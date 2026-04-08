3 iPhone rẻ nhất hiện nay: Chỉ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Thứ tư, 15:00 08/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
GĐXH - Bộ 3 iPhone được coi là rẻ nhất Việt Nam hiện nay với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.

iPhone 13 - 11.59 triệu đồng

iPhone 13

iPhone 11 với giá từ 11.59 triệu đồng cho bản 128GB là chiếc iPhone mới giá rẻ nhất tại Việt Nam. Nó thậm chí rẻ hơn cả Galaxy A57 tầm trung vừa ra mắt của Samsung.

Đánh giá iPhone 13

Với viêc sở hữu màn 6.1 inch, kết hợp khung viền phẳng và mặt lưng kính, iPhone 13 tương đối gọn nhẹ, dễ thao tác. Nó cũng sở hữu FaceID nhanh, chính xác, bảo mất tốt hơn các mẫu máy Android tầm trung ở cùng mức giá.

Màn hình của iPhone 13 sở hữu tấm nền Màn hình OLED Super Retina XDR hỗ trợ đầy đủ công nghệ hiển thị HDR10, Dolby Vision, độ sáng trung bình 800 nits, 1200 nits (tối đa) hiển thị tốt mọi nội dung và không kém những chiếc iPhone mới quá nhiều trừ tốc độ làm mới 60Hz so với iPhone 17 đã lên 120Hz.

Máy sở hữu chip A15 Bionic (5nm) tại thời điểm tháng 3/2026 vẫn có thể lên được iOS 26 mới nhất. Theo dự đoán, iPhone 13 vẫn sẽ được hỗ trợ 3 bản iOS nữa kéo dài thời giản sử dụng tới năm 2029. Khả năng xử lý đa tác vụ của iPhone 13 vẫn ở mức tương đối ổn, cho dù là chơi game, hay lướt mạng xã hội, iPhone 13 đều hoàn thành tròn vài. Nó chỉ chậm khi chơi game rất nặng hoặc chỉnh sửa vidoe 4K.Thủ thuật công nghệ

iPhone 13 sở hữu camera kép, rộng và siêu rộng 12MP. Bộ đôi camera này chụp đủ sáng và thiếu sáng rất tốt thậm chí so với iPhone 17 mới khó có thể nhận ra. Nó chỉ thua kém những chiếc iPhone Pro mới.

iPhone 14 - 12.99 triệu đồng

iPhone 14

iPhone 14 là phiên bản nâng cấp nhẹ của iPhone 13 và giá cũng đắt hơn không nhiều. Với giá từ 12.99 triệu đồng cho bản 128GB hoặc 14.29 triệu đồng cho bản 256GB, đây là chiếc iPhone phễu mới thay thế iPhone 11 của Apple.

Đánh giá iPhone 14

Với vai trò là sản phẩm phễu iPhone 14 hướng đến thu hút người dùng Android hoặc mới sử dụng smartphone bằng một mức giá khá rẻ cho trang bị tốt.

Trong đó, không thể không kể đến chipset A16 Bionic với 6 lõi hiệu năng và 5 lõi xử lý đồ họa cao hơn hẳn iPhone 13 chỉ có 4 lõi đồ họa. Tại thời điểm 2026, iPhone 14 vẫn là ngựa chiến hàng đầu thị trường với điểm hiệu năng đạt hơn 1.3 triệu điểm theo thang đo Antutu trong khi iPhone 17 mới cũng chỉ ở mức 1.9 triệu.

Cùng với đó, iPhone 14 cũng có tính năng gọi điện, nhắn tin vệ tinh trong trường hợp khẩn cấp - điều mà không nhiều chiếc smartphone ở cùng mức giá này có được.Điện thoại thông minh

iPhone 16e - 14.59 triệu đồng

iPhone 16e

iPhone 16e là chiếc iPhone mới nhất trong bộ ba iPhone giá rẻ dưới 15 triệu của Apple tại Việt Nam. 

Đánh giá iPhone 16e

Chiếc iPhone này về cơ bản giữ nguyên bộ khung như iPhone 14 nhưng cắt bớt một camera. Bù lại camera này nâng độ phân giải lên 48MP cung cấp zoom 2x. Giúp nó chụp xịn chẳng kém gì iPhone 17 mới. Trong đa số các bối cảnh đủ sáng, nó cũng làm tốt ngang với iPhone 17 Pro Max.

iPhone 16e cũng sở hữu con chip mạnh A18 mang đến khả năng xử lý mọi ứng dụng mượt mà và cả các tác vụ AI tốn nhiều tài nguyên. Dù vẫn dùng màn 60Hz dạng tai thỏ nhưng nó khá hợp lý so với một chiếc iPhone mới ra mắt có giá thấp dưới 14 triệu.

Bên cạnh đó, iPhone 16e cũng nổi bật với pin 4000 mAh, kết hợp con chip A18 tối ưu về năng lượng, iPhone 16e có thể cung cấp thời lượng sử dụng cực ổn.

Có nên mua 3 iPhone này?

Với tài chính không quá mạnh, khách Việt hoàn toàn có thể cận nhắc bộ ba iPhone rẻ nhất Việt Nam dưới đây với chất lượng, phần cứng vẫn quá ổn nếu dùng cơ bản, không quá thua kém trước iPhone 17 Pro Max hay iPhone 18 Pro Max.

iPhone đời cũ của Apple thường được bán rất lâu trước khi dừng hẳn chủ yếu là bởi chúng sở hữu phần cứng đủ mạnh xuyên suốt nhiều năm. Tuy nhiên vì đời cũ nên giá buộc phải giảm mạnh. Tuy nhiên cũng có trường hợp vì thiết kế không hợp thời nên mới ra mắt đã giảm giá sâu như iPhone 16e. 

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone Pro Max cũ chỉ từ 9 triệu đồng xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max khuấy đảo thị trường

Giá 13 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
