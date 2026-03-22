2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Tưởng là cách tiết kiệm chi tiêu hợp lý, thói quen dùng sữa cận date, thậm chí quá hạn trong thời gian dài đã khiến hai vợ chồng cùng phát hiện ung thư gan.
Phát hiện ung thư gan sau thời gian dài chủ quan với sức khỏe
Một năm trở lại đây, ông Lý (Trung Quốc) thường xuyên xuất hiện các cơn đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải, kèm cảm giác buồn nôn và nhức mỏi vai phải. Tuy nhiên, do nghĩ chỉ là do làm việc quá sức hoặc nằm sai tư thế, ông không đi khám.
Các triệu chứng kéo dài và ngày càng nặng hơn, đến khi không chịu được, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ phát hiện một khối u ác tính trong gan có kích thước hơn 4cm, chỉ số alpha fetoprotein (AFP) tăng cao tới 500 – dấu hiệu điển hình của ung thư gan.
Đáng chú ý, sau khi khai thác thói quen sinh hoạt, bác sĩ khuyến nghị vợ ông cũng nên đi kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy bà cũng có khối u gan kích thước hơn 2cm.
2 vợ chồng mắc ung thư gan có thói quen dùng sữa cận date suốt 10 năm
Theo chia sẻ, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, hai vợ chồng thường xuyên mua sữa gần hết hạn hoặc đã quá hạn sử dụng vì được giảm giá mạnh. Họ tích trữ số lượng lớn trong tủ lạnh và sử dụng dần trong thời gian dài.
Cả hai tin rằng sữa đã qua tiệt trùng nên dù quá hạn vẫn có thể sử dụng nếu đun nóng lại.
Tuy nhiên, theo bác sĩ điều trị, đây là quan niệm sai lầm nguy hiểm. Khi sữa hết hạn, cấu trúc dinh dưỡng đã bị biến đổi, tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella, E.coli hay Listeria phát triển mạnh. Những vi khuẩn này có thể sinh ra nội độc tố, buộc gan phải làm việc quá tải để xử lý.
Không chỉ vậy, các thành phần protein và chất béo bị oxy hóa trong sữa hỏng còn tạo ra nhiều gốc tự do – tác nhân trực tiếp gây tổn thương tế bào gan và làm tăng nguy cơ ung thư.
Nguy cơ từ độc tố aflatoxin – "sát thủ" gây ung thư gan
Đặc biệt, trong môi trường bảo quản kém vệ sinh, nấm mốc từ thực phẩm hỏng có thể lây nhiễm sang sữa, tạo ra độc tố aflatoxin – một trong những chất gây ung thư gan nguy hiểm hàng đầu.
Điều đáng lo ngại là aflatoxin có khả năng chịu nhiệt rất cao, việc đun sôi lại sữa không thể loại bỏ được độc tố này. Việc tích tụ lâu dài trong cơ thể có thể âm thầm gây tổn thương gan, dẫn đến viêm gan mạn tính và hình thành khối u ác tính.
Điều gì xảy ra với cơ thể khi sử dụng sữa hư hỏng?
Khi sử dụng sữa hết hạn hoặc bị hư hỏng, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, co thắt dạ dày, mệt mỏi hoặc sốt.
Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng có thể tự hết sau vài giờ. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, tình trạng ngộ độc có thể diễn tiến nghiêm trọng, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã quá hạn sử dụng, kể cả khi còn nguyên bao bì. Đối với các sản phẩm dễ hư hỏng như sữa, cần bảo quản đúng cách và sử dụng trong thời gian khuyến nghị.
Bên cạnh đó, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như ung thư gan. Những dấu hiệu bất thường như đau vùng gan, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, sụt cân… cần được thăm khám sớm để tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.
