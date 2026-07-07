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3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè

Thứ ba, 06:46 07/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Sự kết hợp khéo léo giữa các nguyên liệu trong 3 món hấp này đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng và dễ tiêu hóa mà cả người già lẫn trẻ em đều yêu thích.

Bước vào tháng 7, thời tiết ngày càng nóng bức, ngột ngạt và khó chịu. Khi thời tiết oi bức, mọi người dễ dàng mất năng lượng và chán ăn. Vào bếp để chiên, xào hay nấu nướng giống như đang ở trong phòng xông hơi, và các món ăn trông đầy dầu mỡ cũng khiến người ta chán ngán. Vào thời điểm này tron, bàn ăn của nhiều gia đình trở thành "lãnh địa" của các món hấp. Hấp không chỉ loại bỏ mùi dầu mỡ và dễ chế biến, mà còn giữ được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu, làm cho món ăn thanh mát và dễ tiêu hóa. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 món hấp với các nguyên liệu chính là cá, thịt và tôm cùng rau củ. Sự kết hợp khéo léo này đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng và dễ tiêu hóa mà cả người già và trẻ em đều yêu thích. Hãy học cách làm các phiên bản khác nhau và thoải mái vượt qua mùa hè nóng nực một cách khỏe mạnh.

1. Cá basa hấp với tỏi và nấm kim châm

Phi lê cá basa rất phù hợp cho những người thích ăn cá mà sợ hóc xương. Thịt cá basag dày và không xương, mềm như đậu phụ, đặc biệt an toàn cho trẻ em và người già có vấn đề về răng miệng. Nấm kim châm có độ giòn ngon và hương vị nấm tinh tế, kết hợp với cá mềm tạo nên kết cấu sống động và ngon miệng. Hấp với tỏi băm là một cách tuyệt vời để khử mùi tanh và tăng hương thơm. Nước dùng thu được có màu vàng óng và thơm ngon; một thìa nước dùng trộn với cơm sẽ khiến bạn muốn ăn thêm nửa bát nữa, và tất cả các chất dinh dưỡng sẽ được ngấm vào cơm.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 1.

Nguyên liệu: 2 phần phi lê cá basa, 1 gói nấm kim châm, 1 thìa canh rượu nấu ăn, gừng thái lát, một chút muối, bột tiêu, 1 củ tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút đường.

Cách làm món cá basa hấp tỏi và nấm kim châm

Bước 1: Rửa sạch rồi thấm khô nước phi lê cá basa rồi cắt thành từng khối vuông. Thêm vài lát gừng, 1 thìa rượu nấu ăn, một chút muối và tiêu trắng, trộn đều nhẹ nhàng và ướp trong 10 phút. Cắt bỏ phần rễ của nấm kim châm, xé nhỏ, rửa sạch và để ráo, sau đó đặt chúng ở đáy một chiếc đĩa sâu lòng. Băm nhỏ một củ tỏi.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 2.

Bước 2: Xếp đều các miếng cá đã ướp lên trên nấm kim châm. Cho một ít dầu vào nồi chảo, thêm tỏi băm rồi phi trên lửa nhỏ cho đến khi tỏi hơi vàng và thơm. Thêm nước tương, dầu hào và một nhúm đường, khuấy đều. Nước sốt tỏi đã sẵn sàng. Rưới đều nước sốt tỏi lên các miếng cá. Khi nước trong nồi hấp sôi, đặt đĩa cá lên xửng và hấp ở lửa lớn trong 8 phút. Tắt bếp và để yên thêm 2 phút. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Cá mềm đến mức gần như không thể gắp bằng đũa.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 3.

2. Thịt đùi gà hấp nấm hương, cà rốt và củ mài

Thịt đùi gà, với lớp da mỏng, vẫn giữ được độ mềm và mọng nước ngay cả sau khi hấp, ngon hơn nhiều so với thịt ức gà. Cà rốt và củ mài là sự kết hợp hoàn hảo; sau khi hấp chín mềm, chúng có vị ngọt tự nhiên. Củ mài mềm và xốp, tan trong miệng và rất dễ tiêu hóa. Nấm hương khô là chất tăng cường vị umami tự nhiên, hương thơm của chúng từ từ ngấm vào thịt và rau trong quá trình hấp, loại bỏ nhu cầu sử dụng bột ngọt. Toàn bộ món ăn mềm ẩm và ngon miệng, khiến người ăn cảm thấy vô cùng thích thú.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 4.

Nguyên liệu: 2 phần đùi gà, 8 cây nấm hương khô, 1 củ cà rốt, một đoạn củ mài, vài lát gừng, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê bột bắp, một ít dầu ăn

Cách làm món thịt đùi gà hấp nấm hương, cà rốt và củ mài

Bước 1: Rửa sạch rồi chặt thịt đùi gà thành từng miếng vừa ăn, cho vào ngâm trong chậu nước một lúc để loại bỏ máu thừa sau đó rửa thật sạch rồi để ráo nước. Cho các miếng thịt đùi gà vào bát, thêm gừng thái lát, nước tương, dầu hào, bột bắp. Đeo găng tay thực phẩm rồi trộn đều đến khi hỗn hợp dính lại với nhau, sau đó rưới nửa muỗng canh dầu ăn để giữ độ ẩm. Ướp ít nhất 20 phút. Trước đó, hãy ngâm nấm hương khô trong nước ấm, sau đó rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ. Củ mài đem gọt bỏ vỏ rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 5.

Bước 2: Lấy một chiếc đĩa rộng và sâu lòng, xếp cà rốt, củ mài và nấm hương xuống đáy, sau đó xếp các miếng đùi gà đã ướp cùng nước ướp lên trên, cố gắng không xếp quá dày để chúng được làm nóng đều. Khi nồi hấp đã được đun nóng, đặt đĩa thịt gà lên xửng và hấp ở lửa vừa trong 25 đến 30 phút. Gà chín khi bạn có thể dễ dàng xiên qua bằng đũa. Sau khi nấu xong, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Nước dùng vàng óng ở đáy đĩa có vị mặn ngọt hấp dẫn. Rưới nước dùng này lên cơm sẽ ngon tuyệt vời.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 6.

3. Tôm hấp bí đao và miến

Vào mùa hè, bí đao được bán nhiều ở các chợ với giá rất rẻ, nó căng mọng và ngon ngọt. Nếu bạn mua một quả có thể dùng được vài bữa. Khi được thái lát và hấp, bí đao trở nên trong suốt và mềm mại, nước sẽ tứa trào ra khi chạm vào, để lại dư vị tươi mát. Tôm tươi ngon, dai dai, giòn giòn hòa quyện với miến ngập trong nước dùng thật mượt mà và đậm đà. Món ăn này được nêm nếm nhẹ nhàng, hoàn toàn dựa vào vị ngọt tự nhiên của các nguyên liệu, khiến nó đặc biệt tươi mát trong những ngày nóng bức, mà không hề gây cảm giác ngấy ngấy.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 7.

Nguyên liệu: 200g bí đao, 10-12 con tôm, một nắm miếng dong, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một chút bột tiêu trắng, muối, 5 tép tỏi băm, 2 thìa canh nước tương cá hấp, 2 thìa canh nước

Cách làm món tôm hấp bí đao và miến

Bước 1: Rửa sạch rồi bóc vỏ và rút chỉ tôm. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, rồi ướp với một ít rượu nấu ăn, bột tiêu trắng và một chút muối. Gọt vỏ và bỏ hạt bí đao, sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng lát dày khoảng 0.5cm. Ngâm một ít miến dong trong nước ấm cho mềm, sau đó vớt ra, cắt thành 2 hoặc 3 đoạn để dễ gắp.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 8.

Bước 2: Xếp các lát bí đao xuống đáy đĩa, lắc nhẹ miến đã ráo nước để trải đều lên bí đao, cuối cùng xếp tôm thành vòng tròn. Băm nhỏ bốn hoặc năm tép tỏi và cho vào một bát nhỏ. Làm nóng một ít dầu và đổ lên tỏi để tỏi dậy mùi thơm. Thêm nước tương cá hấp và nước, khuấy đều để tạo thành nước sốt. Rưới đều nước sốt lên tôm và miến, đảm bảo miến được phủ đều gia vị. Khi nước trong nồi hấp sôi và bốc hơi, đặt đĩa tôm, bí đao và miến vào và hấp ở lửa lớn trong 8 đến 10 phút. Khi tôm chuyển sang màu đỏ hoàn toàn và cuộn tròn thành những viên đẹp mắt, tắt bếp và lấy tôm ra khỏi nồi hấp. Khi ăn, rắc thêm hành lá thái nhỏ. Nước dùng trong veo của món ăn hòa quyện vị ngọt của bí đao, vị tươi ngon của tôm và độ mềm mượt của bún. Chỉ một miếng thôi, hầu hết cái nóng mùa hè sẽ tan biến.

3 món hấp ngon miệng này làm cực dễ mà tốt cho tiêu hóa, lá lách và dạ dày, giúp bạn khỏe mạnh suốt mùa hè- Ảnh 9.

Khi những ngày hè ngày càng nóng bức, tại sao không chuẩn bị thêm nhiều món hấp cho gia đình bạn!? Chúng rất ngon, dễ tiêu hóa và giúp cả gia đình khỏe mạnh, thoải mái trong thời tiết nóng nực này. Hãy nhớ lưu lại 3 công thức này nếu bạn thích và thêm một chút mới lạ vào bữa ăn của gia đình nhé!

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