Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026

Diễn biến giá chung cư tại 5 phường mới hình thành từ quận Đống Đa cũ đầu xuân Bính Ngọ 2026

Bước sang tháng 2/2026, giá bất động sản tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ phường Đống Đa cũ được đăng tải có mức giá bất ngờ.

Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ rộng 46,2m2 tại dự án The Ninety Complex, Đường Láng, phường Đống Đa (tức phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,4 tỷ đồng, tương đương 116,86 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 72m2 hiện đang được rao bán với giá 7,95 tỷ đồng, tương đương 105,42 triệu đồng/m2.

Căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 94m2 tại dự án Hateco Laroma, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng (tức phường Láng Thượng, quận Đống Đa cũ) hiện đang được rao bán với giá 12 tỷ đồng, tương đương 127,66 triệu đồng/m2.

Căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 68m2 tại phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa hiện đang được rao bán với giá 7,19 tỷ đồng, tương đương 105,74 triệu đồng/m2.

Hiện nay, nguồn cung căn hộ trên địa bàn 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) tương đối dồi dào, nổi bật hơn hẳn so với các phường mới được hình thành từ các quận trung tâm trước đây như Hoàn Kiếm, Ba Đình hay Hai Bà Trưng, tuy nhiên giá bán không hề thua kém các khu vực này.

5 phường mới của quận Đống Đa sau sáp nhập

1. Phường Đống Đa

Sau sáp nhập, phường Đống Đa được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Thịnh Quang thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Liệt, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Nam Đồng thuộc quận Đống Đa cũ.

2. Phường Kim Liên

Phường Kim Liên hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Kim Liên, Khương Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Nam Đồng, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ.

3. Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Hiện nay phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Khâm Thiên, Văn Chương, Thổ Quan thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Hàng Bột, Nam Đồng, Phương Liên - Trung Tự thuộc quận Đống Đa cũ, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ, Cửa Nam thuộc quận Hoàn Kiếm cũ, Nguyễn Du, Lê Đại Hành thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

4. Phường Láng

Sau sáp nhập, phường Láng được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Thượng thuộc quận Đống Đa cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ.

5. Phường Ô Chợ Dừa

Hiện nay, phường Ô Chợ Dừa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Ô Chợ Dừa, Hàng Bột, Cát Linh thuộc quận Đống Đa cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung Liệt thuộc quận Đống Đa cũ, Thành Công, Điện Biên thuộc quận Ba Đình cũ.