Người từng trải đều hiểu: Có những điều giữ kín mới là khôn ngoan

| Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Có lẽ vì đã đi qua đủ những vui buồn, đủ những lần được mất, con người ta dần hiểu rằng không phải điều gì cũng cần nói ra. Có những điều càng giữ kín, cuộc sống càng bình yên.

Đừng kể hết mọi dự định của mình cho người khác

Khi còn trẻ, chỉ cần có một kế hoạch mới, chúng ta thường háo hức chia sẻ với rất nhiều người. Nhưng càng lớn tuổi càng hiểu, không phải ai nghe tin vui của mình cũng thật lòng vui cùng mình. 

Có người sẽ động viên, có người sẽ góp ý chân thành nhưng cũng có người hoài nghi, bàn ra, hoặc vô tình gieo vào lòng mình những nỗi lo không đáng có. Nhiều dự định chưa kịp bắt đầu đã mất đi sự hào hứng chỉ vì quá nhiều ý kiến xung quanh.

Người từng trải thường chọn cách âm thầm chuẩn bị. Khi mọi việc đã ổn, họ mới mỉm cười chia sẻ. Không phải vì họ bí mật mà vì họ hiểu rằng, có những hạt giống chỉ lớn lên khi được lặng lẽ vun trồng.

Đừng mang mọi chuyện trong gia đình nói ra ngoài

Gia đình nào cũng có lúc mâu thuẫn; vợ chồng có lúc giận nhau; con cái có lúc khiến cha mẹ phiền lòng; anh em cũng có khi hiểu lầm. Nếu chuyện gì cũng mang đi kể, cũng mong người khác phân xử, thì đôi khi mâu thuẫn chưa được giải quyết, lòng tự trọng của người trong cuộc đã bị tổn thương.

Điều đáng tiếc là sau này khi mọi người đã làm hòa, những lời bàn tán của người ngoài vẫn còn ở đó. Người càng trưởng thành càng hiểu, chuyện trong nhà nên được giải quyết bằng sự lắng nghe và đối thoại. Không phải mọi nỗi buồn đều cần khán giả. Có những cánh cửa, khép lại mới giữ được hơi ấm của một mái ấm.

Đừng khoe quá nhiều về tiền bạc và thành quả

Khi cuộc sống khá hơn, ai cũng có quyền tận hưởng thành quả lao động của mình nhưng không phải điều gì cũng cần đưa ra để người khác biết. Tiền bạc rất dễ khiến người ta so sánh. Thành công cũng rất dễ khiến người khác chạnh lòng.

Có người nhìn bạn bằng sự ngưỡng mộ nhưng cũng có người nhìn bằng sự ghen tị hoặc những kỳ vọng không cần thiết.

Người khôn ngoan không giấu vì sợ mất. Họ chỉ hiểu rằng, hạnh phúc thật sự không cần chứng minh. Bởi cuộc sống đủ đầy nhất là khi mình biết mình đang sống tốt, chứ không phải khi người khác công nhận điều đó.

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