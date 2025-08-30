20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với công an các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Hà Nội và Yên Bái đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch qua đường dây này lên tới hơn 400 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nhóm đối tượng ở các địa phương như Hà Nội, Ninh Bình và Sơn La có dấu hiệu tham gia tổ chức và thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Trước tính chất nghiêm trọng và quy mô lớn của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, bóc gỡ.
Sáng 28/8, gần 20 tổ công tác đồng loạt ra quân, tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan tại nhiều địa phương khác nhau.
Bước đầu, lực lượng phá án đã làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc đối với 4 đối tượng gồm: Lã Xuân Đạt (SN 1978, trú Hà Nội); Nguyễn Đức Hoàn (SN 1990, trú tỉnh Sơn La); Nguyễn Thông Anh (SN 1995, trú Hà Nội) và Đinh Văn Ký (SN 1984, trú Hà Nội).
Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ hành vi đánh bạc đối với 6 đối tượng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của bản thân; đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hệ thống đánh bạc trên mạng (bong88.com), phân tầng từng cấp độ (tổng đại lý, đại lý, con bạc).
Trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định, từ đầu tháng 7/2025 cho đến nay, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức hàng nghìn lượt đánh bạc trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.
Quá trình làm việc, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay và 14 điện thoại di động các loại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà NộiPháp luật - 54 phút trước
Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọcPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.
Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9Pháp luật - 12 giờ trước
Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.
Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến ĐoanPháp luật - 21 giờ trước
Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.
Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầuPháp luật - 1 ngày trước
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Công an xã bắt đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2022, sau khi có quyết định thi hành án, Thảo bỏ trốn sang Campuchia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã và lập kế hoạch truy bắt.
Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 2 ngày trước
Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) vừa phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng ngăn chặn vụ việc “bắt cóc online”, đưa nam sinh Trần M.T (SN 2007) về nhà an toàn.
Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở CampuchiaPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.
Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.
Hà Nội xử nghiêm vụ 'bán ghế' giữ chỗ xem lễ sơ duyệt A80Pháp luật
Trưa 27/8, UBND phường Ba Đình (Hà Nội) đã xử phạt nghiêm các đối tượng cho thuê ghế nhựa với giá 50.000 đồng để chờ xe lễ diễu binh, duyệt binh A80; kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong và dựng lều bạt trái quy định.