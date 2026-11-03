Đề xuất vợ được sử dụng tinh trùng của chồng đã chết để sinh con

Ngân hàng tinh trùng được bảo quản nghiêm ngặt. Ảnh: Hoa Long

Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được Chính phủ chỉnh lý để trình Quốc hội thảo luận sáng 2/11.

So với bản trình Quốc hội đầu tháng 10, dự thảo thay đổi nhiều nội dung liên quan đến điều kiện hiến mô, tạng, quyền quyết định của người thân, hỗ trợ sinh sản và hoạt động ghép tạng tại Việt Nam.

Theo dự thảo mới, Chính phủ bỏ đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác; chỉ người từ đủ 18 tuổi mới có quyền đăng ký, thay đổi hoặc hủy đăng ký hiến.

Người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh cho anh, chị, em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Người hiến phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập, chỉ hiến mô thuộc danh mục cho phép và có văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ, hoặc người còn lại nếu một người đã mất.

Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) được Chính phủ chỉnh lý để trình Quốc hội thảo luận sáng 2.11. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo tiếp tục cho phép người vợ nhận tinh trùng của chồng hoặc phôi của hai vợ chồng đang được lưu giữ để sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản sau khi chồng qua đời, nếu người vợ có nguyện vọng. Trường hợp người chồng được xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, người vợ cũng có thể nhận tinh trùng lấy sau thời điểm này để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

So với bản trước, dự thảo làm rõ phôi của hai vợ chồng phải đang được lưu giữ, đồng thời loại trừ trường hợp người vợ nhận tinh trùng của chồng hoặc phôi của hai vợ chồng khỏi nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

Theo Chính phủ, sau khi người chồng qua đời, quan hệ hôn nhân chấm dứt. Cơ quan soạn thảo dẫn quy định về người phụ nữ độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để cho rằng trẻ sinh ra trong trường hợp này được xác định là con của người vợ, nguy cơ tranh chấp thừa kế không đáng lo ngại và không cần sửa Bộ luật Dân sự.

Dự thảo đồng thời yêu cầu người hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi phải đủ sức khỏe và được tư vấn độc lập. Mỗi người chỉ được hiến tại một cơ sở; tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng. Nam giới phải từ đủ 20 tuổi mới được hiến tinh trùng, nữ giới từ đủ 18 tuổi được hiến noãn.