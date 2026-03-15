Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Chủ nhật, 11:34 15/03/2026 | Sống khỏe

GĐXH - Trường hợp cô gái 25 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung sau khi bỏ qua dấu hiệu ra máu bất thường là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễm virus HPV và tầm quan trọng của việc tầm soát sớm.

Cô gái mắc ung thư cổ tử cung đã chủ quan với dấu hiệu ra máu bất thường

Cô Tiếu, 25 tuổi, là một streamer bán hàng trực tuyến khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và khả năng nói chuyện lưu loát, cô thường đạt doanh số cao hơn nhiều người cùng ngành.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tiếu Tiếu nhận thấy cơ thể xuất hiện một dấu hiệu bất thường như: thường xuyên ra máu dù không phải trong kỳ kinh nguyệt. Trên quần lót xuất hiện những vết máu nhỏ khiến cô phải dùng băng vệ sinh hằng ngày để tránh làm bẩn quần áo. Lúc này cô mới đến viện khám.

Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tại đây, kết quả khiến cô choáng váng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Không thể tin vào kết luận này, cô liên tục hỏi bác sĩ vì sao mình vẫn còn trẻ và trước đó luôn cảm thấy khỏe mạnh.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện cơ thể  thực ra cô gái đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm virus HPV từ khoảng một năm trước nhưng cô không nhận ra. Đó là những nốt nhỏ giống mụn có hình dạng giống súp lơ. Cô nghĩ đơn giản đó chỉ là hiện tượng "nóng trong người" nên không đi khám.

Theo các bác sĩ, những nốt "mụn súp lơ" này thực chất là sùi mào gà, một bệnh do virus HPV gây ra. Khi tình trạng nhiễm HPV kéo dài mà không được phát hiện và theo dõi, các tế bào ở cổ tử cung có thể dần biến đổi thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư theo thời gian.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

Các nghiên cứu cho thấy một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Việc có nhiều bạn tình hoặc quan hệ tình dục với người có nhiều bạn tình làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV. Bắt đầu quan hệ tình dục ở độ tuổi quá sớm cũng khiến cổ tử cung dễ bị tổn thương hơn.

Ngoài ra, mang thai quá sớm hoặc sinh nhiều con cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, giang mai hoặc HIV cũng làm tăng khả năng nhiễm HPV.

Hệ miễn dịch suy yếu và thói quen hút thuốc lá cũng được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ tiến triển từ nhiễm HPV sang ung thư cổ tử cung.

Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung

Theo các chuyên gia, tiêm vaccine phòng virus HPV là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Tại Việt Nam, vaccine HPV đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng từ năm 2007 và có khả năng phòng ngừa các type HPV nguy cơ cao, đặc biệt là type 16 và 18 – nguyên nhân gây ra phần lớn các ca ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh tiêm vaccine, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn và tránh quan hệ với nhiều bạn tình để giảm nguy cơ lây nhiễm HPV.

Việc vệ sinh vùng kín đúng cách, đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt hoặc sau quan hệ tình dục, cũng giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ và đến cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu ngoài kỳ kinh, đau vùng chậu hoặc khí hư bất thường để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua - Ảnh 3.Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

GĐXH - Từ một cô gái khỏe mạnh, nữ sinh 17 tuổi bất ngờ rơi vào suy đa tạng nguy kịch do hội chứng kháng phospholipid thảm họa (CAPS) – căn bệnh cực hiếm với tỷ lệ tử vong cao.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Doanh nhân 59 tuổi người Anh phát hiện ung thư hạch, thừa nhận bỏ qua dấu hiệu nổi hạch ở nách

Người phụ nữ 33 tuổi ở Hà Nội phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện ung thư đại trực tràng ở tuổi 31 có 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Loại thịt ăn nhiều có thể làm tăng tốc độ suy thận, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

Một loại quả là 'khắc tinh' của 6 loại ung thư, cực tốt cho nhan sắc và sức khỏe nữ giới

Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọ

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

6 sai lầm chính khiến bạn giảm cân thất bại

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước lá vối mỗi ngày?

Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

2 nhóm thực phẩm giàu chất béo ‘tốt’ giúp kiểm soát mỡ máu

3 ngày phát hiện 8 ca ung thư liên tiếp qua khám sàng lọc: Người trẻ tuyệt đối không chủ quan!

Nữ sinh 17 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ nguy kịch vì suy đa tạng, bác sĩ phát hiện căn bệnh hiếm bậc nhất thế giới

7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày

Doanh nhân 28 tuổi phát hiện suy thận từ dấu hiệu tưởng đơn giản, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

7 việc quan trọng nên làm để bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận, người Việt nên làm ngay

Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bí mật tuổi thọ nằm ngay trên gương mặt: 4 đặc điểm của người dễ sống thọ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top