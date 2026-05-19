Tôi giả nghèo suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, đến lúc con trai nhập viện mới biết mình sai

Nghỉ hưu ở tuổi ngoài 60, tôi từng nghĩ mình đã có thể sống những ngày bình yên, không còn phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc.

Sau nhiều năm làm việc trong ngành tài chính, tôi có khoản lương hưu khá tốt, khoảng 10.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 36 triệu đồng. Thế nhưng, với con trai, tôi chỉ nói rằng mình nhận khoảng 3.000 NDT, tức hơn 10 triệu đồng/tháng.

Tôi không cố tình lừa dối con để giữ tiền cho riêng mình. Điều khiến tôi làm vậy đơn giản chỉ là nỗi lo rất thật của những người lớn tuổi là nếu con cái biết cha mẹ có điều kiện, liệu chúng có thay đổi cách đối xử hay không?

Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định giấu mức lương thật của mình. Tôi muốn biết nếu nghĩ mẹ không dư dả, con trai có còn quan tâm và yêu thương như trước không.

Nghỉ hưu rồi mới bắt đầu lo sợ khoảng cách với con cái

Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con trai khôn lớn. Từ chuyện học hành đến cưới vợ, mua nhà, tôi đều cố gắng lo liệu để con có cuộc sống ổn định nhất có thể.

Con trai tôi vốn là đứa sống tình cảm, biết quan tâm mẹ. Nhưng khoảng hai năm trở lại đây, tôi cảm nhận rõ sự xa cách.

Những cuộc gọi thưa dần, những lần về thăm mẹ cũng ít hơn. Có hôm tôi gọi điện, con chỉ nói vội vài câu rồi cúp máy vì "đang họp" hay "bận xử lý công việc".

Lúc ấy, tôi tự nhủ có lẽ con đang quá áp lực với cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Chính vì thế, sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định giấu mức lương thật của mình. Tôi muốn biết nếu nghĩ mẹ không dư dả, con trai có còn quan tâm và yêu thương như trước không.

Sau khi nghỉ hưu, tôi không ngờ con trai lại âm thầm chịu khổ

Một buổi chiều cuối tuần, tôi ghé sang nhà con trai để thăm cháu nội. Đứng ngoài cửa khá lâu không thấy ai mở, tôi phải bấm chuông liên tục. Khi con dâu chạy ra, sắc mặt nó đầy lo lắng.

Nó nói chồng đang sốt cao và nằm li bì từ sáng. Tôi lập tức vào phòng thì thấy con trai mặt mũi tái nhợt, người nóng ran. Hai mẹ con vội đưa nó vào viện cấp cứu.

Bác sĩ kết luận con tôi bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng vì làm việc quá sức trong thời gian dài. Nó mất ngủ kéo dài, ăn uống thất thường, cơ thể kiệt quệ và bắt đầu có dấu hiệu rối loạn tiền đình.

Nghe bác sĩ nói, tôi vừa thương vừa trách bản thân. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn lại đến ngay sau đó.

Lời thú nhận của con dâu khiến tôi chết lặng

Trên đường về lấy đồ cho con nằm viện, tôi gọi điện hỏi thêm tình hình. Lúc ấy, con dâu mới nghẹn ngào kể sự thật.

Hóa ra con trai tôi đã mất việc gần ba tháng nay. Công ty cắt giảm nhân sự đột ngột, nhưng nó giấu tất cả. Ban ngày, con đi giao hàng thuê, tối nhận thêm việc bên ngoài để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Con dâu bảo chồng không muốn nói với mẹ vì sợ tôi lo lắng. Nó nghĩ mẹ đã nghỉ hưu, tuổi cao rồi, không nên phải phiền lòng thêm vì con cái.

Nghe đến đó, tôi nghẹn người.

Tôi từng cho rằng con trai vô tâm, lạnh nhạt với mẹ. Nhưng thực tế, nó chỉ đang cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình. Trong khi đó, tôi lại âm thầm "thử lòng" con bằng cách giấu đi sự thật về tài chính của bản thân.

Nghỉ hưu không chỉ là có tiền, mà còn là biết đồng hành cùng con cái

Tối hôm ấy, ngồi cạnh giường bệnh, tôi nắm tay con trai và nói thật về khoản lương hưu của mình. Tôi bảo rằng bản thân vẫn đủ khả năng hỗ trợ con khi cần, nên đừng ôm hết khó khăn vào người nữa.

Sau khi con xuất viện, tôi chủ động giúp con trả bớt nợ nần và hỗ trợ con dâu mở một cửa hàng nhỏ để có thêm thu nhập. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở tiền bạc.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mẹ con tôi ngồi xuống trò chuyện thật lòng với nhau như hai người trưởng thành. Không giấu giếm, không dò xét, cũng không còn những phép thử vô nghĩa.

Khi đã nghỉ hưu, tôi mới nhận ra điều quý giá nhất của tuổi già không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Điều quan trọng hơn là gia đình vẫn còn sự kết nối, tin tưởng và sẻ chia.

Cha mẹ nào rồi cũng già đi. Con cái nào rồi cũng sẽ có lúc chông chênh trước áp lực cơm áo gạo tiền.

Những lúc ấy, điều chúng cần đôi khi không phải những lời trách móc hay sự thử lòng, mà chỉ đơn giản là cảm giác biết rằng phía sau mình vẫn luôn có cha mẹ âm thầm dõi theo và sẵn sàng dang tay nâng đỡ.

* Bài viết là dòng tâm sự của bà Lã Tuyết Lan trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).

