Đừng bỏ qua tôm đồng vào mùa ngon nhất, cách ăn vừa bổ dưỡng vừa an toàn cho người dễ bị dị ứng

Giá trị dinh dưỡng của tôm đồng

Tôm đồng sinh sống ở ao, hồ, sông, suối và thường vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) là lúc tôm sinh sôi mạnh nhất. Mùa nước nổi, tôm đồng tự nhiên rất rộ, thường được mọi người đánh bắt nhiều ở các vùng ao, hồ, sông ngòi… Tôm khi đó có chất lượng thịt ngon, ngọt và vỏ mềm nhất.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), dinh dưỡng của tôm đồng không khác tôm biển. Cả hai loại đều cung cấp lượng protein tốt cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Điểm khác biệt là tôm đồng có ít thịt hơn, nhưng mềm, vị ngọt đậm hơn.

Tôm đồng nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh HM

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng, trong 100gram tôm đồng có khoảng 18,4 g protein, 1,8 g chất béo và tới 1.120 mg canxi. Ngoài ra còn có sắt, magie, photpho, kali, vitamin nhóm B và omega-3.

Nhờ hàm lượng các dưỡng chất cao, nhất là canxi nên tôm đồng được nhiều người lựa chọn để bổ sung cho mọi người.

Theo y học cổ truyền, tôm đồng có vị ngọt, tính ôn, được dùng để bổ thận, lợi sữa và hỗ trợ một số chứng bệnh theo quan niệm Đông y.

Video: Tôm đồng vào mùa ngon nhất và những lưu ý khi chọn và chế biến (Hà My)

Cách chọn và chế biến để có món ngon với tôm đồng

Chị Nguyễn Thị Hương – một người bán tôm đồng cho hay, muốn món ăn ngon, việc đầu tiên cần là chọn được tôm tươi. Khi chọn tôm đồng nên chọn những con còn sống, vỏ sáng, thân săn chắc và không có mùi lạ.

Mua về, cần rửa sạch tôm đồng nhiều lần để loại bỏ bùn đất, cắt bớt râu và phần đầu nhọn trước khi chế biến. Mọi người có thể vắt chút chanh tươi vào tôm đồng sẽ giúp cho râu của tôm rụng nhiều hơn.

Điều đặc biệt là, tôm đồng là nguyên liệu được dùng trong nhiều món ăn và không kén cách nấu. Vào ngày hè nóng bức, chỉ cần kết hợp tôm đồng với món rau như bầu, mướp, mồng tơi… là có món canh thơm ngon, ngọt mát.

Nhiều gia đình còn giã nhuyễn tôm để nấu canh hay làm chả tôm, vừa đổi vị vừa tận dụng được hết phần thịt. Nếu thích món đậm đà hơn, có thể làm rôm rang, rim mặn ngọt…

Ăn đúng cách để phát huy giá trị dinh dưỡng

Chuyên gia cho biết, dù tôm đồng bổ dưỡng nhưng cần ăn đúng cách để phát huy giá trị. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, những loại động vật giáp xác như tôm, cua… có nguy cơ cao gây dị ứng hơn với những nhóm thực phẩm khác. Với những người có cơ địa nhạy cảm dễ phản ứng dị ứng vì một số protein và axit amin trong tôm.

Bởi vậy, những người ít ăn tôm hoặc lần đầu sử dụng khi bắt đầu ăn cần ăn lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể. Ngoài ra, cần tránh ăn tôm tái, tôm sống vì nguy cơ nhiễm vi sinh vật, ký sinh trùng cao.

Dù là tôm đồng hay tôm biển, cũng chỉ nên sử dụng với lượng hợp lý và kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm khác để bữa ăn cân đối hơn.

5 món canh cua thanh mát, ngọt nước, giải nhiệt ngày hè, ăn đến đâu hết cơm đến đó GĐXH – Cua đồng là nguyên liệu dân dã nhưng giàu canxi, protein và nhiều khoáng chất. Chỉ cần kết hợp với những loại rau, củ quen thuộc là đã có những bát canh cua thơm ngọt tự nhiên, rất thích hợp cho bữa cơm ngày hè.