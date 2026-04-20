Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Thứ hai, 14:26 20/04/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH – Không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, nhiều người trung niên có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp cao nhờ điều chỉnh chế độ ăn hằng ngày. Dưới đây, mọi người có thể tham khảo những món siêu dễ làm tại nhà.

Vì sao chế độ ăn quyết định khả năng kiểm soát huyết áp?

Huyết áp cao không chỉ do tuổi tác mà còn do thói quen ăn uống và căng thẳng. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia, việc điều chỉnh khẩu phần ăn là giải pháp bền vững và hiệu quả để hạ huyết áp. Nhiều người cần thuốc để kiểm soát tình trạng này, nhưng thay đổi chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, chế độ ăn lành mạnh như DASH – giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đạm nạc và ít muối… có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp và biến chứng tim mạch.

Trong những ngày hè, mọi người cần ưu tiên các món ăn thanh mát, giúp lưu thông khí huyết, tránh tích tụ nhiệt do ăn nhiều dầu mỡ. Dưới đây là một số món ăn thơm ngon, dễ làm tại nhà để người tuổi trung niên kiểm soát huyết áp tốt nên tham khảo.

Món ăn thơm ngon dễ làm hạ huyết áp cao cho người tuổi trung niên

Cá hồi và cải bó xôi

Cá hồi là nguồn giàu omega-3 (DHA, EPA) giúp thư giãn các cơ của thành mạch máu, cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp tâm thu. Kết hợp với cải bó xôi giàu kali và nitrat tự nhiên giúp đào thải natri dư thừa, ổn định huyết áp hiệu quả. Một bữa ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng kết hợp giữa cá hồi, cải bó xôi và tỏi là lựa chọn lý tưởng cho người cao huyết áp.

Hạ huyết áp cao với bữa ăn ngon cho người tuổi trung niên năm 2026 - Ảnh 2.

Cá hồi tốt cho người tuổi trung niên bị cao huyết áp

Cách dùng: Ăn 2–3 bữa/tuần, mỗi bữa khoảng 120–150g cá hồi áp chảo với dầu oliu, hạn chế muối.

Cải bó xôi xào tỏi

Đơn giản, mọi người chỉ cần ăn món cải bó xôi xào tỏi bằng dầu ô liu, tránh thêm muối, có thể nêm bằng nước cốt chanh và tiêu đen để tăng hương vị mà vẫn lành mạnh. Món ăn này không chỉ giúp hạ huyết áp tự nhiên mà còn hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch và phù hợp.

Hạ huyết áp cao với bữa ăn ngon cho người tuổi trung niên năm 2026 - Ảnh 3.

Cải bó xôi xào tỏi làm đơn giản, tốt cho người tuổi trung niên.

Củ cải đường

Củ cải đường chứa nitrat, khi vào cơ thể chuyển đổi thành oxit nitric giúp hạ huyết áp.

Cách dùng: Nước ép củ cải đường hoặc dùng hấp, luộc… có thể hỗ trợ giảm đáng kể huyết áp tâm thu, chỉ số huyết áp liên quan chặt chẽ nhất với nguy cơ mắc bệnh tim. Mỗi cốc nước ép củ cải đường cung cấp khoảng 442mg kali, hỗ trợ cân bằng điện giải.

Bí đao nấu canh thịt vịt giải nhiệt, hạ huyết áp

Bí đao có tác dụng lợi tiểu, giảm tích nước, hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên. Món ăn này phù hợp với người tuổi trung niên, tâm phiền khó ngủ trong những ngày hè.

Hạ huyết áp cao với bữa ăn ngon cho người tuổi trung niên năm 2026 - Ảnh 4.

Nguyên liệu: 200g bí đao; 100g thịt vịt; Gừng, hành lá; Gia vị nhạt

Cách làm: Thịt vịt rửa sạch với gừng để khử mùi, luộc sơ 2–3 phút, đổ nước đầu để canh được trong và không có mùi hôi.

Cho thịt vào nồi, thêm nước, đun sôi trong lửa nhỏ khoảng 15 phút. Sau đó, bạn cho thêm bí đao đã được làm sạch, cắt miếng vừa ăn vào nấu khoảng 5 – 7 phút là được. Lưu ý khi nấu, mọi người hạn chế muối, ưu tiên vị ngọt tự nhiên từ thịt để tốt cho người cao huyết áp.

Rau đay nấu canh cua

Món canh quen thuộc mùa hè rau đay nấu canh cua giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, hỗ trợ người cao huyết áp kèm táo bón.

Nguyên liệu: Rau đay 100g, mướp hương 60g, thịt cua 100g, gia vị vừa đủ nấu canh ăn.

Cách làm:

Bước 1 đem lọc cua: Hòa cua với nước, lọc lấy nước, đun sôi, khuấy nhẹ để gạch cua nổi lên. Khi cua nổi thành mảng, cho mướp và sau đó là rau đay, đảo nhẹ. Mọi người không đảo mạnh tay khi cua đang đóng tảng, nêm gia vị nhạt và ăn nóng để giữ vị ngọt tự nhiên.

Cà tím om đậu tốt cho mạch máu

Cá tím là thực phẩm chứa nhiều chất xơ và kali giúp cải thiện lưu thông máu, đồng thời hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Do đó, cà tim om đậu là một trong những món ăn không thể thiếu trong thực đơn của người huyết áp cao.

Hạ huyết áp cao với bữa ăn ngon cho người tuổi trung niên năm 2026 - Ảnh 5.

Cà tím om đậu là món dân dã nhưng lại rất phù hợp cho người trung niên nhờ hàm lượng chất xơ và kali cao, giúp ổn định huyết áp và cải thiện lưu thông máu

Nguyên liệu: 2 quả cà tím, 2 bìa đậu phụ, 1 quả cà chua, 2 tép tỏi, thìa dầu ô liu, hành lá, tiêu

Cách làm:

Cà tím cắt miếng vừa ăn, ngâm nước muối loãng 10 phút để giảm thâm và bớt nhựa. Đậu phụ cắt miếng vuông, đem rán qua cho vàng đều 2 mặt để vừa thơm và không bị nát khi om.

Phi thơm tỏi, cho cà chua vào xào tạo màu rồi cho cà tím vào đảo. Đổ thêm chút nước, om cà với lửa nhỏ khoảng 7–10 phút đến khi mềm, cho đậu vào đảo nhẹ. Nêm nhạt, rắc hành lá và tiêu.

Mùa mơ má đào Mộc Châu: Bí quyết ngâm mơ ngon, không nổi váng, giải nhiệt cả mùa hè

Mùa mơ má đào Mộc Châu: Bí quyết ngâm mơ ngon, không nổi váng, giải nhiệt cả mùa hè

Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40

Món ăn dễ làm, ngon miệng hỗ trợ chức năng gan cho người sau tuổi 40

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

Gợi ý món ngon giúp xương chắc khỏe mỗi ngày cho người trung niên

5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon

5 loại rau ‘vàng’ cho phụ nữ thiếu máu sau tuổi 40 nên bổ sung hàng ngày và cách chế biến ngon

3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằng

3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằng

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch

GĐXH - Quả cóc có mùi thơm, vị chua, thịt quả dày ăn lại giòn nên là thức quà vặt quen thuộc của hội chị em. Bên cạnh cách chế biến thành các món ăn như cóc lắc, cóc ngâm chua ngọt, chân gà xốt thái cóc non… người ta còn dùng cóc ép lấy nước uống.

Cách làm ốc hương xào bơ tỏi thơm ngon đơn giản

Cách làm ốc hương xào bơ tỏi thơm ngon đơn giản

Ốc hương luôn được xếp vào nhóm nguyên liệu cao cấp nhờ vị ngọt thanh, giòn dai tự nhiên, kết hợp cùng bơ tỏi béo ngậy tạo nên món ngon khó cưỡng.

5 loại thực phẩm ăn cả vỏ phải biết cách ăn, giúp tăng dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh

5 loại thực phẩm ăn cả vỏ phải biết cách ăn, giúp tăng dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh

GĐXH - Một thay đổi nhỏ trong gian bếp – giữ lại lớp vỏ thay vì loại bỏ – có thể tạo nên khác biệt lớn cho chất lượng bữa ăn. Không cần những nguyên liệu đắt tiền, chính những thực phẩm quen thuộc, nếu được sử dụng đúng cách, đã đủ để nâng tầm dinh dưỡng và hương vị.

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

GĐXH - Bài viết này cho bạn biết một loại thức uống được chiết xuất với thành phần chính là gừng tươi, tuy nhỏ gọn nhưng lại chứa cả một "kho tàng" dinh dưỡng bên trong, giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khỏe.

Lười bày vẽ mà vẫn muốn eo thon: Trọn bộ 7 bữa cơm 'một đĩa' vừa gọn vừa ngon

Lười bày vẽ mà vẫn muốn eo thon: Trọn bộ 7 bữa cơm 'một đĩa' vừa gọn vừa ngon

Lười rửa bát, ngại bày biện nhưng vẫn muốn giữ dáng? Thử ngay trào lưu "cơm một đĩa" thần thánh giúp chị em thảnh thơi mà eo vẫn thon!

Đây là 3 món ăn mệnh danh 'vua bổ gan tự nhiên': Nấu dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng gan, bổ tỳ vị và đẹp da

Đây là 3 món ăn mệnh danh 'vua bổ gan tự nhiên': Nấu dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng gan, bổ tỳ vị và đẹp da

Đây là 3 món ăn được nấu từ loại củ mệnh danh "vua bổ gan". Công thức khá dễ làm lại được nhiều người yêu thích.

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu mệt mỏi sau bữa ăn: Lý do thường đến từ 1 thói quen quen thuộc

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu mệt mỏi sau bữa ăn: Lý do thường đến từ 1 thói quen quen thuộc

GĐXH - Có một cảm giác mà nhiều người trung niên gặp phải nhưng ít khi để ý: sau bữa ăn, thay vì thấy dễ chịu, cơ thể lại trở nên mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu năng lượng.

3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào?

3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào?

GĐXH - Món cháo, món canh và món hầm là 3 nhóm món ăn không thể thiếu trong thực đơn cho người viêm gan B. Dưới đây là mẫu công thức nấu cháo cá, canh rau đay và gà hầm vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà người bệnh viêm gan B nên lưu lại.

Người bệnh viêm gan B nhất định nên biết những nguyên tắc dinh dưỡng này để xây dựng thực đơn tốt cho sức khỏe

Người bệnh viêm gan B nhất định nên biết những nguyên tắc dinh dưỡng này để xây dựng thực đơn tốt cho sức khỏe

GĐXH - Để giúp người bệnh lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng và an toàn, dưới đây là danh sách những loại đồ ăn nên dùng trong thực đơn cho người viêm gan B.

Hãy ăn nhiều hơn loại rau bổ gan này vào tháng Tư: Xào với thịt bò, giúp ngủ ngon, tăng cường dương khí và bổ sung khí huyết

Hãy ăn nhiều hơn loại rau bổ gan này vào tháng Tư: Xào với thịt bò, giúp ngủ ngon, tăng cường dương khí và bổ sung khí huyết

Món ăn kết hợp 2 nguyên liệu hòa quyện, ngấm hương vị dậy mùi thơm của tỏi phi, hài hòa giữa vị ngọt của rau và vị đậm đà của thịt bò.

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua

Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

