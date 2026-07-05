5 loại rau được 100 bác sĩ Nhật bình chọn nên ăn vào mùa hè

Trong một chương trình truyền hình về sức khỏe của Nhật Bản, 100 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa đã cùng bình chọn những loại rau được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng trong mùa hè. Điều thú vị là hầu hết đều là những loại rau rất quen thuộc với người Việt, giá thành rẻ và có mặt ở hầu hết các chợ dân sinh.

Ớt chuông đỏ: "Kho" vitamin C cho mùa nắng nóng

Không chỉ có màu sắc bắt mắt, ớt chuông đỏ còn nổi tiếng là một trong những loại rau chứa hàm lượng vitamin C rất cao.

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ miễn dịch và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do sinh ra khi cơ thể tiếp xúc với ánh nắng hoặc ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, ớt chuông đỏ còn cung cấp beta-carotene, vitamin A và nhiều hợp chất thực vật có lợi cho mắt cũng như làn da.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích chế biến ớt chuông bằng cách xào nhanh, nướng hoặc ăn sống trong salad để hạn chế thất thoát vitamin C do nhiệt.

Cà chua bi: Nhỏ nhưng giàu lycopene

So với nhiều giống cà chua thông thường, cà chua bi thường chứa hàm lượng lycopene cao hơn tính trên cùng trọng lượng.

Lycopene là sắc tố tạo nên màu đỏ của cà chua, đồng thời là một chất chống oxy hóa đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận có liên quan đến việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm stress oxy hóa.

Ngoài lycopene, cà chua bi còn cung cấp vitamin C, kali và chất xơ, giúp đa dạng hóa khẩu phần rau quả hằng ngày. Một điểm thú vị là lycopene hấp thu tốt hơn khi cà chua được nấu chín cùng một lượng nhỏ dầu thực vật như dầu ô liu hoặc dầu cải.

Tía tô: Loại rau gia vị giàu hợp chất thực vật

Không chỉ là rau thơm quen thuộc trong bữa cơm Việt, tía tô còn chứa nhiều hợp chất tạo mùi đặc trưng như perillaldehyde cùng các flavonoid và carotenoid.

Theo các chuyên gia, những hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm. Ngoài ra, tía tô còn cung cấp vitamin A, vitamin K và một số khoáng chất.

Vào mùa hè, tía tô thường được dùng ăn sống, nấu cháo hoặc kết hợp trong nhiều món cuốn, vừa tăng hương vị vừa giúp bữa ăn phong phú hơn.

Đậu nành non (Edamame): Nguồn protein thực vật chất lượng

Edamame là đậu nành được thu hoạch khi còn non. Khác với nhiều loại rau xanh, edamame nổi bật nhờ chứa lượng protein thực vật khá cao cùng chất xơ, vitamin nhóm B, folate, kali và magie.

Đây cũng là một trong số ít loại thực phẩm thực vật cung cấp tương đối đầy đủ các acid amin thiết yếu. Đối với những người ăn ít thịt hoặc muốn bổ sung thêm protein thực vật, edamame là lựa chọn đáng cân nhắc.

Đậu có thể luộc, hấp hoặc nấu cùng cơm, canh để tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn.

Rau đay: Món canh dân dã được đánh giá cao

Đứng đầu danh sách là rau đay – loại rau rất quen thuộc trong bữa cơm mùa hè của nhiều gia đình Việt. Rau đay chứa nhiều vitamin A, vitamin C, folate, kali và canxi. Đặc biệt, phần chất nhầy tự nhiên của rau cung cấp chất xơ hòa tan, có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, rau đay có hàm lượng nước cao nên rất phù hợp trong những ngày nắng nóng, giúp bữa ăn thanh mát và dễ tiêu hóa hơn.

Nhiều người thường kết hợp rau đay với mồng tơi, mướp hoặc cua đồng để tạo nên món canh vừa ngon miệng vừa bổ sung đa dạng dưỡng chất.

Có nên chỉ tập trung ăn 5 loại rau này?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không có loại rau nào có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Điều quan trọng nhất vẫn là đa dạng hóa thực phẩm, ăn đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein chất lượng và chất béo lành mạnh.

Mỗi loại rau đều có thế mạnh riêng. Rau đay giàu chất xơ hòa tan và khoáng chất. Cà chua cung cấp lycopene. Ớt chuông đỏ nổi bật về vitamin C. Tía tô chứa nhiều hợp chất thực vật tạo mùi thơm đặc trưng. Edamame bổ sung protein thực vật và vitamin nhóm B.

Kết hợp luân phiên các loại rau này trong thực đơn hằng tuần sẽ giúp bữa ăn cân bằng hơn, đồng thời góp phần tăng lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mà cơ thể cần trong những ngày hè nóng bức.

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