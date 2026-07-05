Nên ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô để tốt cho sức khỏe?
GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô có lợi hơn và đâu là lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trên thực tế, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng về thành phần dinh dưỡng, hương vị cũng như cách chế biến.
So sánh hạt sen tươi và hạt sen khô
Nhiều người cho rằng quá trình sấy khô khiến hạt sen mất đi phần lớn dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu được sấy đúng cách, hạt sen chủ yếu mất nước, trong khi nhiều dưỡng chất vẫn được giữ lại và trở nên cô đặc hơn. Ngoài dinh dưỡng, hai loại hạt sen này cũng có sự khác biệt về hương vị, cách chế biến và khả năng bảo quản.
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Hạt sen tươi
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Hạt sen khô
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Giá trị dinh dưỡng
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Chứa nhiều nước, có vị thanh mát, ngọt nhẹ; là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin nhóm B và một số enzyme tự nhiên.
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Do đã loại bỏ phần lớn nước nên protein, carbohydrate và khoáng chất như kali, magie, phốt pho thường cô đặc hơn tính trên cùng khối lượng.
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Tâm sen
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Nếu dùng cả phần tâm sen, có thể chứa các hợp chất tự nhiên hỗ trợ thư giãn và giấc ngủ.
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Thường đã được sơ chế, có thể còn hoặc không còn tâm sen tùy sản phẩm.
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Hương vị
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Giòn khi ăn sống; sau khi nấu chín mềm, bùi, ngọt thanh, thơm nhẹ tự nhiên.
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Sau khi hầm kỹ có độ bở, béo và hương thơm đậm hơn.
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Cách chế biến
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Có thể chế biến ngay, phù hợp để nấu chè, cháo hoặc các món ăn thanh mát.
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Cần ngâm nước trước khi nấu để hạt nở đều và mềm hơn; thường dùng trong món hầm, món tiềm, mứt sen hoặc làm nhân bánh.
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Bảo quản
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Dễ bị thâm, giảm chất lượng hoặc nấm mốc nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu; nên bảo quản ngăn đông nếu muốn dùng lâu.
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Bảo quản được lâu hơn, khoảng 6 - 12 tháng nếu để trong hộp kín, nơi khô ráo, thoáng mát.
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Tính tiện lợi
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Phù hợp khi muốn dùng ngay và ưu tiên độ tươi ngon.
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Tiện lợi để dự trữ và sử dụng quanh năm.
Ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô có lợi hơn?
Thực tế, không có loại nào vượt trội hoàn toàn. Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục đích sử dụng và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.
Nếu bạn muốn bổ sung thực phẩm tươi, giàu vitamin tự nhiên, chế biến nhanh và yêu thích hương vị thanh mát thì hạt sen tươi là lựa chọn phù hợp. Loại hạt này đặc biệt thích hợp cho các món chè, cháo hoặc các món ăn cần giữ được vị ngọt tự nhiên.
Trong khi đó, nếu ưu tiên khả năng bảo quản lâu, cần nguồn năng lượng và khoáng chất cô đặc hơn hoặc muốn chế biến các món hầm, món tiềm có hương vị đậm đà thì hạt sen khô sẽ là lựa chọn hợp lý.
Mẹo chọn hạt sen ngon
Để đảm bảo chất lượng, bạn nên lưu ý một số điểm sau: Với hạt sen tươi, nên chọn hạt còn nằm trong đài sen hoặc vừa tách vỏ, màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, hạt chắc và không có mùi lạ.
Với hạt sen khô, ưu tiên loại có kích thước đồng đều, màu trắng đục tự nhiên, không bị mốc hoặc có dấu hiệu ẩm.
Không nên chọn những sản phẩm có màu quá trắng bất thường vì có thể đã qua xử lý bằng hóa chất tẩy trắng.
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