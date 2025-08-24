Mới nhất
4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi

Chủ nhật, 09:08 24/08/2025 | Gia đình
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với tuổi già cô đơn, cuộc sống eo hẹp và nhiều nỗi lo. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Tôi họ Lý, một người phụ nữ 62 tuổi, sống ở Trung Quốc. Chồng mất sớm, con gái đã lập gia đình, tôi vẫn tìm được niềm vui riêng trong những ngày tháng nghỉ hưu, dù mức lương hưu hàng tháng chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng.

Điều gì đã giúp tôi duy trì một cuộc sống thoải mái, tự do và hạnh phúc đến vậy? Tất cả nằm ở những nguyên tắc sống đơn giản mà tôi đã tự đặt ra cho mình.

Đừng so sánh cuộc sống nghỉ hưu của mình với bất kỳ ai

Ngày trẻ, tôi từng nhiều lần ghen tị với bạn bè: người có chồng thành đạt, người có nhà khang trang, người con cái giỏi giang. Nhưng càng trải qua biến cố, tôi càng nhận ra: sự so sánh chỉ khiến lòng người thêm bất an.

Ở tuổi nghỉ hưu, tôi học cách trân trọng những điều giản dị nhất: một bữa cơm thanh đạm, một tách trà nhạt nhưng ấm áp. 

Đeo vàng bạc chưa chắc đã hạnh phúc, còn cuộc sống bình dị đôi khi lại mang đến sự an yên bền lâu.

Marshall Rosenberg từng nói: "Nếu bạn muốn sống một cuộc đời khốn khổ, hãy so sánh mình với người khác". Tôi tin điều này. Vì vậy, thay vì nhìn vào những gì mình không có, tôi chọn nhìn vào niềm vui hiện tại và tận hưởng chúng.

4 nguyên tắc giúp tôi nghỉ hưu an nhàn, thoải mái dù chồng mất, con lập gia đình, lương hưu ít ỏi - Ảnh 1.

Nghỉ hưu không có nghĩa là hết giá trị hay hết niềm vui. Chỉ cần bạn học cách yêu bản thân, trân trọng sức khỏe, giữ cho tâm hồn phong phú, thì tuổi già cũng sẽ rực rỡ chẳng kém gì thời trẻ. Ảnh minh hoạ

Chọn sống riêng, không dựa dẫm vào con cái

Sau khi con gái lập gia đình, nhiều người khuyên tôi nên sống cùng để có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Nhưng tôi từ chối. 

Tôi hiểu rằng, giữa hai thế hệ luôn có những khác biệt về quan niệm sống. Sống chung dễ dẫn đến mâu thuẫn, còn sống riêng lại giúp cả hai thoải mái, giữ được tình cảm bền lâu.

Khoảng cách vừa đủ khiến tôi và con gái trân trọng nhau hơn. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi thực sự nhớ, cùng trò chuyện, ăn một bữa cơm, rồi ai lại trở về với không gian của riêng mình. Nhờ vậy, tình cảm gia đình càng thêm gắn bó.

Giữ thói quen tập thể dục để tuổi già thêm khỏe mạnh

Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian tập thể dục dưới sân chung cư. 

Buổi sáng đi bộ, buổi chiều tập dưỡng sinh. Nhờ đó, tôi không chỉ duy trì sức khỏe mà còn được gặp gỡ bạn bè, chuyện trò rôm rả, tinh thần thêm phấn chấn.

Có sức khỏe, tuổi nghỉ hưu sẽ không còn là gánh nặng. Tôi ít phụ thuộc vào con cái, có thể tự lo cho mình, và đó chính là sự tự do đáng quý nhất.

Nuôi dưỡng sở thích cá nhân: Chìa khóa của hạnh phúc khi nghỉ hưu

Tôi luôn tin rằng con người phải có sở thích, cũng như cây cần ánh nắng để sống. Với tôi, viết lách là niềm đam mê từ lâu. Từ khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều thời gian viết lại những câu chuyện cuộc đời, chia sẻ trên mạng.

Điều bất ngờ là sở thích này không chỉ giúp tôi giết thời gian, giải tỏa cảm xúc mà còn mang về chút thu nhập nhỏ. Tôi còn quen thêm nhiều bạn bè cùng đam mê, có người để trò chuyện, chia sẻ và đồng cảm.

Chính sở thích ấy đã biến quãng thời gian nghỉ hưu của tôi thành hành trình đáng nhớ, đầy màu sắc, thay vì sự nhàm chán, cô đơn như nhiều người vẫn lo sợ.

Sống cho mình: Bí quyết tận hưởng tuổi nghỉ hưu viên mãn

Giờ đây, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về cuộc sống của mình. Tôi chỉ cần biết mình đang sống vui, sống khỏe và sống đúng với mong muốn.

Nghỉ hưu không có nghĩa là hết giá trị hay hết niềm vui. Chỉ cần bạn học cách yêu bản thân, trân trọng sức khỏe, giữ cho tâm hồn phong phú, thì tuổi già cũng sẽ rực rỡ chẳng kém gì thời trẻ.

Vậy nên, nếu bạn đang lo lắng cho những ngày tháng nghỉ hưu sắp tới, hãy nhớ rằng: Cuộc đời này vẫn là của bạn, hạnh phúc nằm trong tay bạn. 

Đừng so sánh, đừng phụ thuộc quá nhiều, chỉ cần sống thật với chính mình, đó chính là chìa khóa để có một tuổi già an yên, hạnh phúc.

* Bài viết là chia sẻ của bà Lý được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãnBuông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn

GĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩNghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Thư Di (t/h)
