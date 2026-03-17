Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn.
Ho kéo dài, sụt cân, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn
Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, ông Tấn đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh. Chỉ đến khi sụt cân nhanh, khó thở và phù tay chân, ông mới phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.
Trước đó khoảng hai tháng, ông Tấn đi khám tại một phòng khám tư vì tình trạng ho nhiều và được chẩn đoán viêm phổi. Tuy nhiên, sau gần một tháng dùng thuốc không thuyên giảm, ông bắt đầu xuất hiện thêm các triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi, khó thở, phù mặt và tay chân, đồng thời sụt tới 6 kg nên đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ nhận thấy biểu hiện của bệnh nhân không đơn thuần là bệnh hô hấp thông thường. ThS.BSNT Nguyễn Thị Nhung cho biết, với triệu chứng lâm sàng kết hợp tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, bệnh nhân được chỉ định chụp CT phổi liều thấp để tầm soát khối u.
Kết quả cho thấy một khối u lớn kích thước 47x61x63 mm ở thùy trên phổi phải, có khả năng ác tính cao, đã xâm lấn và di căn đến nhiều cơ quan cũng như các hạch lân cận.
Ung thư phổi đã di căn: Giảm nhẹ triệu chứng cho người bệnh
Các bác sĩ xác định hạch trung thất của bệnh nhân tăng kích thước, chèn ép động mạch phổi phải và tĩnh mạch phổi trên phải, gây hẹp nghiêm trọng. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu để tiếp tục điều trị.
BS.CKI Trần Quốc Hoài cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn T4N2M1 theo hệ thống phân loại TNM. Ở giai đoạn này, khối u đã xâm lấn trung thất và hạch bạch huyết, không còn khả năng điều trị triệt căn. Các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian sống, giảm nhẹ triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Hiện nay, nhờ sự phát triển của y học, các phương pháp như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch và điều trị trúng đích có thể giúp người bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối kéo dài thời gian sống thêm nhiều năm nếu đáp ứng điều trị tốt.
Dấu hiệu ung thư phổi dễ bị nhầm với bệnh thông thường
Trường hợp của ông Tấn được các bác sĩ đánh giá là đáng tiếc bởi nếu phát hiện sớm hơn, khả năng điều trị sẽ khả quan hơn rất nhiều. Theo bác sĩ, ung thư phổi giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, khàn giọng, sụt cân không rõ nguyên nhân.
Đáng chú ý, những triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường như viêm phế quản hay viêm phổi, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua “thời điểm vàng” để phát hiện bệnh.
Người có nguy cơ cao nên tầm soát ung thư phổi định kỳ
Các bác sĩ khuyến cáo, những người trên 50 tuổi, đặc biệt có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, tiếp xúc khói thuốc thụ động hoặc làm việc trong môi trường độc hại, nên chủ động tầm soát ung thư phổi định kỳ. Ngoài ra, người có bệnh phổi mạn tính như COPD hoặc viêm phế quản mạn tính, hay có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.
Phương pháp được khuyến nghị hiện nay là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp (LDCT), giúp phát hiện các tổn thương rất nhỏ trong phổi với lượng bức xạ thấp hơn nhiều so với chụp CT thông thường. Việc tầm soát định kỳ mỗi năm, hoặc mỗi 6 tháng với nhóm nguy cơ cao, có thể giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả.
