Giá iPhone 17 Pro mới nhất giảm sốc, rẻ hiếm thấy, khách đua chọn thay iPhone 17 Pro Max
GĐXH - Giá iPhone 17 Pro mới nhất tẻ hơn iPhone 17 Pro Max tới 4 triệu, là sự lựa chọn tiết kiệm hơn được khách Việt săn đón đầu tháng 4.
Giá iPhone 17 Pro mới nhất
Đầu tháng 4, giá iPhone 17 Pro đang được giảm mạnh tới 2 triệu, rẻ hơn người anh em Pro Max tới 4 triệu đồng, cụ thể như sau:
iPhone 17 Pro - 256GB: 33.990.000 đồng
iPhone 17 Pro - 512GB: 39.990.000 đồng
iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng
Đánh giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro tiếp tục khẳng định vị thế dòng flagship với loạt nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến hiệu năng. Máy sở hữu khung nhôm nguyên khối mới giúp tối ưu khả năng tản nhiệt và tăng độ bền so với thế hệ trước.
Đi kèm là lớp kính Ceramic Shield 2 cải tiến, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn đáng kể. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng cần một thiết bị cao cấp vừa bền bỉ vừa có tính thẩm mỹ cao.
Điểm nổi bật nhất của iPhone 17 Pro nằm ở hiệu năng với chip A19 Pro hoàn toàn mới. Con chip này không chỉ mạnh hơn về CPU và GPU mà còn được hỗ trợ hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber), giúp duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng.
Ngoài ra, máy còn tích hợp Apple Intelligence, mang đến các tính năng AI như dịch trực tiếp hay hỗ trợ sáng tạo nội dung. Nhờ đó, trải nghiệm sử dụng trở nên nhanh, mượt và thông minh hơn rõ rệt.
Hệ thống camera cũng là một lý do lớn để nâng cấp lên iPhone 17 Pro. Máy được trang bị cụm 3 camera 48MP hoàn toàn mới, bao gồm cả ống kính telephoto với khả năng zoom quang học lên tới 8x, mức cao nhất từng có trên iPhone.
Camera trước Center Stage giúp tự động căn khung khi chụp nhóm hoặc quay video, mang lại trải nghiệm linh hoạt hơn. Những nâng cấp này giúp thiết bị đáp ứng tốt cả nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp lẫn quay video chất lượng cao.
Không thể bỏ qua thời lượng pin và màn hình, hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày. iPhone 17 Pro mang lại thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay trên iPhone, cùng khả năng sạc nhanh đáng kể.
Màn hình ProMotion 120Hz với độ sáng ngoài trời lên tới 3000 nits giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mạnh. Điều này khiến thiết bị phù hợp cho cả công việc lẫn giải trí liên tục trong ngày.
Có nên mua iPhone 17 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max?
iPhone 17 Pro Max rõ ràng là chiếc iPhone hot nhất hiện nay. Nhưng đi kèm những trang bị khủng là mức giá đắt đỏ không phải ai cũng có thể chi trả. Vì vậy, iPhone 17 Pro lại trở thành sự lựa chọn tiết kiệm hơn trong khi mọi tính năng đều tương đương.
Nếu không quá quan trọng về màn hình và pin trâu hơn, iPhone 17 Pro sẽ là lựa chọn tiết kiệm hơn mà vẫn đáp ứng mọi trải nghiệm cao cấp chẳng kém bản Pro Max.
