Ngoại tình vì chồng quá nhạt nhẽo, vợ bàng hoàng trước câu nói của chồng sau 3 năm

Trâm Anh từng nghĩ cuộc hôn nhân với Trí quá bình lặng, đến mức cô không còn cảm nhận được sự hấp dẫn của tình yêu. Một người chồng lúc nào cũng nhường nhịn, quan tâm và chiều chuộng vợ dường như chẳng còn gì để khám phá. Vì thế, cô tìm kiếm cảm giác mới lạ bên ngoài, ngoại tình với một người đàn ông lãng mạn bất chấp việc đang có một gia đình êm ấm.

Chán cuộc hôn nhân bình lặng, tìm cảm giác mới bên ngoài

Trâm Anh và Trí kết hôn được 6 năm. Trong mắt bạn bè, Trí là mẫu đàn ông đáng tin cậy: chăm chỉ, có trách nhiệm, không rượu chè bê tha và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Anh chưa bao giờ để vợ phải lo lắng chuyện tiền bạc hay việc nhà. Những quyết định lớn nhỏ, Trí thường hỏi ý kiến Trâm Anh và sẵn sàng làm theo nếu cô cảm thấy hợp lý. Thế nhưng, chính sự chu đáo ấy lại khiến Trâm Anh dần cảm thấy nhàm chán.

Những bữa cơm chỉ xoay quanh vài câu chuyện công việc, những buổi tối mỗi người một chiếc điện thoại và những ngày cuối tuần lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy cuộc sống vợ chồng thiếu sức sống.

Trâm Anh từng tự hỏi tại sao người khác có thể yêu nhau say đắm, còn cuộc hôn nhân của mình lại nhạt nhẽo đến vậy.

Cô bắt đầu thường xuyên đi chơi với bạn bè, tham gia những buổi tiệc kéo dài đến khuya. Trong một lần như thế, cô quen Minh, người đàn ông hơn mình 4 tuổi.

Minh hoàn toàn khác Trí. Anh hài hước, biết cách tạo bất ngờ, thường xuyên nhắn những lời ngọt ngào và khiến Trâm Anh cảm thấy mình luôn được chú ý.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là một chút rung động ngoài hôn nhân. Nhưng những cuộc trò chuyện bí mật ngày càng nhiều, những lần gặp gỡ riêng tư cũng trở thành thói quen. Trâm Anh biết mình đang ngoại tình, nhưng cô không đủ can đảm dừng lại.

Ba năm ngoại tình, tưởng chồng không biết

Trí vẫn đi làm đều đặn, vẫn quan tâm vợ và cố gắng dành dụm tiền để hai người có cuộc sống tốt hơn. Trong khi đó, Trâm Anh ngày càng giỏi che giấu. Cô đặt mật khẩu điện thoại, xóa tin nhắn, viện đủ lý do để về muộn và đôi khi còn tỏ ra khó chịu nếu chồng hỏi han quá nhiều.

Cô nghĩ Trí quá bận rộn nên chẳng thể nhận ra những thay đổi của mình.

Thực tế, Trí đã nhiều lần phát hiện những dấu hiệu bất thường. Một vài cuộc điện thoại bị ngắt vội, những tin nhắn hiện lên rồi biến mất, những lần vợ nói đi gặp bạn nhưng lại có địa điểm không khớp.

Anh từng muốn hỏi thẳng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trâm Anh, anh lại không đủ can đảm. Có lẽ anh vẫn hy vọng vợ sẽ tự nhận ra sai lầm và quay về với gia đình.

Cứ thế, cuộc ngoại tình kéo dài suốt 3 năm. Trâm Anh sống giữa hai người đàn ông, vừa tận hưởng cảm giác được chiều chuộng, vừa mặc nhiên đón nhận sự chăm sóc của chồng.

Cô không nghĩ rằng mọi thứ sẽ có ngày kết thúc.

Trâm Anh bật khóc, liên tục xin lỗi và cầu xin chồng cho mình một cơ hội nhưng Trí không thay đổi quyết định. Ảnh minh họa

Bị người tình phản bội mới hiểu cảm giác của chồng

Sau 3 năm, sự hấp dẫn của Minh dần biến mất. Trâm Anh nhận ra anh không lãng mạn và hoàn hảo như những gì cô từng tưởng tượng. Minh thích được tâng bốc, quan tâm đến vẻ ngoài và đôi khi đặt lợi ích cá nhân lên trước cảm xúc của người khác.

Điều khiến cô choáng váng hơn cả là một ngày, Trâm Anh phát hiện Minh đang nhắn tin tán tỉnh một cô gái trẻ hơn mình. Những lời ngọt ngào anh từng dành cho cô giờ đây được gửi đến một người khác.

Khi chất vấn, Minh chỉ thản nhiên giải thích rằng họ chưa từng có bất kỳ cam kết nghiêm túc nào. Anh thậm chí còn cho rằng Trâm Anh không có quyền ghen tuông vì cả hai đều đã có cuộc sống riêng.

Trâm Anh chết lặng. Lần đầu tiên, cô hiểu cảm giác bị lừa dối, bị xem nhẹ và phải nghi ngờ chính người mình từng tin tưởng.

Cô chợt nhớ đến Trí, nhớ những lần anh chờ cơm, những buổi tối thức khuya đợi vợ về và cả những lời hỏi han giản dị mà trước đây cô từng thấy phiền phức. Càng nghĩ, Trâm Anh càng cảm thấy xấu hổ.

Cô bắt đầu chủ động về nhà sớm, quan tâm đến bữa ăn của chồng, cố gắng trò chuyện và tìm cách hàn gắn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Trí ân cần, cô lại cảm thấy bất an. Bởi cô hiểu mình đã nhận được quá nhiều yêu thương trong khi lại dùng chính sự tin tưởng ấy để phản bội anh.

Sụp đổ vì câu nói của chồng sau 3 năm ngoại tình

Một buổi tối, Trâm Anh đang chuẩn bị bữa ăn thì Trí bất ngờ bước vào phòng bếp.

Anh không nổi giận, cũng không trách móc như cô vẫn lo sợ. Trí chỉ bình tĩnh nhìn vợ rồi nói: "Em không cần phải cố gắng như vậy nữa. Anh biết chuyện em ngoại tình từ lâu rồi".

Chiếc thìa trên tay Trâm Anh rơi xuống nền nhà. Cô lắp bắp hỏi tại sao anh không nói sớm hơn, tại sao vẫn đối xử với cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trí im lặng một lúc rồi đáp: "Anh từng nghĩ em chỉ nhất thời lạc lối. Anh chờ em tự kết thúc mọi chuyện, chờ em quay về với gia đình nhưng anh đã chờ quá lâu rồi".

Sau đó, anh lấy từ ngăn kéo một chiếc túi đựng giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. "Em thu xếp đồ đạc và rời khỏi nhà đi. Anh không muốn tiếp tục sống cùng một người đã phản bội mình suốt 3 năm".

Trâm Anh bật khóc, liên tục xin lỗi và cầu xin chồng cho mình một cơ hội nhưng Trí không thay đổi quyết định.

Lúc ấy, cô mới hiểu rằng sự bao dung không đồng nghĩa với việc một người có thể chịu đựng tổn thương mãi mãi. Có những người im lặng không phải vì không biết, mà vì họ đã từng hy vọng tình yêu đủ lớn để cứu vãn mọi thứ.

Trâm Anh từng bước ra ngoài hôn nhân để tìm kiếm cảm giác mới lạ, đến khi muốn quay về mới nhận ra cánh cửa ấy đã khép lại.

Cô từng nghĩ mình có thể đánh đổi sự bình yên lấy những phút giây say đắm, nhưng cuối cùng lại đánh mất người đàn ông thực lòng yêu thương mình.