Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Vì sao chế độ ăn quyết định khả năng kiểm soát huyết áp?

Huyết áp cao không chỉ do tuổi tác mà còn do thói quen ăn uống và căng thẳng. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, việc điều chỉnh khẩu phần ăn là giải pháp bền vững và hiệu quả để hạ huyết áp. Nhiều người cần thuốc để kiểm soát tình trạng này, nhưng thay đổi chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, chế độ ăn lành mạnh như DASH – giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đạm nạc và ít muối… có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp và biến chứng tim mạch.

Trong những ngày hè, mọi người cần ưu tiên các món ăn thanh mát, giúp lưu thông khí huyết, tránh tích tụ nhiệt do ăn nhiều dầu mỡ. Dưới đây là một số món ăn thơm ngon, dễ làm tại nhà để người tuổi trung niên kiểm soát huyết áp tốt nên tham khảo.

Món ăn thơm ngon dễ làm hạ huyết áp cao cho người tuổi trung niên

Cá hồi và cải bó xôi

Cá hồi là nguồn giàu omega-3 (DHA, EPA) giúp thư giãn các cơ của thành mạch máu, cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp tâm thu. Kết hợp với cải bó xôi giàu kali và nitrat tự nhiên giúp đào thải natri dư thừa, ổn định huyết áp hiệu quả. Một bữa ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng kết hợp giữa cá hồi, cải bó xôi và tỏi là lựa chọn lý tưởng cho người cao huyết áp.

Cá hồi tốt cho người tuổi trung niên bị cao huyết áp

Cách dùng: Ăn 2–3 bữa/tuần, mỗi bữa khoảng 120–150g cá hồi áp chảo với dầu oliu, hạn chế muối.

Cải bó xôi xào tỏi

Đơn giản, mọi người chỉ cần ăn món cải bó xôi xào tỏi bằng dầu ô liu, tránh thêm muối, có thể nêm bằng nước cốt chanh và tiêu đen để tăng hương vị mà vẫn lành mạnh. Món ăn này không chỉ giúp hạ huyết áp tự nhiên mà còn hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch và phù hợp.

Cải bó xôi xào tỏi làm đơn giản, tốt cho người tuổi trung niên.

Củ cải đường

Củ cải đường chứa nitrat, khi vào cơ thể chuyển đổi thành oxit nitric giúp hạ huyết áp.

Cách dùng: Nước ép củ cải đường hoặc dùng hấp, luộc… có thể hỗ trợ giảm đáng kể huyết áp tâm thu, chỉ số huyết áp liên quan chặt chẽ nhất với nguy cơ mắc bệnh tim. Mỗi cốc nước ép củ cải đường cung cấp khoảng 442mg kali, hỗ trợ cân bằng điện giải.

Bí đao nấu canh thịt vịt giải nhiệt, hạ huyết áp

Bí đao có tác dụng lợi tiểu, giảm tích nước, hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên. Món ăn này phù hợp với người tuổi trung niên, tâm phiền khó ngủ trong những ngày hè.

Nguyên liệu: 200g bí đao; 100g thịt vịt; Gừng, hành lá; Gia vị nhạt

Cách làm: Thịt vịt rửa sạch với gừng để khử mùi, luộc sơ 2–3 phút, đổ nước đầu để canh được trong và không có mùi hôi.

Cho thịt vào nồi, thêm nước, đun sôi trong lửa nhỏ khoảng 15 phút. Sau đó, bạn cho thêm bí đao đã được làm sạch, cắt miếng vừa ăn vào nấu khoảng 5 – 7 phút là được. Lưu ý khi nấu, mọi người hạn chế muối, ưu tiên vị ngọt tự nhiên từ thịt để tốt cho người cao huyết áp.

Rau đay nấu canh cua

Món canh quen thuộc mùa hè rau đay nấu canh cua giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, hỗ trợ người cao huyết áp kèm táo bón.

Nguyên liệu: Rau đay 100g, mướp hương 60g, thịt cua 100g, gia vị vừa đủ nấu canh ăn.

Cách làm:

Bước 1 đem lọc cua: Hòa cua với nước, lọc lấy nước, đun sôi, khuấy nhẹ để gạch cua nổi lên. Khi cua nổi thành mảng, cho mướp và sau đó là rau đay, đảo nhẹ. Mọi người không đảo mạnh tay khi cua đang đóng tảng, nêm gia vị nhạt và ăn nóng để giữ vị ngọt tự nhiên.

Cà tím om đậu tốt cho mạch máu

Cá tím là thực phẩm chứa nhiều chất xơ và kali giúp cải thiện lưu thông máu, đồng thời hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Do đó, cà tim om đậu là một trong những món ăn không thể thiếu trong thực đơn của người huyết áp cao.

Cà tím om đậu là món dân dã nhưng lại rất phù hợp cho người trung niên nhờ hàm lượng chất xơ và kali cao, giúp ổn định huyết áp và cải thiện lưu thông máu

Nguyên liệu: 2 quả cà tím, 2 bìa đậu phụ, 1 quả cà chua, 2 tép tỏi, thìa dầu ô liu, hành lá, tiêu

Cách làm:

Cà tím cắt miếng vừa ăn, ngâm nước muối loãng 10 phút để giảm thâm và bớt nhựa. Đậu phụ cắt miếng vuông, đem rán qua cho vàng đều 2 mặt để vừa thơm và không bị nát khi om.

Phi thơm tỏi, cho cà chua vào xào tạo màu rồi cho cà tím vào đảo. Đổ thêm chút nước, om cà với lửa nhỏ khoảng 7–10 phút đến khi mềm, cho đậu vào đảo nhẹ. Nêm nhạt, rắc hành lá và tiêu.

