Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Họp lớp sau 20 năm, ai cũng mang theo một câu chuyện không ai biết

Tháng trước, nhân dịp nghỉ lễ, những người bạn học cấp 3 của tôi từ nhiều nơi trở về quê và quyết định tổ chức họp lớp. Đây có lẽ là buổi gặp mặt đông đủ nhất kể từ ngày ra trường.

Khi còn trẻ, dù không thường xuyên gặp nhau, chúng tôi vẫn biết ít nhiều về cuộc sống của nhau qua bạn bè hoặc mạng xã hội. Nhưng đến tuổi trung niên, nhiều người gần như "biến mất".

Họ không cập nhật cuộc sống, ít liên lạc và cũng hiếm khi xuất hiện trong các buổi họp lớp. Có người đã nhiều năm không ai biết đang sống ra sao.

Chính cuộc hội ngộ sau 20 năm ấy đã giúp tôi hiểu rằng, phía sau sự vắng mặt của mỗi người đều là những lý do rất đời.

Buổi họp lớp sau 20 năm giúp tôi hiểu rằng, điều đáng quý nhất không phải là gặp nhau thường xuyên, mà là khi còn có cơ hội ngồi lại, mỗi người vẫn có thể mỉm cười, hỏi thăm nhau bằng sự cảm thông. Ảnh minh họa

Trưởng thành là học cách chấp nhận những điều ngoài ý muốn

Khương Hoa từng là "hoa khôi" của lớp. Ngày đi học, cô nổi bật bởi nhan sắc, gia đình khá giả và sau khi tốt nghiệp cũng có công việc ổn định. Cô kết hôn với một người chồng thành đạt, cuộc sống từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng biến cố đến liên tiếp.

Khoản đầu tư của chồng thất bại khiến gia đình mất gần như toàn bộ tài sản. Họ phải bán nhà để trả nợ. Chưa kịp ổn định thì chồng mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, không còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng tài chính dồn lên vai Khương Hoa.

Cô vay tiền người thân để mở cửa hàng tạp hóa, đưa bố mẹ lên ở cùng để phụ giúp. Khi việc kinh doanh bắt đầu khởi sắc thì mẹ cô bị gãy chân, phải nằm viện nhiều tháng.

Vì thường xuyên xin nghỉ chăm sóc mẹ, cô bị ảnh hưởng công việc và sau đó mất việc khi công ty cắt giảm nhân sự.

May mắn là một người họ hàng giới thiệu cô vào làm tại doanh nghiệp gia đình. Thu nhập không cao nhưng thời gian linh hoạt hơn để cô có thể chăm sóc chồng và mẹ.

Nhìn Khương Hoa tất tả đến buổi họp lớp bằng chiếc xe đạp điện, tôi gần như không nhận ra người từng được xem là "nữ thần" năm nào.

Trên gương mặt ấy không còn sự vô tư của tuổi trẻ mà là sự điềm tĩnh của một người đã trải qua quá nhiều sóng gió.

Tôi chợt hiểu, khi trưởng thành, điều quan trọng nhất không phải là tránh né khó khăn mà là học cách chấp nhận sự vô thường của cuộc sống và tiếp tục bước đi.

Đến tuổi trung niên, gia đình dần trở thành mối bận tâm lớn nhất

Tăng Tân từng được cả lớp kỳ vọng sẽ thành công nhất. Tin anh trở thành chủ tịch một công ty lớn lan truyền khắp nhóm bạn. Thế nhưng nhiều năm liền, anh đều vắng mặt trong các buổi họp lớp.

Lần này gặp lại, anh vẫn ăn mặc lịch lãm, phong thái thành đạt nhưng gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Trong câu chuyện tối hôm đó, anh thừa nhận cuộc sống không hề hoàn hảo như mọi người vẫn tưởng.

Con gái đang học cấp ba nhưng sa sút vì yêu sớm. Giáo viên nhiều lần phải liên hệ với gia đình. Cậu con trai nhỏ lại nghiện trò chơi điện tử. Trong khi đó, người cha của anh mắc bệnh Alzheimer ngày càng nặng và cần người chăm sóc thường xuyên.

Một người có thể điều hành doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên nhưng vẫn bất lực trước những vấn đề của chính gia đình mình.

Lúc ấy tôi mới hiểu, bước sang tuổi trung niên, ưu tiên của con người thay đổi rất nhiều. Những cuộc trò chuyện với bạn bè không còn là điều quan trọng nhất. Thay vào đó là con cái, cha mẹ già, công việc và vô số trách nhiệm không thể gác lại.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến nhiều người dần ít xuất hiện trong các buổi họp lớp.

Vẻ ngoài hào nhoáng đôi khi chỉ che giấu những áp lực không ai biết

Sương Khánh là người đến muộn nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô từng làm việc xa quê rồi trở về làm biên tập viên tại một nhà xuất bản. Sau nhiều năm nỗ lực, cô hiện là tổng biên tập của một tạp chí.

Ai cũng nghĩ cô có một sự nghiệp đáng mơ ước. Nhưng khi bỏ chiếc mũ xuống, tất cả đều lặng người vì mái tóc của cô đã bạc gần một nửa.

Cô kể rằng vị trí hiện tại phải đánh đổi bằng những đêm mất ngủ kéo dài. Năm vừa rồi, vì áp lực công việc, cô phải dùng thuốc ngủ mới có thể nghỉ ngơi.

Điều khiến cô mệt mỏi hơn là chồng không thấu hiểu. Anh cho rằng cô quá coi trọng danh vọng và tiền bạc, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Ngồi trước chúng tôi là một người phụ nữ thành đạt nhưng cũng đầy cô đơn. Cô thú nhận mình hiếm khi đi họp lớp vì không muốn phải giải thích về những góc khuất phía sau vẻ ngoài tưởng như hoàn hảo.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra, cuộc sống của người khác thường chỉ là phần nổi. Thành công, địa vị hay sự giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ai cũng có những áp lực và nỗi đau mà họ lựa chọn giữ lại cho riêng mình.

Càng lớn, người ta càng ít gặp bạn bè không phải vì hết quý nhau

Kết thúc buổi họp lớp, tôi mang theo nhiều cảm xúc hơn những gì mình tưởng.

Tuổi trẻ khiến chúng ta tin rằng tình bạn sẽ luôn sôi nổi như ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, mỗi người đều có một "chiến trường" riêng: công việc, con cái, cha mẹ già, sức khỏe, tài chính và những áp lực không dễ sẻ chia.

Vì thế, nhiều người không còn xuất hiện trong những cuộc gặp mặt không phải vì quên bạn bè, mà vì họ đang dành gần như toàn bộ thời gian và năng lượng để giữ cho cuộc sống của mình không chệch khỏi quỹ đạo.

Buổi họp lớp sau 20 năm giúp tôi hiểu rằng, điều đáng quý nhất không phải là gặp nhau thường xuyên, mà là khi còn có cơ hội ngồi lại, mỗi người vẫn có thể mỉm cười, hỏi thăm nhau bằng sự cảm thông. Bởi đến tuổi trung niên, ai cũng đang âm thầm vượt qua những thử thách của riêng mình.

* Bài viết là lời tâm sự của Hoàng Hoá được chia sẻ trên nền tảng Toutiao, Trung Quốc.