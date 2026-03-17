Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ ba, 13:31 17/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn.

Ho kéo dài, sụt cân, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn

Ho kéo dài tưởng chỉ là viêm phổi thông thường, ông Tấn đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh. Chỉ đến khi sụt cân nhanh, khó thở và phù tay chân, ông mới phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn đã di căn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn.

Trước đó khoảng hai tháng, ông Tấn đi khám tại một phòng khám tư vì tình trạng ho nhiều và được chẩn đoán viêm phổi. Tuy nhiên, sau gần một tháng dùng thuốc không thuyên giảm, ông bắt đầu xuất hiện thêm các triệu chứng như chán ăn, mệt mỏi, khó thở, phù mặt và tay chân, đồng thời sụt tới 6 kg nên đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu.

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ nhận thấy biểu hiện của bệnh nhân không đơn thuần là bệnh hô hấp thông thường. ThS.BSNT Nguyễn Thị Nhung cho biết, với triệu chứng lâm sàng kết hợp tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, bệnh nhân được chỉ định chụp CT phổi liều thấp để tầm soát khối u.

Kết quả cho thấy một khối u lớn kích thước 47x61x63 mm ở thùy trên phổi phải, có khả năng ác tính cao, đã xâm lấn và di căn đến nhiều cơ quan cũng như các hạch lân cận.

Ung thư phổi đã di căn: Giảm nhẹ triệu chứng cho người bệnh

Các bác sĩ xác định hạch trung thất của bệnh nhân tăng kích thước, chèn ép động mạch phổi phải và tĩnh mạch phổi trên phải, gây hẹp nghiêm trọng. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu để tiếp tục điều trị.

BS.CKI Trần Quốc Hoài cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn T4N2M1 theo hệ thống phân loại TNM. Ở giai đoạn này, khối u đã xâm lấn trung thất và hạch bạch huyết, không còn khả năng điều trị triệt căn. Các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm làm chậm tiến triển bệnh, kéo dài thời gian sống, giảm nhẹ triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, nhờ sự phát triển của y học, các phương pháp như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch và điều trị trúng đích có thể giúp người bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối kéo dài thời gian sống thêm nhiều năm nếu đáp ứng điều trị tốt.

Người đàn ông phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu ung thư phổi dễ bị nhầm với bệnh thông thường

Trường hợp của ông Tấn được các bác sĩ đánh giá là đáng tiếc bởi nếu phát hiện sớm hơn, khả năng điều trị sẽ khả quan hơn rất nhiều. Theo bác sĩ, ung thư phổi giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, khàn giọng, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Đáng chú ý, những triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường như viêm phế quản hay viêm phổi, khiến nhiều người chủ quan và bỏ qua “thời điểm vàng” để phát hiện bệnh.

Người có nguy cơ cao nên tầm soát ung thư phổi định kỳ

Các bác sĩ khuyến cáo, những người trên 50 tuổi, đặc biệt có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, tiếp xúc khói thuốc thụ động hoặc làm việc trong môi trường độc hại, nên chủ động tầm soát ung thư phổi định kỳ. Ngoài ra, người có bệnh phổi mạn tính như COPD hoặc viêm phế quản mạn tính, hay có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi cũng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Phương pháp được khuyến nghị hiện nay là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp (LDCT), giúp phát hiện các tổn thương rất nhỏ trong phổi với lượng bức xạ thấp hơn nhiều so với chụp CT thông thường. Việc tầm soát định kỳ mỗi năm, hoặc mỗi 6 tháng với nhóm nguy cơ cao, có thể giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Loại quả nhiều người ăn để phòng ung thư, bán đầy chợ Việt nhưng người suy thận ăn nhiều dễ gặp biến chứng

GĐXH - Cà chua là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người suy thận và các bệnh thận cần cân nhắc vì loại quả này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng từ thận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Cùng chuyên mục

Sống khỏe - 4 giờ trước

Vitamin B12 rất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, nhưng một số nhóm như người cao tuổi, người ăn chay hoặc rối loạn hấp thu dễ bị thiếu hụt. Việc bổ sung đúng cách, ưu tiên từ các nguồn tự nhiên được xem là an toàn và bền vững.

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Cà chua là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người suy thận và các bệnh thận cần cân nhắc vì loại quả này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng từ thận.

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng sống thọ phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định lối sống và chế độ ăn uống mới là yếu tố quyết định lớn đến tuổi thọ.

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Mắc suy thận giai đoạn cuối, nhưng nhờ điều trị tốt bệnh nền, giúp chức năng thận của người bệnh cải thiện từ độ 5 xuống độ 3, tránh được việc chạy thận.

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Ngứa mắt, cộm và chảy nước mắt kéo dài, người phụ nữ 54 tuổi đi khám thì bác sĩ phát hiện nhiều rận mu và trứng rận bám chi chít trên lông mi.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày, không đáp ứng điều trị thông thường.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ coi mãn kinh là "dấu chấm hết" của thời kỳ đỉnh cao, nhưng y học hiện đại coi đó là một cuộc "tái khởi động hệ thống".

Sống khỏe - 1 ngày trước

Đau nhức cơ thể thường gặp ở người ngồi lâu, mang vác nặng hoặc ít vận động. Một số bài tập nhẹ nhàng thực hiện mỗi sáng như đi bộ nhanh, tư thế tam giác và tư thế em bé có thể giúp giảm đau, giãn cơ và cải thiện sức khỏe cơ xương khớp.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường không chỉ gây rối loạn chuyển hóa mà còn làm tăng nguy tổn thương thận, suy thận.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thói quen ăn uống hàng ngày tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.

Xem nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ, có thể làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và khiến tình trạng suy thận mạn nặng hơn.

Bệnh thường gặp
Sống khỏe
Bệnh thường gặp
Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top