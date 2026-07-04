Những vị trí cấm kỵ tuyệt đối không nên trồng cây khế
GĐXH - Việc trồng cây sai vị trí không những không mang lại may mắn mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực. Cần tuyệt đối tránh các vị trí sau.
Vị trí cấm kỵ tuyệt đối không nên trồng cây khế
Chính giữa cửa chính: Đây là đại kỵ trong phong thủy. Theo phong thủy Á Đông, cửa chính là nơi đón khí vào nhà, trồng cây lớn ngay giữa lối đi sẽ cản trở dòng chảy của vượng khí, tạo ra sự tù đọng, bế tắc, có thể ảnh hưởng xấu đến tài vận và sức khỏe.
Bên phải cửa chính (nhìn từ trong ra): Theo quan niệm "Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ", bên trái (Thanh Long) nên cao hơn, thoáng đãng hơn, trong khi bên phải (Bạch Hổ) cần tĩnh và thấp hơn.
Trồng cây cao lớn ở phía Bạch Hổ có thể gây mất cân bằng năng lượng, dễ dẫn đến những chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đình.
Trong nhà hoặc nơi thiếu ánh sáng: Cây khế là cây ưa sáng. Vì thế trồng trong nhà hoặc ở góc khuất, thiếu ánh sáng sẽ khiến cây còi cọc, héo úa. Một cây thiếu sức sống có thể sẽ mang năng lượng không tốt cho phong thủy.
Hướng Tây hoặc Tây Bắc: Hai hướng này thuộc hành Kim. Mà Kim khắc Mộc, nên trồng cây khế ở đây có thể sẽ khiến năng lượng của cây không được sinh sôi nảy nở, không phát huy được tác dụng phong thủy, thậm chí còn có thể gây ra những điều không may mắn cho gia chủ.
Cây khế hợp với gia chủ mệnh nào, tuổi nào?
Phong thủy Á Đông cho biết, việc lựa chọn cây phong thủy hợp mệnh là một yếu tố rất quan trọng để tối ưu hóa nguồn năng lượng tốt. Dựa trên thuyết Ngũ Hành, chúng ta có thể xác định được những mệnh và tuổi nào phù hợp nhất để trồng cây khế.
Bản thân cây khế thuộc hành Mộc, vì vậy nó tương hợp một cách tự nhiên với những gia chủ mang mệnh Mộc và mệnh Hỏa.
Gia chủ mệnh Mộc: Trồng cây khế (hành Mộc) sẽ tạo ra mối quan hệ tương hợp "Lưỡng Mộc thành Lâm". Điều này có nghĩa là năng lượng Mộc được nhân đôi, giúp gia chủ mệnh Mộc thêm vững chãi, kiên định, phát triển sự nghiệp và có quý nhân phù trợ. Cây cối sẽ giúp họ cảm thấy thư thái, cân bằng và tràn đầy sinh lực.
Gia chủ mệnh Hỏa: Theo nguyên lý Ngũ Hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa. Cây cối (Mộc) là nguồn nhiên liệu để ngọn lửa (Hỏa) bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Vì vậy, người mệnh Hỏa trồng cây khế sẽ giống như được tiếp thêm năng lượng, giúp đường công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Năng lượng Mộc của cây cũng giúp trung hòa bớt tính nóng nảy, bộc trực của người mệnh Hỏa.
Ngược lại, gia chủ mệnh Thổ nên cân nhắc kỹ trước khi trồng cây khế trong nhà. Bởi vì Mộc khắc Thổ, cây cối sẽ hút chất dinh dưỡng từ đất, làm cho đất đai suy kiệt.
Điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tài vận và sự ổn định của người mệnh Thổ. Nếu vẫn muốn trồng, nên chọn chậu cây nhỏ và đặt ở vị trí xa khu vực sinh hoạt chính.
Cách chăm sóc cây khế để phát huy tối đa vượng khí
Một cây khế khỏe mạnh, xanh tốt, sai trĩu quả mới có thể mang lại nguồn năng lượng phong thủy dồi dào nhất.
Vì vậy, bạn nên đảm bảo cây được trồng ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời, ít nhất 6 tiếng mỗi ngày. Đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng gây thối rễ. Tưới nước đều đặn nhưng không quá nhiều, chỉ tưới khi bề mặt đất đã khô.
Đặc biệt, việc cắt tỉa cành lá rất quan trọng. Thường xuyên loại bỏ những cành khô, lá úa, cành mọc um tùm che khuất ánh sáng.
Việc này không chỉ giúp cây phát triển tốt hơn mà còn đảm bảo dòng khí lưu thông quanh nhà được thông thoáng, không bị tù đọng. Một cây khế có dáng đẹp, gọn gàng sẽ mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn là một cây mọc um tùm, cản trở lối đi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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