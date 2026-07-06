10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 năm
GĐXH - Đặng Thanh Nhàn có lẽ là cái tên gây ấn tượng nhiều trong cộng đồng chị em Yêu bếp. Bởi những mâm cơm mà chị chia sẻ luôn gây ấn tượng bởi chỉ có 3 món chính.
"Có lẽ tôi không phải người phụ nữ giỏi nấu ăn hay khéo léo trong bày biện. Nhưng suốt gần 13 năm hôn nhân, gia đình tôi vẫn luôn giữ được sự ấm êm và hạnh phúc theo cách rất riêng: đó là những bữa cơm nhà". Chị Nhàn tâm sự.
"Giữa nhịp sống bận rộn, cả gia đình tôi luôn cố gắng duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau mỗi ngày. Dù đi làm, đi học về trong trạng thái mệt mỏi, chúng tôi vẫn xem bữa cơm tối là khoảng thời gian quan trọng nhất để kết nối.
Chồng tôi thường đi làm xa, nhưng khi có mặt ở nhà, anh cũng sẵn sàng vào bếp. Có những hôm anh về sớm, anh lại là người nấu chính. Với gia đình tôi, việc bếp núc không phải là trách nhiệm của riêng ai.
Cuối tuần, cả nhà cùng nhau vào bếp: người nấu ăn, người nhặt rau, người dọn dẹp. Con lớn chơi cùng em nhỏ. Những việc tưởng như rất bình thường ấy lại tạo nên không khí ấm áp cho ngôi nhà.
Khi mâm cơm được dọn ra, cả gia đình cùng ngồi lại bên nhau. Không điện thoại, không công việc, chỉ còn những câu chuyện đời thường: chuyện học hành của con, công việc của bố mẹ, hay đôi khi là tiếng cười vang lên từ những câu nói ngây ngô của con trẻ.
Tôi tin rằng, hạnh phúc gia đình không tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ những điều nhỏ bé mỗi ngày: cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp và cùng ngồi lại bên một bữa cơm giản dị.
Những món ăn trên mâm cơm có thể không cầu kỳ hay sang trọng, nhưng vì được nấu bằng sự yêu thương nên luôn mang một hương vị đặc biệt – hương vị của sự quan tâm, sẻ chia và bình yên.
Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao. Hạnh phúc đơn giản là sau một ngày dài, được trở về nhà, thấy bếp sáng đèn, nghe tiếng người thân trò chuyện và cùng nhau ăn một bữa cơm nóng hổi.
Bởi sau tất cả, “nhà” không chỉ là nơi để ở, mà là nơi có những người luôn chờ đợi và yêu thương ta vô điều kiện. Và bữa cơm gia đình chính là sợi dây gắn kết tất cả những điều đó lại với nhau.
“Một ngôi nhà hạnh phúc không cần quá lớn, chỉ cần luôn có một mâm cơm ấm và những người thân ngồi cạnh nhau”.
Dưới đây là mâm cơm gia đình 3 món - nơi gắn kết thành viên gia đình.
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
Mâm cơm gia đình 8:
Mâm cơm gia đình 9:
Mâm cơm gia đình 10:
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