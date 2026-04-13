Vận may không tự đến: 5 thay đổi quan trọng giúp bạn 'đổi đời'

Thứ hai, 11:44 13/04/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Cái gọi là “đại vận” – thời kỳ may mắn, hanh thông – không phải thứ chờ đợi mà có. Vận may thực chất là phần thưởng tất yếu dành cho những ai dám bước ra khỏi lối mòn, kiên trì điều chỉnh bản thân từng ngày.

Bước ngoặt của một đời người chưa bao giờ đến từ may mắn ngẫu nhiên, mà bắt đầu từ sự chủ động thay đổi chính mình. “Vận may” thực chất là kết quả tất yếu khi bạn dám phá bỏ giới hạn cũ, tái tạo bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Muốn thoát khỏi sự tầm thường, đừng than trách số phận – hãy bắt đầu từ những điều bạn có thể thay đổi ngay hôm nay.

Có một sự thật mà nhiều người phải mất rất lâu mới nhận ra: cuộc đời không thiếu cơ hội, chỉ thiếu những con người sẵn sàng thay đổi.

Dưới đây là 5 thay đổi quan trọng, có thể giúp bạn mở ra một hành trình mới tích cực hơn.

5 thay đổi quan trọng giúp bạn tăng vận may

1. Thay đổi tư duy: Phá bỏ lối mòn để mở ra cơ hội

Nhiều người mãi dậm chân tại chỗ không phải vì thiếu năng lực, mà vì bị “giam cầm” trong chính cách nghĩ của mình.

Bạn quen dùng kinh nghiệm cũ để đối diện thử thách mới, lấy nhận thức cũ để giới hạn tương lai. Những suy nghĩ như “tôi không làm được”, “từ trước đến nay vẫn thế” vô tình trở thành chiếc lồng vô hình.

Thực tế, khoảng cách giữa người với người không nằm ở mức độ nỗ lực, mà nằm ở độ rộng của tư duy.

Chỉ khi bạn dám thay đổi góc nhìn, buông bỏ định kiến cũ và thử cách tiếp cận mới, bạn mới nhận ra: thứ cản trở mình không phải hoàn cảnh, mà là chính suy nghĩ hạn hẹp.

Tư duy thay đổi, con đường sẽ mở ra – và vận may cũng từ đó mà đến.

2. Thay đổi vị trí: Biết đặt mình vào người khác

Có câu: “Đứng ở góc nhìn khác, cảnh vật sẽ khác”.

Rất nhiều bế tắc trong cuộc sống bắt nguồn từ việc chúng ta chỉ nhìn mọi thứ theo góc độ của riêng mình. Quá chấp vào đúng – sai, được – mất, ta dễ rơi vào tranh cãi và mệt mỏi.

Người khôn ngoan là người biết “lùi một bước” để nhìn rộng hơn.

Khi rơi vào mâu thuẫn, thử đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu hoàn cảnh và cảm xúc của họ, bạn sẽ thấy nhiều vấn đề tự nhiên được hóa giải.

Thay đổi vị trí không phải là nhượng bộ, mà là một cách tiếp cận thông minh hơn – giúp bạn nhìn ra lối đi mà trước đó chưa từng thấy.

3. Thay đổi môi trường: Ở gần người tích cực để trưởng thành

Bạn trở thành ai, phần lớn phụ thuộc vào những người xung quanh bạn.

Ở cạnh người hay than phiền, bạn dễ bị cuốn vào tiêu cực. Ở cạnh người kỷ luật, bạn dần hình thành thói quen tốt. Ở cạnh người có tầm nhìn, bạn sẽ học được cách nghĩ lớn hơn.

Vì vậy, muốn thay đổi bản thân, hãy bắt đầu từ việc thay đổi môi trường.

Hạn chế tiếp xúc với những mối quan hệ làm bạn kiệt quệ năng lượng. Chủ động kết nối với những người tích cực, có định hướng và truyền cảm hứng.

Một môi trường tốt không chỉ giúp bạn phát triển, mà còn âm thầm kéo bạn tiến về phía trước.

4. Thay đổi tâm thái: Giữ lòng lạc quan trước mọi hoàn cảnh

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng cách bạn nhìn nhận nó sẽ quyết định trải nghiệm của bạn.

Người tiêu cực chỉ thấy khó khăn và than trách. Người tích cực nhìn thấy cơ hội và tìm cách thích nghi.

Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có tâm thế đủ vững vàng để đón nhận mọi điều xảy ra.

Hãy học cách buông bỏ lo âu không cần thiết, chấp nhận những thiếu sót của bản thân, không so sánh mù quáng, không tự hạ thấp mình.

Khi bạn giữ được sự bình thản và lạc quan, bạn sẽ nhận ra: cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và những điều tốt đẹp cũng đến một cách tự nhiên.

5. Thay đổi hướng đi: Biết dừng đúng lúc để đi xa hơn

Điều đáng sợ nhất không phải là đi chậm, mà là đi sai hướng nhưng vẫn cố chấp bước tiếp.

Có những con đường ngay từ đầu đã không phù hợp. Càng cố gắng, bạn càng tiêu hao năng lượng mà không tiến gần mục tiêu.

Người khôn ngoan hiểu rằng: dừng lại đúng lúc cũng là một dạng tiến lên.

Nếu nhận ra mình đang đi sai, đừng tiếc nuối. Hãy mạnh dạn điều chỉnh, bắt đầu lại từ đầu.

Mỗi lần thay đổi hướng đi đúng lúc sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian, tích lũy năng lượng và tiến gần hơn đến con đường phù hợp với mình.

5 thay đổi để vận may tự tìm đến

Không có con đường nào là vô ích, cũng không có sự thay đổi nào là vô nghĩa.

Khi bạn dám thay đổi tư duy, vị trí, môi trường, tâm thái và hướng đi, bạn đang từng bước xây dựng một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Và khi bạn đã đủ tốt, “vận may” không cần tìm – nó sẽ tự tìm đến.

Đổi vận bắt đầu từ thay đổi bản thân

5 yếu tố then chốt: tư duy – góc nhìn – môi trường – tâm thái – hướng đi

Không chờ may mắn, hãy chủ động tạo cơ hội

Khi bạn tốt lên, cuộc đời tự khắc hanh thông

Gia đình hưng thịnh không chỉ nhờ tiền bạc, có 1 'công tắc' luôn ở ngay bên cạnh chỉ chờ bạn bật lên

GĐXH - Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại, đôi khi không nằm ở vận may hay số tiền trong ngân hàng, mà nằm ở những "quy tắc ngầm" trong cách đối nhân xử thế giữa các thành viên.

Sau tuổi 50, phụ nữ thay đổi ra sao? Bước ngoặt khiến hôn nhân và cuộc sống đảo chiều

GĐXH - Phụ nữ tuổi 50 bắt đầu có sự thay đổi – không ồn ào nhưng sâu sắc: Học cách buông bớt, quay về với bản thân và tìm lại giá trị của chính mình.


3 kiểu người già 'hút cạn năng lượng' con cái: Hiếu thảo mấy cũng nên cân nhắc ở chung

'Phong thủy' tốt nhất của một gia đình không nằm ở hướng nhà, mà ở 3 điều này

3 chữ 'xả' - 3 chữ 'phúc': Bí quyết để đời người nhẹ tênh và thong dong

Tuổi già an yên không nằm ở tiền bạc: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này

Những cung hoàng đạo đặt công việc lên trên tình yêu: Yêu họ là dễ… cô đơn

Gia đình - 2 giờ trước

Người đàn ông cưới mẹ 6 con bất chấp phản đối, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Nhà có 1 trong 4 cặp đôi con giáp này: Tiền bạc kéo đến, giàu sang 3 đời

Gia đình - 17 giờ trước

Vợ mất, con cái làm ăn xa, cụ ông tiết lộ 3 điều giúp bản thân có tuổi già hạnh phúc khiến cả làng ghen tỵ

Gia đình - 22 giờ trước

Càng yêu càng đau: 3 cặp cung hoàng đạo ở bên nhau là tổn thương

Gia đình - 1 ngày trước

Ở cùng con sau nghỉ hưu, cụ bà đặt ra 3 nguyên tắc và chưa từng xảy ra xích mích

Gia đình - 1 ngày trước

8 thói quen của phụ nữ bản lĩnh: Không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡ

Gia đình - 1 ngày trước

Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!

Gia đình - 1 ngày trước

'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết

Gia đình - 1 ngày trước

Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

Gia đình - 1 ngày trước

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

Gia đình

Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

Gia đình
Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nuôi dạy con
Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!

Gia đình
Nhà có 1 trong 4 cặp đôi con giáp này: Tiền bạc kéo đến, giàu sang 3 đời

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

