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Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT

Thứ năm, 15:27 02/07/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.

UBND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 19/2025/NQ-HĐND quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội của TP Hà Nội.

Một điểm đáng chú ý của Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND là hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng chính sách của TP Hà Nội. Cụ thể:

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với nhân viên chăn nuôi thú y không thuộc đổi tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tham gia Câu lạc bộ Cựu quân nhân, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người dân xã Minh Châu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người sinh sống và làm việc, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo.

- Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người được UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và chưa có thẻ BHYT.

- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với cộng tác viên dân số.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT - Ảnh 1.

Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng sống tại Hà Nội được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT. Ảnh minh họa: TL

Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND cũng nêu rõ hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố.

Hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Đối với mức hỗ trợ 50% mức đóng BHYT dành cho các nhóm đối tượng:

- Hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố, chưa được cấp thẻ BHYT đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Hà Nội (kể cả công lập và ngoài công lập).

- Hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản.

- Hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

- Hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ thêm 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. Thời gian hỗ trợ là 01 năm kể từ khi đối tượng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT - Ảnh 2.Nhóm người này được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định mới nhất

GĐXH - Việc sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh giúp người dân chia sẻ rủi ro tài chính, giảm thiểu gánh nặng viện phí. Vậy những nhóm đối tượng nào được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh?

Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT - Ảnh 3.Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.

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