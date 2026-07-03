Loại đồ uống giàu magie hỗ trợ giảm stress và tốt cho tim mạch
GĐXH - Bên cạnh thực phẩm, việc lựa chọn các loại đồ uống giàu magie là giải pháp đơn giản giúp bổ sung khoáng chất này, đồng thời hỗ trợ thư giãn tinh thần, cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng cường thể trạng.
Nước khoáng
Nước khoáng tự nhiên chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như magie, canxi, kali và natri ở dạng dễ hấp thu. Không chỉ giúp bù nước hiệu quả, loại đồ uống này còn góp phần bổ sung magie cho cơ thể một cách đơn giản và thuận tiện.
Một số loại nước khoáng có hàm lượng magie khá cao, phù hợp với những người muốn tăng cường khoáng chất hằng ngày. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc kết hợp cùng nước ép trái cây tươi để tạo hương vị hấp dẫn hơn.
Sữa đậu nành
Sữa đậu nành là thức uống thực vật giàu dinh dưỡng, nổi bật với hàm lượng protein cao cùng nhiều khoáng chất như magie, sắt và kali. Đây là lựa chọn phù hợp cho người ăn chay hoặc những ai muốn giảm tiêu thụ sữa động vật.
Ngoài tác dụng bổ sung magie, sữa đậu nành còn giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi lựa chọn sản phẩm đóng hộp, nên ưu tiên các loại ít đường hoặc không đường để tối ưu lợi ích cho sức khỏe.
Ca cao nóng
Ca cao nguyên chất là một trong những nguồn cung cấp magie tự nhiên dồi dào. Đồng thời, loại thức uống này còn chứa nhiều flavonoid - nhóm chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Một tách ca cao nóng vào buổi tối không chỉ giúp cơ thể được bổ sung magie mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng. Để tăng lợi ích sức khỏe, nên sử dụng bột ca cao nguyên chất thay vì các sản phẩm chứa nhiều đường.
Nước ép mận khô
Nước ép mận khô không chỉ cung cấp magie mà còn nổi tiếng với khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Loại đồ uống này thường được khuyến khích cho những người gặp tình trạng táo bón nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và các hợp chất tự nhiên có lợi cho đường ruột.
Bên cạnh đó, nước ép mận còn chứa vitamin C, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc kết hợp với các loại sinh tố trái cây để gia tăng giá trị dinh dưỡng.
Sinh tố xanh
Sinh tố xanh là sự kết hợp giữa rau lá xanh, trái cây và các loại hạt giàu dinh dưỡng. Những nguyên liệu như rau bina, cải xoăn hay bơ đều là nguồn magie tự nhiên rất tốt cho cơ thể.
Ngoài việc bổ sung magie, sinh tố xanh còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa phụ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.
Kefir
Kefir là thức uống sữa lên men giàu lợi khuẩn, protein và nhiều vi chất dinh dưỡng. Bên cạnh lượng magie tự nhiên, kefir còn chứa các chủng probiotic có lợi cho hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu dưỡng chất.
Việc bổ sung kefir thường xuyên có thể góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì hệ xương chắc khỏe. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc sử dụng kefir làm nguyên liệu cho các loại sinh tố dinh dưỡng.
Nước dừa
Nước dừa là thức uống giải khát tự nhiên giàu chất điện giải như kali, natri và magie. Những khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nước, ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim.
Nhờ khả năng bù nước hiệu quả, nước dừa đặc biệt phù hợp sau khi vận động hoặc trong những ngày thời tiết nóng bức. Uống nước dừa thường xuyên với lượng hợp lý có thể giúp cơ thể bổ sung magie và duy trì trạng thái khỏe mạnh.
Loại hoa nhiều người hái bỏ lại là ‘đặc sản’ ngày hè, vừa giòn ngọt vừa dễ chế biến thành nhiều món ngonĂn - 3 giờ trước
GĐXH – Loại hoa dân dã này có nhiều vào trong ngày hè. Với vị ngọt thanh, giòn nhẹ, chúng có thể chế biến được nhiều món ngon giàu dưỡng chất trong mâm cơm gia đình ngày hè.
Bật mí cách ăn bưởi da xanh tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóaĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Bưởi da xanh không chỉ hấp dẫn bởi vị ngọt thanh mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Để sử dụng loại trái cây này một cách hợp lý, bạn có thể tham khảo một số lưu ý dưới đây.
'Phú bà' Ngọc Loan đã làm gì khiến chị em thốt lên: Khéo tay đến mức này thì chịu!Ăn - 23 giờ trước
GĐXH - Giữa vô số món ăn đang gây sốt trên mạng xã hội, bánh ram ít bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày gần đây.
Phát hiện hợp chất mới có tiềm năng chống ung thư từ 1 loại gia vị quen thuộc ở Việt NamĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng cho nhiều món nướng vùng Tây Bắc, mắc khén còn đang thu hút sự quan tâm của giới khoa học nhờ những phát hiện mới về giá trị dược liệu. Mới đây, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã phân lập được một hợp chất hoàn toàn mới từ cây mắc khén và ghi nhận nhiều hoạt tính sinh học triển vọng, trong đó có khả năng tác động lên tế bào ung thư trong điều kiện nghiên cứu.
Top 6 món ăn giàu tinh bột giúp giảm cân hiệu quả tại nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn thực phẩm phù hợp và chế biến đúng cách sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích của tinh bột kháng đối với sức khỏe lâu dài.
Bí quyết làm nước gạo rang trị tiêu chảy đơn giản nhất tại nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nước gạo rang có vị ngọt tự nhiên, thanh mát và dễ uống. Được chế biến từ gạo nên nước gạo rang rất lành tính, không gây tác dụng phụ, ai cũng có thể uống được.
7 mâm cơm gia đình hóa giải lời nguyền "hôm nay ăn gì?"Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn đùa rằng việc vào bếp chưa bao giờ là thử thách lớn nhất đối với các bà nội trợ. Điều khiến họ đau đầu hơn cả chính là câu hỏi quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi ngày: "Hôm nay ăn gì?"
Tỏi bán đầy chợ nhưng có 4 loại 'tưởng ngon mà hóa ra phí tiền': biết sớm để tránh mua nhầmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tỏi là gia vị quen thuộc trong căn bếp người Việt, góp mặt trong hầu hết món ăn từ xào, kho đến làm nước chấm. Không chỉ giúp món ăn dậy mùi thơm hấp dẫn, tỏi còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ đề kháng, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên.
Phương Oanh gây bất ngờ, xuất hiện trở lại khoe hũ sấu ngâm mắm ớt đẹp mê, hội chị em lập tức mách bí quyết để món ăn ngon hơnĂn - 2 ngày trước
GDXH - Không chỉ ghi điểm với hình ảnh người mẹ đảm đang, chăm chút cho gia đình, diễn viên Phương Oanh còn khiến nhiều người thích thú bởi niềm đam mê bếp núc.
Đây mới là cách ngâm chanh gừng đường phèn mật ong tăng đề kháng, giảm hoĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bạn muốn tự tay làm một hũ chanh gừng mật ong đường phèn để trị ho và tăng sức đề kháng nhưng sợ bị đắng hay lên men? Khám phá ngay cách ngâm chuẩn vị, không bị nổi váng trong bài viết dưới đây để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tópĂn
GĐXH - Sau khi bóc vỏ, tỏi rất dễ bị oxy hóa, mốc hỏng hoặc giảm hàm lượng dưỡng chất nếu bảo quản sai cách. Vậy đâu là cách bảo quản tỏi bóc sẵn giúp giữ được độ tươi lâu và hạn chế thất thoát dinh dưỡng? Đọc bài viết sau.