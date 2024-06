3 điều quan trọng giúp việc giảm cân trở nên dễ dàng

Bữa sáng đủ dinh dưỡng

Một bữa sáng đủ về liều lượng và chất lượng không chỉ khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể mà còn giúp bạn kiểm soát các bữa ăn khác trong ngày hiệu quả hơn. Bạn nên ăn một lượng vừa đủ tinh bột vào bữa sáng để dễ dàng giảm bớt lượng carb trong bữa trưa, tối.

Bữa sáng đầy đủ và cân đối là bữa ăn giàu protein, chất béo, chất xơ, vitamin và chất khoáng. Khẩu phần ăn bữa sáng hợp lý sẽ được kết hợp các thực phẩm ở trong nhóm thực phẩm để mang lại giá trị dinh dưỡng theo khuyến nghị.



Chẳng hạn, nếu bạn không thích sữa chua và trứng thì bạn có thể lựa chọn thực phẩm khác trong cùng nhóm có giá trị dinh dưỡng tương đương để thay thế. Hoặc để cung cấp chất xơ cho cơ thể, bạn có thể sử dụng lúa mì cắt nhỏ hay bột yến mạch. Những chất xơ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể (những người nhạy cảm với carbs), thực phẩm này vẫn có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Bỏ qua những bức ảnh về đồ ăn

Đôi khi bạn cảm thấy thèm ăn nhưng không đồng nghĩa với việc cơ thể đang đói hay thiếu năng lượng. Vì vậy, để hạn chế cảm giác này và kiểm soát tốt việc ăn uống, bạn nên để đồ ăn vặt tránh xa tầm mắt, tầm tay.

Bạn cũng nên hạn chế xem các chương trình ẩm thực, giảm tiếp xúc với những bức ảnh về đồ ăn trên mạng xã hội.

Nên uống nhiều nước hơn trong mùa hè nhưng không có nghĩa bạn thoải mái uống các loại nước ngọt, trà sữa, nước ép... để giải khát. Việc tiêu thụ thức uống chứa đường trong những ngày nắng nóng có thể vô tình khiến bạn thấy thèm ăn, thèm đồ ngọt hơn. Hãy ưu tiên uống nước lọc, có thể thêm một vài lát chanh, lá bạc hà vào cốc nước để tăng hương vị, đạt hiệu quả giải khát, thanh nhiệt.





WHO khuyến cáo lượng đường tự do (bao gồm các loại đường đôi, đường đơn được bổ sung vào thực phẩm và đồ uống hoặc đường tự nhiên có trong mật ong, sirô, nước ép trái cây, nước trái cây cô đặc...) trong chế độ ăn của mỗi người chỉ nên chiếm không quá 10%. Người dân nên giảm xuống 5% năng lượng trong một ngày (tương đương khoảng 25 g đường tự do hoặc khoảng 6 muỗng cà phê) để có lợi cho sức khỏe.

