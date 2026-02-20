Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

Hatchback hạng A máy xăng ngày càng giảm sức hút tại Việt Nam?

Nếu như trước đây, với khoản tiền 400 triệu đồng đổ lại, người mua ô tô mới tại Việt Nam chỉ có một vài lựa chọn với một số mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A, thì hiện nay khách hàng có không dưới 5 sự lựa chọn. Từ các ô tô cỡ nhỏ hạng A cho đến phiên bản số sàn của một số mẫu sedan hạng B hay thậm chí cả ô tô thuần điện cỡ nhỏ… đều đáp ứng nhu cầu mua ô tô mới của những khách hàng không quá rủng rỉnh tài chính.

Trước đây, khách Việt quan tâm đến các mẫu xe hatchback A nhờ yếu tố giá bán dễ tiếp cận. Xe phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ các gia đình trẻ mua xe lần đầu hay người dùng tìm kiếm phương tiện để chạy dịch vụ.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, thị hiếu của khách hàng có xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao, khiến những mẫu xe gầm thấp mất dần sức hút. Trong đó, sự xuất hiện của phân khúc SUV đô thị hạng A được coi là một trong những yếu tố dẫn đến sự đi xuống của Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning.