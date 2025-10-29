Mới nhất
Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy

Thứ tư, 10:04 29/10/2025 | Gia đình
GĐXH - Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là thái độ của người con trai, không giận dữ, không tranh chấp, mà chỉ cúi đầu mong người hàng xóm nhận món quà thừa kế này.

Câu chuyện một cụ bà 80 tuổi để lại toàn bộ tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng cho người hàng xóm thừa kế, chứ không phải cho con trai ruột đã khiến dân làng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) xôn xao.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là thái độ của người con trai, không giận dữ, không tranh chấp, mà chỉ cúi đầu cảm ơn "người dưng" đã chăm sóc mẹ mình trong những năm cuối đời.

Khi người mẹ già "nghỉ hưu" khỏi những năm tháng cô đơn

Cụ bà Trương, 80 tuổi, là một người phụ nữ tảo tần, một mình nuôi nấng con trai duy nhất, anh Long, trưởng thành và thành đạt.

Anh Long là niềm tự hào của mẹ: học giỏi, được du học nước ngoài, rồi định cư tại đó cùng vợ con.

Căn nhà khang trang anh xây cho mẹ là món quà hiếu thảo, nhưng trong chính ngôi nhà ấy, bà Trương lại sống những tháng ngày "nghỉ hưu trong cô đơn".

Dù con trai gửi tiền đều đặn và gọi điện hỏi thăm, nhưng nỗi trống trải trong lòng người mẹ già vẫn không gì khỏa lấp được.

Bà thường nhìn sang nhà hàng xóm, nơi có gia đình anh Dương sống đùm bọc, chan hòa.

Anh Dương không giàu có, không thành đạt như con trai bà, nhưng lại hiếu thuận, chăm sóc cha mẹ từng bữa cơm, giấc ngủ. Trong lòng bà Trương dấy lên một cảm xúc lạ, vừa ngưỡng mộ, vừa thầm ghen tỵ.

Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy - Ảnh 1.

Bà nói rõ với con trai muốn để lại 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) cho anh Dương, người đã chăm sóc bà suốt thời gian bệnh tật. Ảnh minh họa

Cứu giúp giữa đêm và tình hàng xóm ấm áp

Một đêm nọ, trên đường từ đồng về, anh Dương nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bà Trương. Anh lập tức chạy sang và phát hiện bà ngã quỵ trên sàn, không thể cử động.

Nhờ anh hô hoán kịp thời, bà được đưa đi cấp cứu và chẩn đoán bị đột quỵ nặng.

Từ ngày đó, anh Dương gần như thay con trai bà trở thành "người thân" duy nhất ở bên cụ.

Ban đầu, bà Trương nhất quyết từ chối, nói rằng sẽ trả công xứng đáng, nhưng anh chỉ đáp: "Cháu coi bà như người nhà, không phải vì tiền".

Những ngày sau đó, ngoài lúc ra đồng, anh Dương đều túc trực chăm sóc cụ bà, đút cháo, xoa bóp tay chân, thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Cha mẹ anh cũng nấu phần ăn gửi vào viện cho bà Trương.

Tình cảm giản dị ấy đã giúp bà sống những ngày cuối đời ấm áp, không còn cô độc như trước.

Di chúc "người dưng thừa kế" khiến cả làng xôn xao

Khi bệnh tình chuyển nặng, bác sĩ thông báo bà Trương nên chuẩn bị tâm lý. Lúc này, anh Dương mới gọi điện cho anh Long trở về.

Cuộc gặp gỡ của hai mẹ con sau bao năm xa cách khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Bà Trương khóc nức nở: "Mẹ không trách con. Mẹ biết con bận, nhưng mẹ đã già rồi, điều mẹ cần không phải tiền, mà là hơi người".

Bà cũng nói rõ với con trai muốn để lại 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng) cho anh Dương, người đã chăm sóc bà suốt thời gian bệnh tật.

Anh Long sững sờ, nhưng rồi lặng người và nắm tay mẹ: "Con cảm ơn mẹ vì đã dạy con bài học muộn màng. Cảm ơn anh Dương vì đã chăm sóc mẹ con. Mong anh nhận món quà này như một sự biết ơn chân thành."

Khi tài sản không bằng tấm lòng

Sau khi bà Trương qua đời, có người dị nghị rằng "người hàng xóm lừa cụ bà lú lẫn", nhưng chính anh Long đã đứng ra thanh minh: "Mẹ tôi có thêm một người con trai như anh Dương, tôi chỉ thấy biết ơn. Nếu có thể, tôi cũng muốn làm được như anh ấy".

Câu chuyện về "người dưng được thừa kế" khiến nhiều người suy ngẫm. Trong cuộc sống hiện đại, con cái có thể chu cấp đầy đủ cho cha mẹ, nhưng nếu thiếu sự quan tâm, chia sẻ, thì vật chất cũng trở nên lạnh lẽo.

Sự thấu hiểu, lòng nhân hậu và tình cảm chân thành của "người dưng" đôi khi lại mang đến cho người già cảm giác bình yên mà tiền bạc không thể mua nổi.

Nỗi đau của cụ ông 86 tuổi bị con đuổi ra khỏi nhà giữa trời giá rét sau khi sang tên tài sản cho cháu trai thừa kếNỗi đau của cụ ông 86 tuổi bị con đuổi ra khỏi nhà giữa trời giá rét sau khi sang tên tài sản cho cháu trai thừa kế

GĐXH - Từ câu chuyện của ông, nhiều người giật mình nhận ra khi nói đến chuyện thừa kế, tình thân đôi khi cũng trở nên mong manh đến lạnh lẽo.

Theo Toutiao

Như Ca (t/h)
