215 triệu đồng sở hữu SUV hạng A đẹp ngang Kia Sonet, rẻ hơn Morning và Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá 215 triệu đồng vừa ra mắt sẽ trở thành ‘ô tô quốc dân’ mới nhờ thiết kế cực đẹp và tiện ích.
Xe gầm cao SUV hạng A thiết kế cực đẹp và tiện ích sánh ngang Kia Sonet
Sau một loạt teaser, Nissan Ấn Độ đã chính thức công bố phiên bản Magnite Kuro toàn màu đen.
Điều này khác với phiên bản Magnite Kuro trước khi nâng cấp, vốn chỉ được cung cấp trên biến thể cao cấp nhất tại thời điểm đó. Khách hàng có thể đặt trước Magnite Kuro 2025 tại các đại lý của Nissan hoặc trên website chính thức với số tiền đặt cọc 11.000 rupee.
Giống như biến thể mà nó được xây dựng dựa trên, Magnite Kuro được bán ra với bốn tùy chọn động cơ và hộp số: Động cơ xăng 3 xy-lanh 1.0L hút khí tự nhiên cho công suất 72 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT; Động cơ xăng 3 xy-lanh 1.0L tăng áp cho công suất 100 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT.
Lưu ý rằng phiên bản Magnite Kuro trước khi nâng cấp chỉ có động cơ tăng áp. Việc cung cấp nhiều tùy chọn động cơ hơn trong phiên bản mới sẽ giúp mở rộng tiếp cận tới nhiều đối tượng khách hàng hơn.
Đúng với tên gọi “Kuro” (nghĩa là “đen” trong tiếng Nhật), xe sở hữu: Thân xe sơn đen; Lưới tản nhiệt, tấm bảo vệ trước/sau, mâm hợp kim 16 inch, baga mui, tay nắm cửa đều được sơn đen; Đèn pha LED có hiệu ứng màu đen và được trang bị đèn xi-nhan tuần tự.
Ngoài ra, Nissan cũng giới thiệu màu sơn ngoại thất mới Metallic Grey (xám kim loại) cho các biến thể N-Connecta, Tekna và Tekna+.
Khoang cabin của Magnite Kuro cũng được sơn đen ở các khu vực như: Taplo, cần số, vô lăng, cửa xe và tấm che nắng. Tuy bố cục tổng thể giống với các biến thể khác, phiên bản Kuro được bổ sung thêm: Sạc không dây và Camera hành trình (dash cam).
Tuy nhiên, Magnite Kuro lại thiếu một số trang bị cao cấp có trên các biến thể Tekna và Tekna+, bao gồm: Hộc để găng tay làm mát; Khởi động động cơ từ xa (chỉ có ở bản Turbo); Đèn pha LED tự động; Camera 360 độ; Đèn sương mù trước; Cruise control (ga tự động).
Giá xe gầm cao SUV hạng A Magnite Kuro
Phiên bản mới Nissan Magnite Kuro có giá từ 8,31 lakh đến 10,87 lakh rupee (khoảng 215 – 283 triệu đồng), được phát triển dựa trên biến thể cao cấp N-Connecta, và nằm dưới hai biến thể cao cấp hơn là Tekna và Tekna+ về mặt trang bị.
Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng
Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:
Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng
Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.
Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.
Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng
CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.
Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.
Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng
Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.
Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.
KIA Seltos AT: 599 triệu đồng
Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.
Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.
Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em
Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.
