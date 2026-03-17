Loại quả nhiều người ăn để phòng ung thư, bán đầy chợ Việt nhưng người suy thận ăn nhiều dễ gặp biến chứng
GĐXH - Cà chua là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người suy thận và các bệnh thận cần cân nhắc vì loại quả này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng từ thận.
Người bệnh suy thận ăn cà chua có tốt không?
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ từng cho biết, cà chua được xem là loại trái cây lành mạnh nhất. Loại thực phẩm này đạt 20 điểm trên thang điểm của CDC dành cho những loại củ, quả tốt nhất cho sức khỏe. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy chế độ ăn giàu cà chua có liên quan đến việc giảm nguy cơ của một số loại ung thư.
Về giá trị dinh dưỡng, cà chua cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin C, vitamin K, folate, kali, canxi và beta-carotene. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol, kiểm soát huyết áp và tăng cường sức khỏe mắt.
Tuy nhiên, với những người suy thận hoặc đã mắc bệnh lý về thận, việc ăn nhiều cà chua cần được cân nhắc vì có thể làm nặng thêm một số vấn đề sức khỏe liên quan đến chức năng lọc của thận do chứa nhiều kali và oxalat – những thành phần có thể gây bất lợi nếu tiêu thụ với lượng lớn.
Ăn cà chua: Vì sao người bệnh suy thận cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng?
Theo các chuyên gia y tế, người mắc bệnh thận mạn tính tiến triển thường được khuyến cáo hạn chế hấp thụ kali trong chế độ ăn. Bởi khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không thể loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi máu hiệu quả như ở người khỏe mạnh.
Sự tích tụ kali trong máu có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, một biến chứng thường gặp ở bệnh nhân bệnh thận mạn tính giai đoạn muộn.
Nếu tình trạng tăng kali máu không được kiểm soát kịp thời, nó có thể gây rối loạn nhịp tim và làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch nguy hiểm. Vì vậy, bệnh nhân mắc bệnh thận thường được khuyến cáo hạn chế các thực phẩm giàu kali, trong đó có cà chua và các sản phẩm chế biến từ cà chua như nước ép hoặc nước sốt.
Bên cạnh kali, cà chua còn chứa oxalat. Nếu các tinh thể này tích tụ lâu dài, chúng có thể phát triển thành sỏi thận. Do đó, những người có tiền sử sỏi thận nên hạn chế ăn cà chua hoặc các món ăn chứa hàm lượng cà chua cao, đặc biệt là các loại nước sốt cà chua vì chúng có thể chứa hàm lượng oxalat cao hơn.
Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn của bệnh nhân thận cần được cá nhân hóa dựa trên tình trạng bệnh và giai đoạn suy giảm chức năng thận. Vì vậy, trước khi thay đổi khẩu phần ăn hoặc loại bỏ một loại thực phẩm khỏi thực đơn, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng cho người suy thận
Đối với người mắc suy thận, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh và làm chậm tiến triển suy giảm chức năng thận. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần lưu ý:
- Ăn đủ năng lượng nhưng không ăn quá nhiều để tránh tạo áp lực cho thận.
- Giảm muối trong khẩu phần ăn nhằm hạn chế tăng huyết áp và giữ nước trong cơ thể.
- Kiểm soát lượng kali, phốt pho và canxi theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Uống đủ nước nhưng không uống quá nhiều, tránh gây phù và quá tải dịch.
- Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, ưu tiên các chất béo lành mạnh như dầu ô liu.
Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn để đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn bệnh.
