4/9 vụ cháy bắt nguồn từ sai lầm 'chết người' này khi dùng nồi chiên không dầu

Ngôi sao dẫn tin từ Richard Booth, Trưởng trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Nottinghamshire (Anh) thông tin trên Wales, chỉ trong vòng 10 tháng, đơn vị của ông đã trực tiếp xử lý 9 vụ cháy liên quan đến nồi chiên không dầu. Đáng chú ý, gần một nửa số vụ việc bắt nguồn từ một thói quen rất phổ biến: đặt nồi chiên lên mặt bếp nấu.

“4 trong số các cuộc gọi mà chúng tôi nhận được là do nồi chiên được đặt trên bếp và bếp đã bị bật lên, vô tình hoặc có chủ ý”, ông cho biết. Khi hai nguồn nhiệt cùng hoạt động, nhiệt độ tăng đột ngột có thể vượt ngưỡng an toàn, khiến đám cháy bùng phát nhanh và khó kiểm soát.

Không chỉ vậy, chuyên gia này cũng chỉ ra hàng loạt sai lầm tưởng chừng nhỏ nhưng lại âm thầm tích tụ rủi ro trong quá trình sử dụng nồi chiên không dầu.

Một trong những lỗi phổ biến là đặt thiết bị ngay dưới tủ bếp hoặc sát tường. Nồi chiên hoạt động dựa trên cơ chế luồng khí nóng lưu thông mạnh, vì vậy nếu không có không gian thoát nhiệt, nhiệt lượng sẽ tích tụ và làm nóng các vật xung quanh, đặc biệt là các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa. Theo khuyến cáo, người dùng nên đặt nồi ở nơi thoáng, cách tường và tủ ít nhất vài chục centimet để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, việc “lười” vệ sinh cũng là nguyên nhân không thể xem nhẹ. Lỗ thoát khí, mâm nhiệt hay khay chiên nếu tích tụ dầu mỡ và vụn thực phẩm lâu ngày sẽ trở thành “mồi lửa” khi gặp nhiệt độ cao. Trong thực tế, nhiều vụ cháy xảy ra không phải do lỗi kỹ thuật mà xuất phát từ việc thiết bị bị bẩn, tắc nghẽn, khiến nhiệt không thoát ra được như thiết kế ban đầu.

Một thói quen khác đang được nhiều người ưa chuộng là sử dụng giấy nến để chống dính. Tuy nhiên, nếu đặt lượng thực phẩm quá ít hoặc giấy không được cố định, luồng khí nóng có thể thổi giấy bay lên, chạm vào thanh nhiệt và bắt lửa. Tương tự, việc nhồi quá nhiều thực phẩm vào nồi cũng khiến khí nóng không lưu thông, dẫn đến tình trạng quá nhiệt và tăng nguy cơ cháy.

Nguy hiểm hơn, không ít người vô tình để quên túi nilon, bao bì thực phẩm hoặc các vật dễ cháy trong khay trước khi bật máy. Khi gặp nhiệt độ cao, những vật này có thể bén lửa chỉ trong vài giây, tạo ra tình huống khẩn cấp mà người dùng không kịp trở tay.

Dù đưa ra nhiều cảnh báo, ông Richard Booth nhấn mạnh rằng nồi chiên không dầu vẫn là thiết bị an toàn nếu được sử dụng đúng cách và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều quan trọng là người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra thiết bị trước khi vận hành, đảm bảo dây điện, phích cắm không hư hỏng, và vệ sinh định kỳ để loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn.

Trong trường hợp nồi chiên bốc khói hoặc cháy, phản ứng đúng cách có thể quyết định mức độ thiệt hại. Người dùng cần lập tức ngắt nguồn điện bằng cách rút phích cắm hoặc tắt cầu dao khu vực bếp. Tuyệt đối không dùng nước để dập lửa vì cháy liên quan đến điện và dầu mỡ có thể gây bỏng hoặc giật điện nghiêm trọng. Thay vào đó, nên sử dụng chăn dập lửa hoặc bình chữa cháy chuyên dụng. Nếu đám cháy lan rộng, cần nhanh chóng di tản, tri hô và gọi lực lượng cứu hỏa qua số 114.

Trong bối cảnh thiết bị gia dụng ngày càng hiện đại và phổ biến, những cảnh báo như trên không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là “lá chắn” giúp mỗi gia đình tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen cũng có thể ngăn chặn một tai nạn lớn.

