Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ
GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.
Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.
Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng
VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).
Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.
Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.
Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.
Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng
Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.
Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.
Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.
Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.
Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng
Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.
Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.
Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.
Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng
Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.
NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.
Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.
Người dùng có nhiều lựa chọn trong tầm giá 30–40 triệu đồng
Nhìn chung, trong tầm giá 30–40 triệu đồng, người dùng hiện có rất nhiều lựa chọn xe điện chất lượng, từ những mẫu đi xa vượt trội như VinFast Vento Neo, Vero X, đến các mẫu công nghệ dày như YADEA Voltguard U50. Việc lựa chọn mẫu xe phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu chính: đi xa, nhiều công nghệ hay ưu tiên cảm giác lái và thương hiệu.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.
Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt NamGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng phù hợp cho học sinh, sinh viên đi trong đô thị vào năm Bính NgọGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Mua xe máy điện ngân sách dưới 20 triệu đồng, khách hàng Việt đã có khá nhiều sự lựa chọn xe máy điện đa dạng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Ngày Thần tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào để mua vàng cầu may, an toàn?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.
Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang LeadGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế cực đẹp khiến SH Mode phải lép vế.
Mâm cỗ cúng Tết đắt khách đặt hàng dịp đầu năm 2026Giá cả thị trường - 3 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng bán online, giá từ vài trăm đến hơn triệu đồng hút khách dịp Tết 2026.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bóGiá cả thị trường - 5 ngày trước
GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 5 ngày trước
GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp TếtGiá cả thị trường - 6 ngày trước
GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.