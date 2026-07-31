Học cách vượt qua mất mát: 5 điều nên làm để chữa lành từ bên trong
GĐXH - Nỗi đau mất mát là điều ai cũng có thể trải qua. 5 cách giúp chữa lành cảm xúc, vượt qua đau buồn và từng bước lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Càng yêu sâu đậm càng dễ đau: 3 con giáp nữ thường gặp người không xứng đángGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, những con giáp nữ dưới đây thường sống thiên về cảm xúc, dễ đặt trọn niềm tin vào người mình yêu nên dễ phải trải qua nhiều đau khổ.
Người thông minh chưa chắc đã khôn ngoan: Đây là 5 lúc nên 'giả ngốc' để tránh thiệt thânNuôi dạy con -
GĐXH - Không phải lúc nào nói nhiều hay chứng minh mình đúng cũng là cách ứng xử thông minh. Người thực sự khôn ngoan thường biết "giả ngốc" đúng lúc để tránh xung đột, giữ gìn các mối quan hệ và bảo vệ chính mình.
Người khôn ngoan đều tránh làm 3 việc khi sắp nghỉ hưu: Tuổi già an yên, nhẹ nhõmGia đình -
GĐXH - Trước ngưỡng cửa nghỉ hưu, có những điều càng "lười" tham gia, càng ít bận tâm thì cuộc sống về già càng nhẹ nhõm, bình yên.
Nghỉ hưu lương cao bà lão U70 vẫn đi làm vì một nỗi sợ nhiều người già đang mắc phảiGia đình -
GĐXH - Nghỉ hưu được nhận khoảng 35 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng, người phụ nữ 65 tuổi vẫn chủ động tìm việc làm. Quyết định khó hiểu ấy lại xuất phát từ một lý do rất đời thường.
4 cung hoàng đạo 'tài không đợi tuổi', tiền bạc tự tìm đến nhờ năng lựcGia đình -
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây không chỉ sở hữu tư duy nhạy bén mà còn nổi bật bởi ý chí bền bỉ và tinh thần không ngừng vươn lên.
Sau tuổi 70, cha mẹ nên dừng 5 việc này nếu muốn sống an yên, giữ hòa khí với con cháuGia đình -
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con cái. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 70, những cách ứng xử từng phù hợp trước đây đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến chính họ mệt mỏi hoặc tạo áp lực cho các mối quan hệ trong gia đình. Theo nhiều chuyên gia về tâm lý và lão khoa, biết dừng đúng lúc cũng là một dạng trí tuệ của tuổi già.
Người từng trải đều hiểu: Có những điều giữ kín mới là khôn ngoanGia đình -
GĐXH - Có lẽ vì đã đi qua đủ những vui buồn, đủ những lần được mất, con người ta dần hiểu rằng không phải điều gì cũng cần nói ra. Có những điều càng giữ kín, cuộc sống càng bình yên.
3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cáchThâm cung bí sử -
GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.
Cha mẹ khôn ngoan không mắng con vì điểm kém, họ làm 6 điều nàyNuôi dạy con -
GĐXH - Mọi đứa trẻ đều có thể nhận được điểm kém. Thay vì chỉ trích, cha mẹ nên giúp con vượt qua giai đoạn này, xây dựng lại sự tự tin và tìm ra cách học hiệu quả hơn.
Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.