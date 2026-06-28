Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Con cái không còn là chỗ dựa duy nhất của tuổi già

Ở tuổi 75, người phụ nữ Trung Quốc đã có hơn 10 năm sống một mình kể từ khi chồng qua đời. Khi ông mất, nhiều người cho rằng bà sẽ chuyển đến sống cùng các con để có người chăm sóc tuổi già. Thế nhưng, bà đã đưa ra lựa chọn khác.

Bà từng tin vào quan niệm "nuôi con để nương tựa lúc về già". Tuy nhiên, khi các con trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, bà nhận ra mỗi người đều phải gánh vác trách nhiệm với gia đình và công việc của mình.

Đặc biệt, khoảng thời gian chồng nằm liệt giường trước khi qua đời đã khiến bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Chứng kiến cách các con chăm sóc cha, bà hiểu rằng không ai có thể là chỗ dựa vững chắc bằng chính bản thân mình.

Sau khi chồng mất, nhiều người cũng khuyên bà nên tìm bạn đời mới để bớt cô đơn.

Bà từng thử mở lòng, kết bạn với một vài người, nhưng rồi nhận ra không ít người chỉ mong tìm một người phụ nữ để quán xuyến việc nhà hơn là thật sự đồng hành, sẻ chia trong những năm tháng cuối đời.

Hiện tại, dù sống một mình, bà vẫn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn nhiều người cùng tuổi. Bà có nhà để ở, có tiền trang trải sinh hoạt, đủ sức khỏe để chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều mình yêu thích.

Theo bà, tất cả đều nhờ vào 3 sự chuẩn bị quan trọng được thực hiện từ nhiều năm trước.

Bà cho rằng càng chuẩn bị tài chính sớm thì tuổi già càng có nhiều lựa chọn và ít phụ thuộc vào người khác. Ảnh minh họa

Không ngừng học hỏi để không bị bỏ lại phía sau

Người phụ nữ cho rằng, muốn sống tốt khi về già thì trước hết phải giữ mình luôn kết nối với xã hội. Người lớn tuổi càng không nên tự tách mình khỏi những thay đổi của thời đại.

Sau khi nghỉ hưu khoảng một năm, bà nhận ra nếu chỉ quanh quẩn trong nhà, cuộc sống sẽ ngày càng thu hẹp.

Vì vậy, bà bắt đầu đăng ký các lớp học dành cho người cao tuổi, duy trì thói quen đọc báo giấy hằng tuần và cập nhật tin tức qua báo điện tử mỗi ngày.

Dù đã 75 tuổi, bà vẫn sử dụng máy tính để học nấu ăn, đan móc, tìm hiểu cách sử dụng các thiết bị gia dụng thông minh cũng như nhiều kỹ năng mới phục vụ cuộc sống.

Bà thừa nhận khả năng tiếp thu không còn nhanh như thời trẻ nhưng tin rằng việc duy trì học tập giúp đầu óc luôn minh mẫn.

Nhờ đó, bà có thể tự đặt đồ ăn khi không khỏe, mua sắm trực tuyến, sử dụng các ứng dụng công nghệ và giải quyết hầu hết nhu cầu sinh hoạt mà không cần nhờ con cái.

Theo bà, việc học không chỉ giúp cuộc sống thuận tiện hơn mà còn góp phần duy trì trí nhớ và chất lượng cuộc sống khi tuổi cao.

Chuẩn bị quỹ hưu trí để tuổi già không trở thành gánh nặng

Theo người phụ nữ, sự độc lập trong tuổi già trước hết phải đến từ nền tảng tài chính.

Sau khi các con lập gia đình, vợ chồng bà bắt đầu dành riêng một khoản tiền cho quỹ hưu trí. Khi còn đi làm, mỗi tháng họ tiết kiệm khoảng 10.000 nhân dân tệ.

Đến khi nghỉ hưu, thu nhập giảm xuống nên bà vẫn duy trì thói quen tích lũy với mức khoảng 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Đến nay, quỹ hưu trí của bà đã đạt khoảng 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 670 triệu đồng.

Đó có thể không phải khoản tiền quá lớn, nhưng với bà, đây là "lá chắn" giúp bản thân luôn chủ động trước mọi biến cố.

Khi cần chi phí chữa bệnh, sửa nhà hay phát sinh những khoản ngoài dự tính, bà có thể tự giải quyết mà không phải mở lời nhờ vả con cái.

Bà cho rằng càng chuẩn bị tài chính sớm thì tuổi già càng có nhiều lựa chọn và ít phụ thuộc vào người khác.

Giữ tinh thần lạc quan để tuổi già không cô đơn

Điều cuối cùng, và cũng là điều bà đánh giá quan trọng nhất, chính là thái độ sống.

Chồng mất sớm, các con bận rộn với cuộc sống riêng, nếu chỉ ngồi chờ đợi sự quan tâm của người khác thì những năm tháng cuối đời sẽ rất dễ chìm trong cô đơn và buồn bã.

Thay vì vậy, bà luôn tìm cách khiến bản thân bận rộn. Mỗi ngày, bà tự nấu ăn, thử những công thức mới học được trên mạng.

Có món thành công, có món thất bại, nhưng quá trình ấy mang lại niềm vui và giúp bà cảm thấy mỗi ngày đều có điều đáng mong chờ.

Ngoài thời gian ở nhà, bà thường gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa để chơi mạt chược, tập Thái Cực Quyền hoặc hát karaoke. Những hoạt động tưởng như rất bình thường lại giúp bà duy trì tinh thần tích cực và giữ các mối quan hệ xã hội.

Vào các dịp lễ, bà cũng không còn quá kỳ vọng các con nhất định phải về nhà. Với bà, con cái có thể trở về thì càng vui, còn nếu bận công việc hay gia đình riêng thì bà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống của mình.

Theo người phụ nữ, thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự hiếu thảo của con cái, mỗi người nên chủ động xây dựng một cuộc sống đủ đầy cả về tài chính, sức khỏe lẫn tinh thần.

Khi chuẩn bị tốt ba điều gồm không ngừng học hỏi, tích lũy quỹ hưu trí và giữ thái độ sống lạc quan, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi phải sống một mình.

* Câu chuyện của bà Lương (Trung Quốc) chia sẻ trên nền tảng Toutiao.