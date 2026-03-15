Cô gái 25 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Cô gái mắc ung thư cổ tử cung đã chủ quan với dấu hiệu ra máu bất thường

Cô Tiếu, 25 tuổi, là một streamer bán hàng trực tuyến khá nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và khả năng nói chuyện lưu loát, cô thường đạt doanh số cao hơn nhiều người cùng ngành.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tiếu Tiếu nhận thấy cơ thể xuất hiện một dấu hiệu bất thường như: thường xuyên ra máu dù không phải trong kỳ kinh nguyệt. Trên quần lót xuất hiện những vết máu nhỏ khiến cô phải dùng băng vệ sinh hằng ngày để tránh làm bẩn quần áo. Lúc này cô mới đến viện khám.

Tại đây, kết quả khiến cô choáng váng khi bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Không thể tin vào kết luận này, cô liên tục hỏi bác sĩ vì sao mình vẫn còn trẻ và trước đó luôn cảm thấy khỏe mạnh.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện cơ thể thực ra cô gái đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm virus HPV từ khoảng một năm trước nhưng cô không nhận ra. Đó là những nốt nhỏ giống mụn có hình dạng giống súp lơ. Cô nghĩ đơn giản đó chỉ là hiện tượng "nóng trong người" nên không đi khám.

Theo các bác sĩ, những nốt "mụn súp lơ" này thực chất là sùi mào gà, một bệnh do virus HPV gây ra. Khi tình trạng nhiễm HPV kéo dài mà không được phát hiện và theo dõi, các tế bào ở cổ tử cung có thể dần biến đổi thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư theo thời gian.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

Các nghiên cứu cho thấy một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Việc có nhiều bạn tình hoặc quan hệ tình dục với người có nhiều bạn tình làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV. Bắt đầu quan hệ tình dục ở độ tuổi quá sớm cũng khiến cổ tử cung dễ bị tổn thương hơn.

Ngoài ra, mang thai quá sớm hoặc sinh nhiều con cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, giang mai hoặc HIV cũng làm tăng khả năng nhiễm HPV.

Hệ miễn dịch suy yếu và thói quen hút thuốc lá cũng được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ tiến triển từ nhiễm HPV sang ung thư cổ tử cung.

Cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung

Theo các chuyên gia, tiêm vaccine phòng virus HPV là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Tại Việt Nam, vaccine HPV đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng từ năm 2007 và có khả năng phòng ngừa các type HPV nguy cơ cao, đặc biệt là type 16 và 18 – nguyên nhân gây ra phần lớn các ca ung thư cổ tử cung.

Bên cạnh tiêm vaccine, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục an toàn và tránh quan hệ với nhiều bạn tình để giảm nguy cơ lây nhiễm HPV.

Việc vệ sinh vùng kín đúng cách, đặc biệt trong kỳ kinh nguyệt hoặc sau quan hệ tình dục, cũng giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ và đến cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu ngoài kỳ kinh, đau vùng chậu hoặc khí hư bất thường để được kiểm tra và điều trị kịp thời.