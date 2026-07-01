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Hôm nay có mưa không?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (1/7), khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 01/7 có nơi trên 40mm như: Lâm Thượng (Lào Cai) 103mm, Lục Yên (Yên Bái) 56mm, Chợ Rã (Bắc Kạn) 41mm, Tiên Yên (Tuyên Quang) 74,8mm...

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới (chiều tối và đêm 1/7):

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi: trên 100mm.

Thời gian mưa chủ yếu: chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 80mm/3 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.Lượng mưa phổ biến: 15–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng chiều và tối 1/7:

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa: VGP

Ngày mai có mưa không?

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó giảm dần.

Từ ngày 2–4/7, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo:

Mưa lớn có thể gây: Ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết Hà Nội có mưa to

Theo cơ quan khí tượng, trong 03 giờ qua: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường/xã: Long Biên, Hồng Hà, Vĩnh Tuy.

Cảnh báo trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường xã nói trên có mưa rào và dông. Sau đó vùng mây dông có khả năng mở rộng gây mưa cho các phường/xã khác trên khu vực TP Hà Nội.

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