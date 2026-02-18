Trải nghiệm SUV cỡ nhỏ Toyota Raize giá 387 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu sẽ về Việt Nam

SUV hạng C, D giảm giá sốc tới hàng trăm triệu, chỉ từ 585 triệu đồng, Hyundai Santa Fe rẻ chưa từng có GĐXH - SUV hạng C, D hiện được điều chỉnh giá hàng trăm triệu đồng, tiêu biểu là những cái tên Subaru Forester, Hyundai Santa Fe, MG HS, thị trường ô tô trong nước chứng kiến làn sóng xả hàng mạnh tay ở nhiều phân khúc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

SUV cỡ nhỏ Toyota Raize thiết kế thể thao, nội thất đẳng cấp sánh ngang Kia Sonet

Toyota Raize sở hữu thiết kế được tinh chỉnh với giá bán quy đổi chỉ từ 387 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Thị trường ô tô Đông Nam Á vừa ghi nhận màn ra mắt phiên bản nâng cấp 2026 của Toyota Raize.

Động thái tung bản nâng cấp được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế của Toyota trong phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ, nơi cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự hiện diện của Kia Sonet và Suzuki Fronx.

Ở lần nâng cấp này, phiên bản GR Sport là biến thể có thay đổi rõ nét nhất. Xe được bổ sung bộ bodykit mới, cản trước tái thiết kế với hốc gió mở rộng kết hợp lưới tản nhiệt sơn đen, tạo diện mạo thể thao hơn.

Phía sau, bộ khuếch tán mới góp phần tăng vẻ cứng cáp cho tổng thể.

Các phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục duy trì thông số quen thuộc với chiều dài 4.030 mm và khoảng sáng gầm 200 mm – mức phù hợp cho điều kiện đô thị và đường sá khu vực.

Khoang cabin được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và đồng nhất hơn về thẩm mỹ. Các chi tiết trên bảng táp-lô và tapi cửa phối màu xám kim loại Gun Metallic, trong khi trần xe chuyển sang tông đen.

Khoang nội thất hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm. Ảnh: Tổng hợp

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là hệ thống giải trí: màn hình cảm ứng trên bản 1.2 G tăng kích thước từ 8 inch lên 9 inch. Đồng thời, toàn bộ phiên bản Raize 2026 đều hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây dưới dạng tiêu chuẩn, gia tăng tiện ích cho người dùng trẻ.

Về vận hành, Raize 2026 tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ. Bản 1.0L Turbo cho công suất tối đa 98 mã lực, trong khi động cơ 1.2L hút khí tự nhiên ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Cả hai đi kèm hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT.

Raize 2026 tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng. Ảnh: Tổng hợp

Các trang bị như lẫy chuyển số sau vô-lăng và cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch vẫn xuất hiện trên những phiên bản cao cấp.

Giá SUV cỡ nhỏ Toyota Raize 2026

Tại Indonesia, mẫu SUV đô thị này được niêm yết từ khoảng 387 triệu đồng (quy đổi), tương đương mặt bằng giá của Kia Morning tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Raize 2026 được dự báo sẽ tạo thêm áp lực lên phân khúc A-SUV và B-SUV cỡ nhỏ trong khu vực. Tại Việt Nam, phiên bản đang phân phối có giá niêm yết khoảng 498 triệu đồng và đạt doanh số 3.630 xe trong năm 2025.

Hiện Toyota chưa công bố thời điểm cụ thể đưa bản nâng cấp về thị trường Việt Nam. Theo nhận định của một số chuyên gia, quá trình này có thể kéo dài từ 6–12 tháng, tùy thuộc kế hoạch sản phẩm định kỳ của hãng trong khu vực.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.