30 năm không hỏi han, ngày cha mất đến đòi thừa kế: Tòa chia tài sản theo cách ít ai ngờ
GĐXH - Câu chuyện tranh chấp thừa kế không chỉ gây chú ý vì con số 7 tỷ đồng, mà còn khiến nhiều người phải suy nghĩ về ranh giới giữa "quyền" và "nghĩa vụ" trong gia đình.
Một vụ tranh chấp tài sản tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý khi tòa án đưa ra phán quyết chia di sản theo tỷ lệ 80–20. Điều đáng nói, người con trai ruột dù là hàng thừa kế thứ nhất cũng chỉ được hưởng phần nhỏ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Tranh chấp thừa kế khi cha qua đời không để lại di chúc
Người đàn ông họ Quách qua đời năm 2019 sau thời gian dài mắc bệnh nặng, để lại khối tài sản khoảng 2 triệu NDT (tương đương 7 tỷ đồng).
Tuy nhiên, do không lập di chúc, quyền thừa kế trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa người vợ sau và con trai riêng.
Trước đó, ông Quách từng kết hôn và có một con trai tên Tiểu Huy. Sau khi ly hôn, quyền nuôi con thuộc về người mẹ.
Từ đó về sau, hai cha con gần như cắt đứt liên lạc. Trong suốt nhiều năm, ông không chu cấp cũng không thăm hỏi con.
Mọi chi phí sinh hoạt, học hành và chữa bệnh của Tiểu Huy đều do mẹ anh tự xoay xở.
Người con đòi quyền thừa kế, cho rằng bản thân chịu nhiều thiệt thòi
Sau khi biết tin cha qua đời, Tiểu Huy đã nộp đơn yêu cầu được chia thừa kế.
Anh cho rằng việc cha không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng suốt hàng chục năm đã khiến mẹ con anh gặp nhiều khó khăn.
Theo lập luận của Tiểu Huy, việc người vợ sau muốn nhận toàn bộ tài sản là không công bằng, bởi anh vẫn là con ruột và thuộc diện thừa kế hợp pháp.
Tuy nhiên, phía người vợ sau, bà Tần, lại đưa ra quan điểm trái ngược. Bà cho biết trong những năm cuối đời, chính bà là người kề cận chăm sóc ông Quách khi ông lâm bệnh, trong khi người con trai không hề hỏi han hay hỗ trợ.
Tòa án phân tích quyền thừa kế dựa trên cả pháp lý và nghĩa vụ
Khi xem xét vụ việc, tòa án nhân dân quận Phụng Hiền nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng: con cái không mất quyền thừa kế chỉ vì thiếu liên lạc với cha mẹ.
Tuy nhiên, mức hưởng thừa kế có thể bị điều chỉnh nếu người đó không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng.
Trong trường hợp này, Tiểu Huy không có bất kỳ đóng góp nào về tài chính hay tinh thần cho cha khi ông còn sống. Đây là yếu tố khiến quyền thừa kế của anh bị giảm đáng kể.
Ngược lại, bà Tần được xác định là người trực tiếp chăm sóc, đồng hành và lo hậu sự cho ông Quách. Điều này được xem là đóng góp thực tế, có giá trị khi phân chia thừa kế.
Phán quyết thừa kế 80–20 gây chú ý dư luận
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, tòa án đưa ra quyết định cuối cùng: bà Tần được hưởng 80% tài sản, trong khi Tiểu Huy nhận 20%.
Dù vậy, tòa cũng xem xét hoàn cảnh đặc biệt việc người cha không chu cấp, không làm tròn trách nhiệm trong quá khứ đã góp phần khiến mối quan hệ cha con rạn nứt. Vì lý do này, Tiểu Huy không bị tước hoàn toàn quyền thừa kế.
Phán quyết được đánh giá là sự dung hòa giữa yếu tố pháp lý và đạo lý, khi vừa đảm bảo quyền lợi cơ bản, vừa phản ánh trách nhiệm thực tế của mỗi bên.
Bài học từ câu chuyện thừa kế: Đừng xem nhẹ vai trò của di chúc
Từ câu chuyện này, các chuyên gia pháp lý khuyến nghị rằng việc lập di chúc là điều cần thiết, đặc biệt trong những gia đình có quan hệ phức tạp như ly hôn, tái hôn hoặc có con riêng.
Một bản di chúc rõ ràng không chỉ giúp người sở hữu tài sản thể hiện ý nguyện cá nhân, mà còn hạn chế tối đa tranh chấp thừa kế sau khi qua đời.
Bên cạnh đó, vụ việc cũng cho thấy một thực tế: trong các vấn đề thừa kế, quyền lợi luôn đi kèm với nghĩa vụ.
Sự gắn bó, quan tâm và trách nhiệm trong gia đình đôi khi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách tài sản được phân chia.
Cuối cùng, hơn cả câu chuyện 7 tỷ đồng, đây là lời nhắc rằng nếu các mối quan hệ không được duy trì bằng sự quan tâm và trách nhiệm, thì khi mọi chuyện khép lại, phán quyết có thể chỉ còn dựa trên những gì luật pháp có thể đo đếm.
Theo Toutiao
