Chú rể 60 tuổi bỏ tiền tỷ cưới vợ trẻ kém 35 tuổi, cuộc sống sau hôn lễ gây chú ý

Tình yêu không trở nên khó khăn chỉ vì khoảng cách tuổi tác, mà bởi cách hai người đối diện với những khác biệt trong hành trình đồng hành. Khi sự tôn trọng và thấu hiểu được đặt lên trên những định kiến, một mối quan hệ vẫn có thể phát triển bền vững theo cách rất riêng, theo Tạp chí Phái đẹp. Câu chuyện chú rể 60 tuổi sẵn sàng chi 2,2 tỷ đồng sính lễ để kết hôn với cô gái 25 tuổi dưới đây có thể là minh chứng cho điều đó.

Chú rể 60 tuổi chi tiền tỷ để cưới vợ trẻ

Câu chuyện tình yêu của Xiao Yu, 25 tuổi, và người đàn ông họ Li, 60 tuổi, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 35 năm, cả hai vẫn quyết định tiến tới hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu.

Xiao Yu sinh ra trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ dạy phải sống độc lập, tự chủ và biết theo đuổi những điều mình mong muốn. Cô gái trẻ cũng luôn hy vọng tìm được một người đàn ông có thể mang đến tình yêu chân thành và cảm giác an toàn.

Thế nhưng, chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sau khi trải qua một mối quan hệ không như ý với người đàn ông cùng tuổi, Xiao Yu trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Cô mong muốn tìm được một người trưởng thành, biết quan tâm và có đủ khả năng xây dựng cuộc sống ổn định.

Đúng lúc ấy, cô gặp ông Li, một doanh nhân thành đạt đã bước sang tuổi 60.

Không chỉ có kinh nghiệm sống phong phú, ông Li còn sở hữu khối tài sản đáng kể với biệt thự sang trọng và xe hơi đắt tiền. Đặc biệt, cách cư xử điềm đạm, sự quan tâm và bao dung của người đàn ông này khiến Xiao Yu dần rung động.

Theo thông tin được trang Sohu chia sẻ, ông Li đã dành cho cô dâu trẻ khoản sính lễ lên tới 650.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng.

Sau một thời gian ngắn hẹn hò, hai người quyết định tổ chức đám cưới. Một cô gái 25 tuổi kết hôn với người đàn ông 60 tuổi, khoảng cách thế hệ quá lớn khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Cặp đôi chênh lệch 35 tuổi.

Cô dâu 25 tuổi đáp trả khi bị nghi cưới chồng vì tiền

Ngay sau khi thông tin đám cưới được lan truyền, Xiao Yu phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều.

Nhiều người cho rằng cô gái trẻ chấp nhận kết hôn với ông Li chủ yếu vì tài sản, biệt thự và khoản sính lễ khổng lồ. Một số khác lại cho rằng đây là lựa chọn cá nhân, không nên lấy tuổi tác để đánh giá tình cảm của hai người.

Trước những lời nghi ngờ, Xiao Yu không né tránh mà thẳng thắn lên tiếng bảo vệ quyết định của mình.

Cô khẳng định bản thân đồng ý kết hôn không phải vì căn nhà, chiếc xe hay số tiền sính lễ mà bởi tình cảm dành cho ông Li.

Theo Xiao Yu, tuổi tác không phải yếu tố duy nhất quyết định một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không. Điều quan trọng hơn cả là hai người có thực sự yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu nhau hay không.

Cô cũng thừa nhận quyết định lấy chồng hơn mình 35 tuổi không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, cô vẫn lựa chọn làm theo tiếng gọi của trái tim thay vì sống theo những định kiến của người khác.

Lấy chồng hơn 35 tuổi, cô dâu vẫn theo đuổi sự nghiệp riêng

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là sau khi kết hôn với một doanh nhân giàu có, Xiao Yu không lựa chọn cuộc sống chỉ dựa vào tài sản của chồng.

Cô vẫn duy trì công việc, chăm chỉ phát triển sự nghiệp và theo đuổi những mục tiêu riêng. Với cô, hôn nhân không đồng nghĩa với việc từ bỏ sự độc lập hay đánh mất bản thân.

Về phía ông Li, người đàn ông lớn tuổi cũng dành sự quan tâm và ủng hộ cho những dự định của vợ trẻ. Cả hai cùng chia sẻ công việc kinh doanh, dành thời gian đi du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Trên mạng xã hội, họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chuyến đi và cuộc sống sau đám cưới. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tình cảm của hai người tiếp tục thu hút sự chú ý.

Dù vẫn có những ý kiến hoài nghi về cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác, Xiao Yu và chồng dường như không để những lời bàn tán bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống riêng.

Câu chuyện của cặp đôi một lần nữa làm dấy lên tranh luận về tình yêu, tiền bạc và khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân. Có người tin rằng sự chênh lệch 35 tuổi là rào cản lớn, nhưng cũng có người cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc theo cách riêng.

Suy cho cùng, một đám cưới xa hoa hay khoản sính lễ hàng tỷ đồng không thể tự mình bảo đảm hôn nhân bền vững. Điều quyết định hai người có thể đồng hành lâu dài vẫn là sự chân thành, trách nhiệm và cách họ đối xử với nhau mỗi ngày.

Hôn nhân chênh lệch tuổi tác: Quyền được yêu và những khoảng cách phải vượt qua

Tình yêu có thể vượt qua tuổi tác, nhưng hôn nhân luôn đòi hỏi trách nhiệm. Ảnh minh họa

Trong quan niệm truyền thống, người chồng hơn tuổi vợ không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, khi khoảng cách lên tới vài chục tuổi, cái nhìn của cộng đồng thường khắt khe hơn. Người đàn ông dễ bị cho là muốn níu kéo tuổi trẻ; người phụ nữ lại bị nghi ngờ đến với chồng vì tiền bạc, địa vị, theo báo Văn hoá.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là họ đến với nhau và ứng xử với nhau ra sao. Một cuộc hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, chung thủy, không lợi dụng, không áp đặt cần được tôn trọng.

Nói "tình yêu không có tuổi" không có nghĩa là phủ nhận các rào cản thực tế. Khi chênh nhau 20 - 30 tuổi, hai người thường ở những giai đoạn khác nhau. Một người đang phát triển sự nghiệp, thích dịch chuyển; người kia có thể đã nghỉ hưu và mong muốn nhịp sống yên tĩnh.

Khoảng cách thế hệ còn thể hiện trong thị hiếu văn hóa, cách sử dụng công nghệ, quan niệm về tiền bạc, sinh con, nuôi dạy con và quan hệ bạn bè. Những khác biệt có thể thành mâu thuẫn nếu một bên buộc bên kia phải sống theo thói quen của thế hệ mình.

Sức khỏe là vấn đề cần trao đổi thẳng thắn trước hôn nhân. Với người tuổi cao, quá trình lão hóa thường kéo theo suy giảm thể lực, bệnh mạn tính và thay đổi nhu cầu sinh hoạt. Vì vậy, khám sức khỏe, chia sẻ trung thực về bệnh nền, khả năng sinh con, đời sống tình dục và nhu cầu chăm sóc là cách bảo vệ nhau.

Người lớn tuổi không cần cố gắng "trẻ như thanh niên", mà cần duy trì thể trạng phù hợp và trung thực về giới hạn của bản thân. Người bạn đời trẻ hơn cũng cần hiểu rằng mình có thể phải thích nghi với quá trình lão hóa của chồng hoặc vợ, thậm chí trở thành người chăm sóc chính.

Bên cạnh sức khỏe là bài toán con riêng và tài sản. Người tái hôn ở tuổi cao thường đã có con trưởng thành, tài sản từ cuộc hôn nhân trước và những nghĩa vụ gia đình. Nếu thiếu minh bạch, người mới có thể xung đột với con riêng; các con lại dễ cảm thấy quyền lợi bị đe dọa.

Tình yêu có thể vượt qua tuổi tác, nhưng hôn nhân luôn đòi hỏi trách nhiệm. Hai người có quyền lựa chọn nhau, đồng thời cần đủ tỉnh táo để nhìn nhận khác biệt, đủ chân thành để sẻ chia những điều khó nói và đủ bao dung để tuổi tác chỉ là một phần của câu chuyện, thay vì trở thành quyền lực trong mối quan hệ. Khi đó, một cuộc hôn nhân cách nhau vài chục tuổi vẫn có thể là sự gặp gỡ của hai tâm hồn, cùng xây dựng một mái ấm bình đẳng, yêu thương và đáng được tôn trọng.