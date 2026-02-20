Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
Hatchback hạng A máy xăng ngày càng giảm sức hút tại Việt Nam?
Nếu như trước đây, với khoản tiền 400 triệu đồng đổ lại, người mua ô tô mới tại Việt Nam chỉ có một vài lựa chọn với một số mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A, thì hiện nay khách hàng có không dưới 5 sự lựa chọn. Từ các ô tô cỡ nhỏ hạng A cho đến phiên bản số sàn của một số mẫu sedan hạng B hay thậm chí cả ô tô thuần điện cỡ nhỏ… đều đáp ứng nhu cầu mua ô tô mới của những khách hàng không quá rủng rỉnh tài chính.
Trước đây, khách Việt quan tâm đến các mẫu xe hatchback A nhờ yếu tố giá bán dễ tiếp cận. Xe phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ các gia đình trẻ mua xe lần đầu hay người dùng tìm kiếm phương tiện để chạy dịch vụ.
Tuy nhiên trong những năm gần đây, thị hiếu của khách hàng có xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao, khiến những mẫu xe gầm thấp mất dần sức hút. Trong đó, sự xuất hiện của phân khúc SUV đô thị hạng A được coi là một trong những yếu tố dẫn đến sự đi xuống của Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning.
Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.
Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.
Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt NamGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ nhỏ Toyota Raize với loạt nâng cấp về công nghệ, bổ sung biến thể thể thao GR Sport và tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng phù hợp cho học sinh, sinh viên đi trong đô thị vào năm Bính NgọGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Mua xe máy điện ngân sách dưới 20 triệu đồng, khách hàng Việt đã có khá nhiều sự lựa chọn xe máy điện đa dạng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Ngày Thần tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào để mua vàng cầu may, an toàn?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 26/2 dương lịch.
Xe ga 125cc giá 46 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị chất hơn SH Mode, rẻ chỉ ngang LeadGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế cực đẹp khiến SH Mode phải lép vế.
Mâm cỗ cúng Tết đắt khách đặt hàng dịp đầu năm 2026Giá cả thị trường - 3 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng bán online, giá từ vài trăm đến hơn triệu đồng hút khách dịp Tết 2026.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bóGiá cả thị trường - 5 ngày trước
GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 5 ngày trước
GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.
Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp TếtGiá cả thị trường - 6 ngày trước
GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.