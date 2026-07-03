Loại đồ uống giàu magie hỗ trợ giảm stress và tốt cho tim mạch

Nước khoáng

Nước khoáng tự nhiên chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như magie, canxi, kali và natri ở dạng dễ hấp thu. Không chỉ giúp bù nước hiệu quả, loại đồ uống này còn góp phần bổ sung magie cho cơ thể một cách đơn giản và thuận tiện.

Một số loại nước khoáng có hàm lượng magie khá cao, phù hợp với những người muốn tăng cường khoáng chất hằng ngày. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc kết hợp cùng nước ép trái cây tươi để tạo hương vị hấp dẫn hơn.

Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là thức uống thực vật giàu dinh dưỡng, nổi bật với hàm lượng protein cao cùng nhiều khoáng chất như magie, sắt và kali. Đây là lựa chọn phù hợp cho người ăn chay hoặc những ai muốn giảm tiêu thụ sữa động vật.

Sữa đậu nành là thức uống thực vật giàu dinh dưỡng, nổi bật với hàm lượng protein cao cùng nhiều khoáng chất như magie, sắt và kali.

Ngoài tác dụng bổ sung magie, sữa đậu nành còn giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi lựa chọn sản phẩm đóng hộp, nên ưu tiên các loại ít đường hoặc không đường để tối ưu lợi ích cho sức khỏe.

Ca cao nóng

Ca cao nguyên chất là một trong những nguồn cung cấp magie tự nhiên dồi dào. Đồng thời, loại thức uống này còn chứa nhiều flavonoid - nhóm chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Một tách ca cao nóng vào buổi tối không chỉ giúp cơ thể được bổ sung magie mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu sau một ngày làm việc căng thẳng. Để tăng lợi ích sức khỏe, nên sử dụng bột ca cao nguyên chất thay vì các sản phẩm chứa nhiều đường.

Nước ép mận khô

Nước ép mận khô không chỉ cung cấp magie mà còn nổi tiếng với khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Loại đồ uống này thường được khuyến khích cho những người gặp tình trạng táo bón nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và các hợp chất tự nhiên có lợi cho đường ruột.

Nước ép mận khô không chỉ cung cấp magie mà còn nổi tiếng với khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, nước ép mận còn chứa vitamin C, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc kết hợp với các loại sinh tố trái cây để gia tăng giá trị dinh dưỡng.

Sinh tố xanh

Sinh tố xanh là sự kết hợp giữa rau lá xanh, trái cây và các loại hạt giàu dinh dưỡng. Những nguyên liệu như rau bina, cải xoăn hay bơ đều là nguồn magie tự nhiên rất tốt cho cơ thể.

Ngoài việc bổ sung magie, sinh tố xanh còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa phụ, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.

Kefir

Kefir là thức uống sữa lên men giàu lợi khuẩn, protein và nhiều vi chất dinh dưỡng. Bên cạnh lượng magie tự nhiên, kefir còn chứa các chủng probiotic có lợi cho hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu dưỡng chất.

Bạn có thể uống trực tiếp hoặc sử dụng kefir làm nguyên liệu cho các loại sinh tố dinh dưỡng.

Việc bổ sung kefir thường xuyên có thể góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì hệ xương chắc khỏe. Bạn có thể uống trực tiếp hoặc sử dụng kefir làm nguyên liệu cho các loại sinh tố dinh dưỡng.

Nước dừa

Nước dừa là thức uống giải khát tự nhiên giàu chất điện giải như kali, natri và magie. Những khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nước, ổn định huyết áp và hỗ trợ hoạt động của tim.

Nhờ khả năng bù nước hiệu quả, nước dừa đặc biệt phù hợp sau khi vận động hoặc trong những ngày thời tiết nóng bức. Uống nước dừa thường xuyên với lượng hợp lý có thể giúp cơ thể bổ sung magie và duy trì trạng thái khỏe mạnh.