tư. Nhưng sau lần họp lớp năm ấy, tôi mới hiểu có những mối quan hệ chỉ đẹp trong ký ức.
Sau 10 năm ra trường, tôi háo hức trở về tham dự buổi họp lớp với mong muốn gặp lại bạn bè cũ. Không ngờ rằng hành động âm thầm thanh toán hóa đơn 300 triệu lại khiến tôi nhận về cú sốc lớn nhất cuộc đời.
Cuộc sống đổi thay sau nhiều năm ra trường
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn ở lại Thượng Hải lập nghiệp. Những năm đầu đi làm cực kỳ chật vật. Tôi từng sống trong căn phòng thuê nhỏ chưa đến 15 mét vuông, mùa hè nóng bức cũng không dám bật điều hòa vì sợ tốn điện.
Lương nhân viên hành chính khi ấy chẳng đáng là bao. Có thời điểm tôi phải ăn mì gói suốt nhiều ngày để tiết kiệm tiền gửi về quê cho bố mẹ.
Nhưng cuộc sống rồi cũng dần thay đổi. Tôi học thêm chuyên môn, chuyển việc vài lần và kiên trì làm việc suốt nhiều năm.
Hiện tại, tôi là trưởng bộ phận logistics cho một công ty thương mại quốc tế với thu nhập khoảng 25.000 tệ (khoảng 96 triệu đồng) mỗi tháng.
Dù cuộc sống ổn định hơn trước, tôi vẫn thường nhớ về thời sinh viên. Có lẽ càng trưởng thành, con người càng dễ hoài niệm những năm tháng vô lo vô nghĩ.
Lời mời họp lớp khiến tôi háo hức suốt nhiều ngày
Một buổi tối, lớp trưởng nhắn trong nhóm chat rằng lớp sẽ tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp. Địa điểm là một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Tin nhắn ấy khiến tôi bồi hồi suốt cả đêm.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại những người bạn từng cùng mình thức trắng ôn thi, ăn lẩu ven đường hay chen chúc trong ký túc xá.
Tôi lập tức xin nghỉ phép để tham gia buổi họp lớp. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng: "Không biết bây giờ mọi người sống thế nào rồi?"
Không khí buổi họp lớp đầy xúc động
Hôm diễn ra buổi họp lớp, tôi đến khá sớm. Khi từng người bước vào nhà hàng, ai cũng bất ngờ vì thấy tôi xuất hiện.
Có người cười lớn: "Lâu lắm mới gặp cậu! Không ngờ cậu cũng về tham gia họp lớp!"
Những cái bắt tay, những cái ôm và tiếng cười khiến tôi có cảm giác như mình quay trở lại thời đại học.
Khoảng 20 người tham gia buổi họp lớp hôm ấy. Mọi người vừa ăn uống vừa kể cho nhau nghe về công việc, gia đình và cuộc sống hiện tại.
Bữa tiệc ngày càng náo nhiệt. Hải sản cao cấp, bò nhập khẩu, rượu vang liên tục được gọi thêm. Ai cũng vui vẻ nên chẳng ai để ý tổng hóa đơn đang tăng lên từng giờ.
Tôi âm thầm thanh toán toàn bộ hóa đơn trong buổi họp lớp
Khi tiệc gần kết thúc, tôi lặng lẽ đứng dậy ra quầy thu ngân.
Tổng hóa đơn của buổi họp lớp hôm đó lên tới 86.000 tệ (khoảng 333 triệu đồng).
Tôi không suy nghĩ quá nhiều. Với tôi, đây đơn giản chỉ là món quà dành cho những người bạn cũ sau nhiều năm mới gặp lại.
Sau khi thanh toán xong, tôi quay lại bàn tiệc rồi cười nói: "Hôm nay để mình mời nhé, coi như kỷ niệm 10 năm họp lớp."
Cả bàn ăn im lặng vài giây rồi bất ngờ vỗ tay rầm rộ. Lớp trưởng liên tục cảm ơn. Nhiều người còn đề nghị chuyển khoản trả lại phần tiền của mình nhưng tôi đều từ chối.
Lúc ấy, tôi thật sự rất vui. Tôi nghĩ buổi họp lớp này sẽ trở thành một ký ức đẹp.
Về đến nhà sau buổi họp lớp, tôi chết lặng vì hàng trăm tin nhắn
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà để chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau, tôi mở điện thoại định xem lại ảnh chụp trong buổi họp lớp.
Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt tôi là hơn 300 tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat. Tò mò mở ra, tôi lập tức chết sững. Những người vừa nâng ly chúc tụng tôi vài tiếng trước lại đang nói đủ điều phía sau lưng.
"Thanh toán kiểu đó để thể hiện à?"
"Chắc giờ giàu lên nên muốn khoe."
"Tự nhiên bao cả bữa họp lớp, đúng kiểu thích làm màu."
"Không biết tiền ở đâu ra mà chi mạnh tay thế."
Có người còn nghi ngờ tôi vay tiền chỉ để đánh bóng hình ảnh.
Tôi ngồi lặng trước màn hình điện thoại rất lâu. Tôi không hiểu vì sao một hành động xuất phát từ thiện ý lại bị diễn giải thành khoe khoang và giả tạo.
Sau buổi họp lớp, tôi hiểu không phải tình bạn nào cũng còn nguyên vẹn
Tôi rời nhóm chat ngay trong đêm hôm đó.
Điều khiến tôi buồn không phải số tiền đã bỏ ra cho buổi họp lớp, mà là cảm giác chân thành của mình bị hiểu sai hoàn toàn.
Tôi từng nghĩ thời gian có thể làm con người trưởng thành hơn. Nhưng hóa ra, thời gian cũng khiến nhiều mối quan hệ thay đổi theo cách không ai ngờ tới.
Có những người vui vẻ khi bạn khó khăn, nhưng lại cảm thấy không thoải mái khi thấy bạn thành công.
Buổi họp lớp năm ấy đã cho tôi một bài học rất đắt giá: Không phải sự chân thành nào cũng được đón nhận đúng cách. Và đôi khi, thứ nên giữ lại đẹp nhất chính là ký ức của thời thanh xuân.
Theo Toutiao
