3 con giáp thuận lợi trong tuần mới đầu tháng 10/2026

Khung giờ cúng Rằm tháng 8 âm lịch và văn khấn chuẩn cho Tết Trung thu 2026 hợp từng con giáp GĐXH – Năm Bính Ngọ 2026, hai ngày 14 và 15/8 âm lịch được nhiều người quan tâm khi chuẩn bị lễ cúng Trung thu. Vào mỗi ngày này sẽ có những khung giờ và nhóm tuổi được lưu ý khác nhau, mọi người cùng tham khảo.

1. Con giáp Tý tài chính cải thiện

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 28/9/2026 đến 4/10/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, Thiên Ấn ghé thăm và nâng đỡ giúp con giáp Tý thuận lợi trong công việc. Bạn cần hoàn thiện, bổ sung và xem xét lại các nhiệm vụ. Con giáp Tý nên ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ hiện có, trau dồi kỹ năng và chờ đợi cơ hội thích hợp hơn.

Thiên Đức mang lại cơ hội giúp cho con giáp Tý cải thiện tài chính của mình. Việc hợp tác với người khác cũng có thể mang lại kết quả khả quan về tiền bạc trong tuần này. Thời điểm này thuận lợi để con giáp Tý xem xét, đặt lại mục tiêu tài chính và nên thiết lập khoa học hơn trong quản lý tài chính.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể gặp được người bày tỏ sự quan tâm, nhưng điều quan trọng nên quan sát trước khi vội vàng tiến đến một mối quan hệ. Với cặp đôi, cần thay đổi thói quen im lặng khi xảy ra bất đồng.

2. Con giáp Thân thuận lợi công việc

Dự báo đầu tuần của con giáp Thân khá thuận lợi khi công việc diễn ra theo kế hoạch. Chuyên gia khuyên, con giáp Thân nên thận trọng trọng trong lời nói và hành động, tránh chuyện thị phi nơi công sở và tập trung vào công việc.

Thái Dương cát tinh nâng đỡ giúp cho tuổi Thân mở ra các cơ hội thu hút tài lộc dồi dào về mình trong tuần mới này. Tư duy thông minh và thực tế giúp cho người tuổi Thân đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn, mang lại lợi ích lâu dài.

Người tuổi Thân cởi mở, hào phòng, trong chuyện tình cảm dễ gặp nhiều niềm vui. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ những người phù hợp trong công việc, các mối quan hệ xã hội và tương đồng với sở thích của mình. Với các cặp đôi khi bất đồng xảy ra, đừng luôn khăng khăng giữ ý kiến của mình mà cần lắng nghe quan điểm của đối phương để giải quyết xung đột nhanh chóng.

3. Con giáp Dần có điều kiện thuận lợi dòng tiền

Con giáp Dần tuần này xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Thời điểm này tốt để duy trì khách hàng và các mối quan hệ hiện có cũng như phát triển ổn định các dự án đã thiết lập. Trong tuần này, Dần nên tập trung vào những dự án hiện tại, không nên đưa ra các quyết định lớn nào về dự án mới.

Về tài chính của con giáp Dần, thu nhập đang phục hồi và có điều kiện thuận lợi cho dòng tiền vào. Thỉnh thoảng, Dẫn cũng có những cơ hội nhỏ mang lại lợi nhuận bất ngờ, phù hợp cho những nỗ lực quy mô nhỏ, không cần đầu tư quy mô lớn.

Trong chuyện tình cảm, Dần là người nhạy cảm và có xu hướng giữ kín cảm xúc của mình. Người độc thân chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ người yêu, nên tập trung vào cuộc sống của chính mình. Với những người có đôi nên trò chuyện nhiều hơn. Giao tiếp có thể giúp giảm căng thẳng, đừng mong người yêu đọc được suy nghĩ của bạn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 28/9 - 4/10/2026: Những ngày đẹp và khung giờ thuận lợi để khởi sự công việc tài lộc GĐXH - Tuần từ 28/9 - 4/10/2026 có nhiều ngày được chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đánh giá thuận lợi cho các công việc như khai trương, động thổ, xuất hành và khởi sự. Cùng tham khảo để chủ động sắp xếp công việc trong tuần.



