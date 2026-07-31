Học cách vượt qua mất mát: 5 điều nên làm để chữa lành từ bên trong

Thứ sáu, 16:16 31/07/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nỗi đau mất mát là điều ai cũng có thể trải qua. 5 cách giúp chữa lành cảm xúc, vượt qua đau buồn và từng bước lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

5 cách vượt qua nỗi đau mất mát, chữa lành và tìm lại bình yên - Ảnh 1.

Mất mát là điều không ai tránh khỏi, nhưng 5 cách này sẽ giúp bạn mạnh mẽ bước tiếp

Không ai dạy bạn cách vượt qua mất mát: 5 điều nên làm để chữa lành từ bên trong - Ảnh 2.Muốn tuổi già an yên, hãy chuẩn bị sớm 3 'quân bài' này: Người khôn ngoan đều bắt đầu từ rất sớm

GĐXH - Tuổi già bình yên không phải là món quà của may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị từ sớm. Theo nhiều chuyên gia, bên cạnh tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng chính là ba nền tảng quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Càng chủ động xây dựng những "quân bài" này từ hôm nay, bạn càng có cơ hội tận hưởng một tuổi xế chiều an nhàn, độc lập và hạnh phúc.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 70, cha mẹ nên dừng 5 việc này nếu muốn sống an yên, giữ hòa khí với con cháu

Sau tuổi 70, cha mẹ nên dừng 5 việc này nếu muốn sống an yên, giữ hòa khí với con cháu

Gia đình -

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con cái. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 70, những cách ứng xử từng phù hợp trước đây đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến chính họ mệt mỏi hoặc tạo áp lực cho các mối quan hệ trong gia đình. Theo nhiều chuyên gia về tâm lý và lão khoa, biết dừng đúng lúc cũng là một dạng trí tuệ của tuổi già.

3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách

3 kiểu người càng ở gần càng dễ khiến bạn hao tổn năng lượng: Người khôn ngoan biết giữ khoảng cách

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, lòng tham không phải lúc nào cũng thể hiện qua tiền bạc. Đôi khi, nó ẩn sau những cách cư xử rất quen thuộc: xem sự giúp đỡ là điều hiển nhiên, luôn đòi hỏi ở người khác nhưng chưa từng nhìn lại chính mình hay thích lợi dụng câu chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò. Nhận ra sớm những biểu hiện ấy cũng là cách để giữ gìn sự bình yên cho chính mình.

Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này

Không phải lương cao: Người càng sống càng giàu thường có đủ 5 đặc điểm này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải mức lương hay xuất phát điểm quyết định một người có trở nên giàu có hay không. Theo nhiều nghiên cứu về tài chính cá nhân và tâm lý hành vi, những người tích lũy tài sản bền vững thường sở hữu 5 đặc điểm tưởng rất bình thường nhưng lại tạo nên khác biệt lớn. Nếu bạn đang có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là nền tảng giúp tài sản tăng trưởng đều đặn theo thời gian.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.