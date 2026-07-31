Học cách vượt qua mất mát: 5 điều nên làm để chữa lành từ bên trong

22 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.